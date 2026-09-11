Márquez assure que son rythme sur un tour masque ses difficultés
Marc Márquez a donné l'impression de pouvoir lutter avec Marco Bezzecchi ce vendredi à Misano, mais le pilote Ducati n'est pas certain d'être à son niveau.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
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Marc Márquez semble être dans le coup après les premiers essais au Grand Prix de Saint-Marin. L'Espagnol a signé le meilleur temps en EL1, devant Marco Bezzecchi, et la hiérarchie s'est inversée en Essais. Mais Márquez ne se sent pas parfaitement bien sur sa Ducati.
Avec un bras droit que l'on sait affaibli, les difficultés historiques de Márquez sont renforcées sur les circuits qui tournent dans le sens horaire, avec une majorité de virages sur la droite. Il sent qu'il n'est clairement pas dans la même forme qu'au Grand Prix d'Aragón, où la piste est dans le sens antihoraire.
Face à la presse internationale présente sur place, dont Motorsport.com, Marc Márquez a confié ne pas se sentir capable de lutter directement avec les meilleurs, Marco Bezzecchi en tête, pour le moment.
Beaucoup de pilotes sont rapides mais tu as été devant avec Bezzecchi. Faut-il s'attendre à un duel ?
J'ai fini deuxième mais ce n'était pas comme en Aragón, quand j'étais devant ou dans le top 3 à chaque séance. J'ai eu un peu de mal et il faut qu'on travaille, qu'on essaie de trouver quelque chose en plus. Sur un tour rapide, je suis là, mais on voit que c'est super serré et demain, les qualifications seront très importantes parce que si on fait une erreur, on peut se retrouver en deuxième voire en troisième ligne. C'est le plus gros problème en MotoGP actuellement.
Marc Márquez n'est pas pleinement satisfait après la première journée à Misano.
Photo de: Danilo Di Giovanni / Getty Images
Certains disent que c'est un circuit où les pilotes font la différence. Aprilia et Ducati sont-ils au même niveau ?
Je ne suis pas d'accord, toutes les pistes sont importantes. À Misano, c'est l'un des circuits où les choses sont les plus équilibrées, comme on l'a vu dans les chronos. Aprilia est bon dans les virages rapides, Ducati est bon dans les virages avec un gros freinage. Aprilia est bon dans le secteur 3, Ducati dans un autre secteur. Chaque moto a son potentiel et notre travail consiste à trouver la meilleure chose pour son pilotage.
Par rapport à Silverstone, quel est ton niveau de fatigue après la première journée ?
J'ai essayé d'avoir une approche différente du vendredi. J'ai tiré les leçons de Silverstone et j'essaie d'être aussi performant que possible les samedis et dimanches.
Est-ce un circuit moins physique que Silverstone, même s'il tourne aussi sur la droite ?
C'est plus physique. Avec un pneu arrière qui ne se dégrade pas, on peut faire la course à 100% du premier tour jusqu'à la fin. Il faut gérer. Je suis convaincu que je donnerai 100%, comme toujours.
Est-ce ton circuit préféré dans le sens horaire ?
Dans le pilotage, je préfère l'Autriche à celle-ci, mais j'ai moins gagné en Autriche. Je préfère Motegi à celle-ci, mais j'ai moins gagné à Motegi. C'est une piste qui m'a bien réussie par le passé. Cette année, on va essayer de se rapprocher du leader, et je crois que ce sera Marco.
Le circuit de Misano ne figure pas parmi les préférés de Marc Márquez.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Les écarts sont-ils faibles en raison de l'adhérence ?
Oui, c'est dû à la piste. Le grip est très élevé, la piste est très étroite et on freine et accélère aux mêmes endroits, donc ça fait que les chronos sont très, très proches.
La différence que Marco Bezzecchi fait dans le secteur 3 est-elle due à son pilotage ou à sa moto ?
Ça dépend plus de moi ! Ce n'est pas là que je peux en trouver plus. Bezz et Aprilia sont super forts dans ce genre de virages, les sections rapides, comme à Assen, à Silverstone. On sait qu'ils sont très forts. Il faut qu'on essaie de comprendre si on peut être plus forts dans d'autres domaines.
Serais-tu content de deux podiums samedi et dimanche ?
Oui. Un podium, je signe tout de suite.
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