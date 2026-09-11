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Résumé d'essais libres
MotoGP GP de Saint-Marin

EL1 - Marc Márquez devance Bezzecchi dans son jardin, les Français en forme

Marc Márquez a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin, devant l'Aprilia de Marco Bezzecchi. Johann Zarco s'est hissé à la cinquième place, tandis que Pecco Bagnaia a une nouvelle fois mal entamé son week-end.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Mécaniciens Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Jack Miller, Pramac Racing

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Vendredi à Misano
35

La 14e manche de la saison 2026 de MotoGP, le Grand Prix de Saint-Marin, a débuté avec la première séance d'essais libres à Misano. Pour rappel, Ai Ogura est de nouveau forfait pour le week-end, toujours en convalescence après son opération à la main gauche. Il n'a pas été remplacé.

Plusieurs annonces ont également été officialisées ces derniers jours. Jack Miller et Brad Binder quitteront le MotoGP à l'issue de la saison pour s'engager en WorldSBK en 2027, tandis que Nicolò Bulega a été annoncé chez VR46 pour la saison prochaine. De son côté, Álex Rins a annoncé son départ du monde de la moto.

Lire aussi :

Jack Miller s'est d'ailleurs immédiatement fait remarquer en partant à la faute dès son tour de sortie des stands, au terme d'une chute pour le moins étonnante.

 

Marco Bezzecchi a signé le premier chrono en 1'34"381, avant d'abaisser sa marque de plus de deux secondes, en 1'32"025. L'Italien a rapidement été rejoint par Álex Márquez, à 309 millièmes, ainsi que par son coéquipier Jorge Martín.

Pedro Acosta était remonté en troisième position avant de chuter immédiatement au premier virage, alors qu'il venait de franchir la ligne d'arrivée. Les températures restent assez basses, autour de 20°C, et certains pilotes semblaient donc se faire piéger en ce début de séance.

Luca Marini prenait la troisième place d'Acosta, à 345 millièmes du temps de référence de Bezzecchi. Marc Márquez intégrait quant à lui le top 4 après une quinzaine de minutes, devant Jorge Martín, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pol Espargaró - remplaçant de Maverick Viñales - et Fabio Di Giannantonio.

Les pilotes ont pendant plusieurs minutes travaillé sur leurs longs relais, en testant plusieurs types de pneus, notamment le medium à l'avant, avant de finalement reprendre le time attack à 20 minutes de la fin de la séance. Johann Zarco est d'ailleurs remonté en quatrième position, à 356 millièmes de la référence de Marco Bezzecchi.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote Aprilia avait amélioré son temps, passant sous la barre des 1'32, mais son chrono a été supprimé. Zarco est remonté en troisième position lors d'une seconde tentative, avec un retard de 167 millièmes. Bezzecchi a finalement amélioré sa marque et a cette fois conservé son chrono, en 1'31"872.

Les pilotes ont accéléré dans les 15 dernières minutes. Marc Márquez a détrôné Bezzecchi en 1'31"680, chaussé d'un pneu tendre à l'avant. Les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo étaient bien placés, en cinquième et sixième positions.

Jorge Martín, plutôt discret depuis le début de ces EL1, a rejoint son coéquipier en troisième position, tout de même à quatre dixièmes du meilleur chrono. L'Espagnol a finalement été battu par Luca Marini, au guidon d'une Honda qui semblait dans le coup.

Dans les derniers instants, les pilotes ont encore accéléré le rythme, certains chaussant des pneus neufs. Marco Bezzecchi a repris la tête du classement en 1'31"647, devant Pedro Acosta. Johann Zarco a signé une jolie deuxième place, à seulement 31 millièmes de Bezzecchi.

Au drapeau à damier, c'est finalement Marc Márquez qui a signé le meilleur temps des EL1 du GP de Saint-Marin, en 1'31"468, devant Marco Bezzecchi et Raúl Fernández. Johann Zarco a pris la cinquième place et Fabio Quartararo la neuvième. Francesco Bagnaia a continué dans ses travers et a terminé la séance à la 18e place.

San Marino Grand Prix de Saint-Marin - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 18

1'31.468

   166.405  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.060

1'31.528

 0.060 166.296  
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.133

1'31.601

 0.073 166.164  
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.180

1'31.648

 0.047 166.078  
5 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+0.182

1'31.650

 0.002 166.075  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 17

+0.210

1'31.678

 0.028 166.024  
7 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 19

+0.254

1'31.722

 0.044 165.944  
8 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.267

1'31.735

 0.013 165.921  
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 18

+0.402

1'31.870

 0.135 165.677  
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.509

1'31.977

 0.107 165.484  
11 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 19

+0.537

1'32.005

 0.028 165.434  
12 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+0.659

1'32.127

 0.122 165.215  
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 16

+0.703

1'32.171

 0.044 165.136  
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+0.737

1'32.205

 0.034 165.075  
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 17

+0.753

1'32.221

 0.016 165.047  
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.761

1'32.229

 0.008 165.032  
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+0.900

1'32.368

 0.139 164.784  
18 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 17

+0.993

1'32.461

 0.093 164.618  
19 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 16

+1.153

1'32.621

 0.160 164.334  
20 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 20

+1.170

1'32.638

 0.017 164.304  
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+1.854

1'33.322

 0.684 163.099  
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