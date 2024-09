Márquez savoure une victoire "inattendue" et se félicite de son rythme

Marc Márquez pensait que sa chute en qualifications avait "détruit" ses chances de briller à Misano, mais la pluie en a décidé autrement. Depuis le début du week-end, l'Espagnol n'était pas dans la forme étincelante vue au GP d'Aragón mais il avait de très bonnes sensations, gâchées par cette neuvième place sur la grille. Ce dimanche, il est remonté au septième rang dans le premier tour, avant de profiter de la chute de Pedro Acosta.

La course de Márquez a été transformée par la brève averse, au septième tour. Franco Morbidelli est tombé, Jorge Martín a fait l'énorme erreur de changer de moto et en piste, le pilote Gresini a doublé coup sur coup Brad Binder, Enea Bastianini et Pecco Bagnaia. Il était ainsi leader et n'allait plus lâcher la première place. Bagnaia s'est accroché pendant quelques tours mais l'écart a inexorablement grandi, alors même que la piste s'était asséchée.

Márquez ne s'attendait pas à cette victoire, même s'il se savait capable d'un très bon rythme sur la durée de la course. "Celle-là était totalement inattendue !", a reconnu le vainqueur auprès du site officiel du MotoGP. "Surtout parce qu'en partant neuvième, on pensait que c'était impossible de se battre avec les leaders."

"On savait qu'on était super forts dans la deuxième partie de la course. Pour moi, c'était le plus important. Mener était une chose, mais creuser l'écart sur le Champion du monde, sur Pecco, qui est super rapide ici, en était une autre. J'ai pu très bien piloter, j'étais très rapide et me défendre dans cette deuxième partie de la course, puis attaquer dans les derniers tours."

Marc Márquez était plus rapide que Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avec sa Q2 manquée, Márquez savait que seul un changement de conditions pouvait le relancer dans la course à la victoire. "Après l'erreur que l'on a faite en qualifications, c'était la seule possibilité, en ayant ce genre de conditions", a-t-il confirmé en conférence de presse. "Comme vous l'avez vu dans le premier tour, Enea et moi, on était coincés derrière Binder. En trois ou quatre tours, Pecco et Martín avaient déjà creusé l'écart."

"À ce stade, je me suis dit 'C'est le moment de prendre un risque, je n'ai rien à perdre'. Cette fois, ça s'est bien passé, mais il fallait prendre le risque. Souvent, dans ces conditions, je suis tombé en slicks. Aujourd'hui, j'ai pu rester sur la moto."

Au moment où la pluie est arrivée, Márquez n'a pas véritablement eu de doutes sur la nécessite de rester en piste, surtout quand il s'est rendu compte que Martín était le seul des leaders à plonger dans la voie des stands.

"Évidemment, s'il avait plu un tour de plus comme ça, je me serais dit que le moment était peut-être venu de rentrer. Mais quand j'ai vu qu'un seul pilote le faisait, il fallait rester en piste. C'est ce que j'ai fait, j'ai bien contrôlé mais après, j'ai attaqué dans le tour suivant. J'ai tout donné. J'ai vu quelques pilotes tomber parce que c'était super humide aux virages 1 et 2, mais on a bien géré."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce deuxième succès consécutif intervient à moins d'une centaine de kilomètres de la base de Gresini, et alors que la Ducati satellite arborait ce dimanche la livrée avec laquelle son fondateur, le regretté Fausto Gresini, a remporté ses titres en 125cc en 1985 et 1987.

Márquez est d'autant plus satisfait de ce succès sur les terres de Gresini : "Je suis super heureux mais aujourd'hui, je tiens à remercier Fausto parce que je sens qu'il a envoyé un peu d'eau depuis le ciel. Cette victoire est pour toute la famille Gresini."

"C'est la meilleure façon de remercier la famille Gresini, en particulier Nadia [Padovani, patronne de l'équipe], Carlo [Merlini, le responsable marketing], Michele [Masini, le team manager], tout le staff", a-t-il ajouté. "Vous savez, j'espère qu'ils vont beaucoup apprécier cette victoire, et surtout, je veux la dédier à l'équipe."