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Nouvelle désillusion pour Pecco Bagnaia, à terre à Misano

Pendant que Marc Márquez et Álex Márquez offraient un doublé à Ducati au Grand Prix de Saint-Marin, Pecco Bagnaia a connu une nouvelle chute. Il n'a plus marqué le moindre point depuis deux mois.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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La très mauvaise série de Pecco Bagnaia continue. Cela fait maintenant deux mois que l'Italien n'a plus marqué le moindre point. Le Grand Prix de Saint-Marin a été son troisième consécutif passé en fond de classement, et conclu sur une chute le dimanche.

Vendredi, Bagnaia a décrit une moto impossible à contrôler au freinage et à l'accélération, et ses difficultés se sont vues en qualifications, avec plusieurs chutes évitées de justesse, puis dans le sprint, lors duquel il a pris une lointaine 13e place qu'il jugeait "humiliante".

En course, Bagnaia est remonté dans le top 10 en début d'épreuve, après un départ depuis la 13e place, mais cette entame encourageante a vite été balayée puisqu'il est tombé au virage 2. Pendant que Marc Márquez et Álex Márquez célébraient leur doublé avec la Ducati, il ne pouvait qu'évoquer son incapacité à exploiter cette même moto.

"J'ai essayé", a commenté Bagnaia face à la presse écrite à Misano, dont les journalistes de Motorsport.com. "J'ai pris un meilleur départ que [samedi] donc j'ai essayé de suivre Diggia après le long-lap de Franky."

Pecco Bagnaia après sa chute à Misano.

Pecco Bagnaia après sa chute à Misano.

Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Dès que j'ai essayé de prendre un peu plus de vitesse au virage 2, j'ai perdu l'avant. Une nouvelle chute malheureusement, un nouveau week-end très difficile malheureusement, mais c'est la situation et il faut travailler avec ce qu'on a."

Des sensations opposées aux autres pilotes Ducati

Bagnaia se sent en permanence sur des œufs alors que le circuit de Misano est réputé pour son niveau d'adhérence élevé. Les commentaires des autres pilotes Ducati ne coïncident absolument pas avec ses sensations.

"À Brno, le niveau de grip est élevé et similaire à ici, mais à Brno j'avais des sensations légèrement meilleures et j'avais moins de problème avec le grip arrière. Ce week-end, j'ai eu de gros soucis avec l'adhérence parce que je n'en sentais aucune."

"J'ai discuté avec d'autres pilotes Ducati qui disaient que le grip était élevé, mais je ne le sentais pas. C'est difficile de savoir mais c'est comme ça. Comme je l'ai dit, il faut continuer à travailler pour remédier à la situation."

Il faut partir du principe que mon niveau actuel est probablement pour une neuvième ou une dixième place.

Pecco Bagnaia ne rêve même plus de lutter avec les pilotes disposant de la même machine que lui, et juge plus raisonnable de se fixer des objectifs modestes : "C'est très dur, parce qu'on travaille énormément et que mon équipe fait tout ce qu'elle peut pour que je sois à l'aise."

"Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas pour moi, même un tout petit peu, surtout au freinage, en entrée de courbe et dans le virage."

Le GP de Saint-Marin de Pecco Bagnaia s'est conclu sur une chute.

Le GP de Saint-Marin de Pecco Bagnaia s'est conclu sur une chute.

Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Il faut accepter la réalité de la situation et essayer de progresser. Il faut partir du principe que mon niveau actuel est probablement pour une neuvième ou une dixième place, et partir de là."

Bagnaia espère un rebond ce week-end, au Red Bull Ring, l'un des quatre circuits où il compte trois succès en MotoGP… même s'il avait déjà souffert l'an dernier, et avait dû se contenter de la huitième place, alors que Márquez s'était imposé.

"C'est une bonne piste pour Ducati, l'une des meilleures pour moi. Quand je me sentais bien sur la moto, je gagnais des courses avec plusieurs secondes d'avance. C'est une très bonne piste pour moi mais je comprendrai comment je me sens en arrivant là-bas."

Avec Matteo Nugnes

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