En montrant ses faiblesses, Márquez intrigue et suscite l'admiration de ses rivaux

L'image a dans un premier choqué, et rapidement surpris. Marc Márquez a publié une photo montrant clairement les différences entre son bras gauche et le droit, blessé et opéré à de multiples reprises depuis 2020. Cette image spectaculaire donne du relief à ce qu'il a réalisé depuis un an, entre son retour au sommet du MotoGP et une nouvelle blessure qui a eu des conséquences cette année.

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Elle a aussi interrogé sur la stratégie de communication de Márquez, qui fait rarement les choses au hasard. A-t-il voulu montrer une faiblesse, ou au contraire sa résilience ? "On ne sait pas si ce sont les vraies cartes ou pas", a estimé Luca Marini, qui a succédé à Márquez chez Honda, ce jeudi face aux médias internationaux, dont Motorsport.com. "On ne sait jamais, jamais. Mais j'aime sa façon de jouer."

Même pour Pecco Bagnaia, qui partage le garage de Marc Márquez, un certain mystère entoure son coéquipier. "Ce n'est pas un secret que Marc a une bonne 'poker face'", a déclaré l'Italien. "Donc on ne connaît pas vraiment la réalité. Personne ne connaît la réalité concernant sa situation. Mais ce qu'il fait est incroyable."

"C'est incroyable de voir dans quelle situation il se trouve", a précisé Bagnaia. "Mais il fait du très bon travail. Je ne sais pas à quel point cela le limite, parce que je ne peux pas le savoir. Je ne sais pas. Mais parfois, il est extrêmement fort, parfois il contrôle. Mais je ne sais pas dans quelle mesure cela limite son pilotage. Il fait assurément des choses fantastiques."

Pecco Bagnaia ne sait pas tout sur la condition de Marc Márquez. Photo de: Pierre-Louis Le Mouëllic

Selon l'intéressé, l'explication derrière la publication de la photo vise justement à mettre fin aux mystères : il s'est lancé dans une opération vérité pour que son bras ne soit plus un sujet de conversation permanent et épuisant.

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Parmi les pilotes sur la grille, son frère, Álex Márquez, est le seul à connaître précisément les difficultés traversées par Marc Márquez, et il a confirmé cette volonté de transparence. "Je pense que vous avez mal compris [la photo]", a commenté le pilote Gresini ce jeudi. "Cela peut devenir usant de répondre à la même question à tous les Grands Prix, donc on publie une photo et ça règle le problème."

"Je pense qu'une photo vaut mieux que 1000 mots, pour mettre fin à ça, savoir si son épaule va bien ou pas", a résumé Álex Márquez. "Ça montre la réalité et je pense que ça apporte du calme, pour oublier ça. Il le vit au quotidien et se concentre sur la victoire au championnat."

Les médecins ne pensent pas qu'il retrouvera la masse musculaire.

Selon le cadet de la fratrie, l'accumulation des blessures laisse des séquelles et la fracture de l'an dernier était loin d'être aussi anodine que ce que l'on imaginait dans un premier temps. Marc Márquez a peu de chances de retrouver la musculature qui lui manque.

"Je pense que la photo explique beaucoup de choses que l'on voit cette année. Beaucoup de gens ne le comprennent pas mais c'est la réalité. La dernière blessure l'a beaucoup changé, parce qu'il avait déjà accumulé beaucoup trop, il avait mis trois ans à se remettre la précédente [en 2020]."

Álex Márquez connaît les faiblesses de son frère. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Ce n'est pas juste être opéré et boum, gagner. Il est comme ça aujourd'hui et les médecins ne pensent pas, comme Samuel [Antuña, le chirurgien de Marc Márquez] l'a dit, qu'il retrouvera la masse musculaire, parce qu'il y a une grosse atrophie après toutes les fois où ils l'ont ouvert."

"Mais c'est comme ça. S'il veut continuer à rouler, c'est entre ses mains. Et comme je l'ai toujours dit, Marc roulera tant qu'il le veut, et jusqu'à sentir que la souffrance est plus forte que le plaisir sur la moto."

La transparence dont Marc Márquez fait preuve n'est pas une stratégie partagée par tous les pilotes. Pecco Bagnaia préfère maintenir un certain secret dans les épreuves : "De mon côté, j’ai une approche différente vis-à-vis des médias. Je suis complètement différent de beaucoup de pilotes. Je préfère garder des secrets et cacher beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi."

"Quand j'ai couru ici en 2023 [après avoir été percuté par Brad Binder à Barcelone], vous ne connaissiez pas l'état de ma jambe. Elle était complètement noire. Mais j'ai couru quand même. Et si vous voulez maintenant avoir de la visibilité, il faut faire ce genre de choses. Et Marc est très bon dans ce domaine. Et la personne derrière lui pousse beaucoup sur cette situation. Donc voilà. C'est une approche différente des réseaux sociaux.”

C'est un soldat, c'est fou.

La fameuse photo du bras de Marc Márquez a impressionné, mais pas forcément surpris ses concurrents. Pol Espargaró, qui a aussi connu de graves blessures en 2023, estime que les pilotes ont une mentalité qui sort du lot. Il s'en rend encore plus compte maintenant qu'il n'est plus titulaire.

"C'est amusant parce que j'étais avec mon épouse et elle m'a dit 'Est-ce que tu as vu la photo de Marc ?'", a raconté celui qui remplace encore Maverick Viñales chez Tech3. "J'ai dit 'Oui, c'est un soldat, c'est fou'."

"Elle m'a demandé pourquoi il continuait et j'ai dit 'Parce que c'est ce qu'on est, on est ce que tu vois sur la photo'. On ne voit pas un homme, on voit un pilote. Je vois quelqu'un qui va monter sur la moto à Misano. On a tous une perspective différente sur les choses, la mienne est très différente de celle de mon épouse ou quelqu'un d'autre."

Pol Espargaró a pris conscience de l'approche singulière des pilotes. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Maintenant, quand je ne suis pas là, à la télévision je vois la façon dont certains pilotes prennent des virages et je me dis 'Wahou, leur vitesse est folle !' Je dis 'Tu as vu la façon dont il entre dans le virage ?' mais c'est deux dixièmes de mieux que quand je suis sur la moto. De l'extérieur, c'est impressionnant, même pour un pilote. C'est bien de le voir de ses yeux. Sur les images, c'est sympa, mais quand on le voit en face de soi en piste, c'est incroyable."

Jorge Martín, qui connaît bien les blessures et les périodes de convalescence après une année 2025 cauchemardesque, n'a pas été très surpris par la photo de son premier poursuivant au championnat. "C'est sûr que, vous savez, on voit l'impact sur la photo", a remarqué le pilote Aprilia. "Mais notre championnat est comme ça. Nous avons tous des choses différentes."

"Je ne sais pas exactement ce que Marc a, ni à quel point cela l'affecte. Je pense que nous avons tous des douleurs. Enfin, pas tous, mais je parle pour moi. J'ai aussi certains problèmes, mais c'est notre sport. Nous l'aimons avec tout ce que cela implique et c'est pour ça que, je pense, nous continuons à nous battre."

Pour Fabio Quartararo, la capacité de Marc Márquez à surmonter les épreuves reste impressionnante. "Il a eu beaucoup, beaucoup d'opérations, beaucoup sur le côté droit", a rappelé le Français. "On ne peut dire que de bonnes choses sur Marc. On ne peut rien dire."

"Il a été blessé, il a été au plus bas, au plus haut, puis blessé. Ce qu'il fait sur une moto est incroyable, tout comme la rapidité à laquelle il s'adapte à la moto avec la situation autour de son bras."

Avec Téha Courbon et Germán Garcia Casanova