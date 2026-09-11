Essais - Le duel Márquez contre Bezzecchi se confirme, Zarco encore en Q2

Marc Márquez et Marco Bezzecchi ont été les plus rapides des EL1 du Grand Prix de Saint-Marin, confirmant pour l'instant la difficulté de départager les Aprilia et les Ducati.

Les pilotes étaient désormais confrontés aux Essais, qui allaient offrir les premiers tickets pour la Q2 aux dix pilotes les plus rapides de cette heure de roulage. C'est de nouveau Marco Bezzecchi qui a signé le premier chrono compétitif de la séance, en 1'32"013.

Luca Marini a confirmé sa bonne dynamique du début de journée avec une deuxième place, à 356 millièmes de la référence. Pecco Bagnaia, qui avait évolué en fond de peloton pendant toute la durée des EL1, était cette fois directement dans le top 5.

Diogo Moreira a signé un excellent deuxième temps avec un pneu medium, alors qu'Álex Márquez prenait les commandes de la séance en 1'31"016, immédiatement battu par Marco Bezzecchi pour 224 millièmes. L'Espagnol a finalement repris l'avantage, abaissant la meilleure marque à 1'30"979.

Les Français étaient moins à l'aise que dans la matinée, où les autres pilotes des équipes de pointe se sont finalement réveillés. Johann Zarco était 11e et Fabio Quartararo 14e. Marc Márquez était quant à lui un peu plus en retrait en ce début de séance. Coincé au box, l'Espagnol a vu sa moto subir une intervention qui semblait destinée à remplacer son système de liquide de frein.

Luca Marini (Honda HRC) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi a chaussé des pneus tendres et a repris les commandes en 1'30"807, sans pour autant constater une différence énorme avec le medium. De l'autre côté du garage, Jorge Martín évoluait dans le fond du top 10.

Les pilotes VR46 s'invitaient également aux avant-postes, avec Franco Morbidelli en deuxième position et Fabio Di Giannantonio en quatrième.

À moins de 20 minutes de la fin de séance, les pilotes ont lancé leur time attack pour tenter de terminer dans le top 10 et ainsi se qualifier directement pour la Q2 de samedi. Fabio Di Giannantonio a signé le meilleur chrono en 1'30"720, immédiatement battu par Luca Marini pour 52 millièmes.

Mais les autres pilotes ont également haussé le rythme. Ainsi, Pedro Acosta a, à son tour, pris le meilleur temps en 1'30"568. Pour sa première tentative, Jorge Martín n'a signé que le sixième temps, tandis qu'Acosta améliorait de nouveau sa propre marque.

Mais c'était sans compter sur Marc Márquez et Marco Bezzecchi. Les deux pilotes amélioraient dans leur tour lancé. L'Italien prenait les commandes, mais Márquez faisait mieux pour 84 millièmes.

Le leader du championnat sauvé de justesse

Johann Zarco était aux portes de l'élimination, en dixième position, devant Martín, qui avait dégringolé au classement. Pecco Bagnaia avait retrouvé le fond de grille, en 17e position, à plus d'1,2 seconde de la référence, celle de son coéquipier.

Sur sa deuxième tentative, Jorge Martín prenait le sixième temps, derrière... Johann Zarco ! Le chrono du leader du championnat n'allait clairement pas lui garantir le top 10.

Finalement, Marco Bezzecchi signait un très bon tour en 1'30"144 qui lui offrait le meilleur temps, alors que Marc Márquez se manquait dans son dernier tour et conservait sa deuxième place, devant son frère Álex Márquez.

Jorge Martín était sauvé in extremis, en dixième position, alors que Johann Zarco se qualifiait pour la Q2 avec une huitième place, tout comme Pol Espargaró - remplaçant de Maverick Viñales - avec une neuvième position. Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia devaient de nouveau passer par la Q1.