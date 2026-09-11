Gresini aura une livrée en hommage à Marco Simoncelli à Misano
Gresini rendra hommage à Marco Simoncelli au Grand Prix de Saint-Marin, avec une moto aux couleurs de celles qu'il pilotait en MotoGP.
Gresini célèbre ses 30 saisons cette année, et renoue avec les livrées les plus marquantes de son histoire lors de plusieurs Grands Prix.
Álex Márquez et Fermín Aldeguer ont ainsi disputé le Grand Prix du Brésil avec les couleurs d'Alex Barros en 1997, tandis qu'au Grand Prix d'Allemagne, c'est la livrée de 2003, vue en course avec Sete Gibernau et le regretté Daijiro Kato, qui était utilisée.
Pour Misano, Gresini rendra naturellement hommage à Marco Simoncelli, sur le circuit qui porte son nom depuis son décès en course en 2011.
"L'hommage est venu du cœur et était inévitable", a annoncé l'équipe Gresini. "Ce dimanche, les carénages des motos d'Álex Márquez et de Fermín Aldeguer rendront pleinement hommage à la machine qui a accompagné Marco Simoncelli tout au long de sa carrière tragiquement brève en MotoGP."
La livrée hommage de Gresini à Marco Simoncelli.
Photo de: Gresini Racing
"En présence de Paolo Simoncelli [père du pilote et toujours patron de l'équipe SIC58], de Carmelo et Carlos Ezpeleta [les principaux dirigeants du MotoGP], d'Aldo Drudi [designer] et de toute l’équipe Gresini Racing dirigée par Nadia Padovani, les livrées qui prendront la piste ce dimanche ont été dévoilées [jeudi]."
La moto sera donc blanche, avec des accents rouges. Comme c'est souvent le cas lorsqu'une équipe MotoGP adopte un livrée spéciale, elle ne sera visible en piste que pour la journée de dimanche au Grand Prix de Saint-Marin.
Ces dernières saisons, Gresini a plusieurs fois profité de cette épreuve pour faire revivre les couleurs portées par son fondateur, Fausto Gresini, au cours de sa carrière. C'était notamment le cas lors du succès de Marc Márquez en 2024.
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