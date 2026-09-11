EL1 - Marc Márquez devance Bezzecchi dans son jardin, les Français en forme

La 14e manche de la saison 2026 de MotoGP, le Grand Prix de Saint-Marin, a débuté avec la première séance d'essais libres à Misano. Pour rappel, Ai Ogura est de nouveau forfait pour le week-end, toujours en convalescence après son opération à la main gauche. Il n'a pas été remplacé.

Plusieurs annonces ont également été officialisées ces derniers jours. Jack Miller et Brad Binder quitteront le MotoGP à l'issue de la saison pour s'engager en WorldSBK en 2027, tandis que Nicolò Bulega a été annoncé chez VR46 pour la saison prochaine. De son côté, Álex Rins a annoncé son départ du monde de la moto.

Jack Miller s'est d'ailleurs immédiatement fait remarquer en partant à la faute dès son tour de sortie des stands, au terme d'une chute pour le moins étonnante.

Marco Bezzecchi a signé le premier chrono en 1'34"381, avant d'abaisser sa marque de plus de deux secondes, en 1'32"025. L'Italien a rapidement été rejoint par Álex Márquez, à 309 millièmes, ainsi que par son coéquipier Jorge Martín.

Pedro Acosta était remonté en troisième position avant de chuter immédiatement au premier virage, alors qu'il venait de franchir la ligne d'arrivée. Les températures restent assez basses, autour de 20°C, et certains pilotes semblaient donc se faire piéger en ce début de séance.

Luca Marini prenait la troisième place d'Acosta, à 345 millièmes du temps de référence de Bezzecchi. Marc Márquez intégrait quant à lui le top 4 après une quinzaine de minutes, devant Jorge Martín, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pol Espargaró - remplaçant de Maverick Viñales - et Fabio Di Giannantonio.

Les pilotes ont pendant plusieurs minutes travaillé sur leurs longs relais, en testant plusieurs types de pneus, notamment le medium à l'avant, avant de finalement reprendre le time attack à 20 minutes de la fin de la séance. Johann Zarco est d'ailleurs remonté en quatrième position, à 356 millièmes de la référence de Marco Bezzecchi.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote Aprilia avait amélioré son temps, passant sous la barre des 1'32, mais son chrono a été supprimé. Zarco est remonté en troisième position lors d'une seconde tentative, avec un retard de 167 millièmes. Bezzecchi a finalement amélioré sa marque et a cette fois conservé son chrono, en 1'31"872.

Les pilotes ont accéléré dans les 15 dernières minutes. Marc Márquez a détrôné Bezzecchi en 1'31"680, chaussé d'un pneu tendre à l'avant. Les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo étaient bien placés, en cinquième et sixième positions.

Jorge Martín, plutôt discret depuis le début de ces EL1, a rejoint son coéquipier en troisième position, tout de même à quatre dixièmes du meilleur chrono. L'Espagnol a finalement été battu par Luca Marini, au guidon d'une Honda qui semblait dans le coup.

Dans les derniers instants, les pilotes ont encore accéléré le rythme, certains chaussant des pneus neufs. Marco Bezzecchi a repris la tête du classement en 1'31"647, devant Pedro Acosta. Johann Zarco a signé une jolie deuxième place, à seulement 31 millièmes de Bezzecchi.

Au drapeau à damier, c'est finalement Marc Márquez qui a signé le meilleur temps des EL1 du GP de Saint-Marin, en 1'31"468, devant Marco Bezzecchi et Raúl Fernández. Johann Zarco a pris la cinquième place et Fabio Quartararo la neuvième. Francesco Bagnaia a continué dans ses travers et a terminé la séance à la 18e place.