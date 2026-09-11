Bagnaia toujours perdu : "J'ai failli tomber sept fois en étant très lent"

On avait quitté Pecco Bagnaia après ce qu'il jugeait comme le point le plus bas de sa carrière au GP d'Aragón, au terme d'un week-end avec des sensations catastrophiques. La situation ne s'est pas améliorée ce vendredi à Misano.

Pendant que les frères Márquez jouaient les premières places avec la même moto, Bagnaia a eu d'immenses difficultés en courbe tout au long de la journée avec sa Ducati, pour freiner et accélérer correctement. Alors qu'il avait fini 13e des Essais lors des trois derniers week-ends de course, il a échoué à obtenir la qualification directe pour la Q2 pour la quatrième fois consécutive et a même fini dans les profondeurs du classement, à la 19e place.

Le double champion du MotoGP ne s'est pas défilé et a fait le point face aux reporters de la presse internationale, parmi lesquels Motorsport.com, en tentant de poser les mots sur une situation qui est pourtant, de son propre aveu, inexplicable.

C'est encore le même problème ?

Oui.

C'est le même refrain ?

Oui. Depuis le début de la saison. Malheureusement, c'est bien pire depuis Silverstone. C'est difficile à comprendre, difficile de savoir. L'équipe travaille dur pour comprendre le problème. Ça paraît impossible à comprendre.

La différence avec tous les autres pilotes Ducati est extrêmement claire dans les données. Je freine beaucoup plus fort que les autres, mais la moto ne décélère pas. J'apporte une grande attention à l'accélération, sur les gaz, mais je suis celui qui accélère le moins. La façon dont la moto fonctionne est très bizarre. C'est très étrange et l'équipe ne comprend pas pourquoi, donc on est dans une situation très difficile.

Pecco Bagnaia est en grande difficulté au freinage avec la Ducati Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Est-ce lié à la gestion électronique ?

C'est difficile à savoir, difficile à comprendre. On a essayé beaucoup de réglages récemment et le problème a toujours été le même, donc je ne sais pas. Peut-être que [c'est l'électronique], mais je ne sais pas.

Tu t'es fait une frayeur au virage 6. Est-ce que cela entame la confiance ?

Beaucoup. Je pilote la moto d'une façon très défensive parce que dès que j'essaie d'en faire un tout petit peu plus, je tombe. Sincèrement, je ne veux pas comprendre la situation en chutant à tous les virages. Il faut comprendre. J'ai failli tomber sept fois pendant les essais en étant très lent. J'ai même failli tomber dans les tours lents. C'est bizarre et il faut comprendre pourquoi.

Tu aimes souvent comparer tes données avec celles d'Álex Márquez. Tu y vois une grosse différence ?

Très grosse. C'est celui qui fait la plus grande différence parce qu'il est celui qui met la pression la plus faible sur la poignée, mais il décélère beaucoup. J'en mets le double, mais la moto ne s'arrête pas. C'est très difficile.

Pecco Bagnaia va disputer sa quatrième Q1 consécutive à Misano. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Essaies-tu des choses différentes avec la position de ton corps ?

Beaucoup !

Mais ça ne fait rien ?

Non.

Peut-être qu'on a perdu quelque chose et que ça se cache assez bien.

Est-ce que tu attends une solution de la part de l'équipe, puisque tu ne peux rien faire ?

Actuellement, c'est également difficile pour eux. J'ai demandé à chercher des idées en dehors de ce que l'on a déjà testé. Depuis le début de la saison, le problème a toujours été le même. Depuis trois GP, c'est bien pire. Peut-être qu'on a perdu quelque chose et que ça se cache assez bien.

Est-ce difficile de trouver la motivation dans cette situation ?

La motivation n'est pas un problème parce que je crois toujours que je vais bien me sentir sur la moto en débutant une séance. Je sais parfaitement quelles sensations j'avais quand la moto fonctionnait bien, donc ce n'est pas un souci. C'est dur d'accepter d'être 19e en risquant de tomber partout, en étant chez moi. C'est difficile à accepter.

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