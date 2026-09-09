Ai Ogura n'est pas apte à revenir pour Misano

L'absence d'Ai Ogura va se prolonger. Le Japonais avait déjà dû faire l'impasse sur le déplacement au MotorLand Aragón pour être opéré au niveau du pouce de sa main gauche, fracturé après une chute à motocross survenue pendant la pause estivale au Japon, et il manquera à nouveau à l'appel cette semaine, à Misano.

Trackhouse espérait son retour, cependant des examens de contrôle réalisés mardi soir à Barcelone ont montré qu'il n'était pas encore apte à remonter sur son Aprilia. Ogura a passé des radios à la clinique Dexeus de Barcelone, où il avait été opéré, et les médecins en ont conclu que sa convalescence devait se prolonger.

Son forfait a donc été confirmé par son équipe ce mercredi, avant-veille des premiers essais du Grand Prix. Ogura ne se rendra pas à Misano pour assister à l'épreuve, et restera à son domicile de Barcelone afin de poursuivre les soins.

"Malheureusement, Ai sera indisponible ce week-end", confirme Davide Brivio, le team principal. "Nous avons décidé de suivre les conseil de l'équipe médicale, qui recommande de patienter encore une semaine. L'objectif est donc de voir si nous arrivons à le faire rouler en Autriche."

La formation américaine a également indiqué que Lorenzo Savadori, le pilote d'essais d'Aprilia qui avait été aligné sur la moto du Japonais au GP d'Aragón, n'était pas disponible pour assurer cette fois le remplacement. Raúl Fernández sera donc le seul représentant de Trackhouse pour ce 14e Grand Prix de la saison.

Avant de se blesser, Ai Ogura restait sur une bonne séquence, avec quatre arrivées consécutives parmi les quatre premiers en course principale, dont sa première victoire en MotoGP au GP des Pays-Bas, avant un abandon sur chute à Silverstone.

Deuxième du championnat en arrivant en Angleterre, il a depuis glissé à la cinquième position, en payant cette chute puis son forfait à Alcañiz. Il pointe désormais à 53 points du leader, Jorge Martín, et l'écart devrait logiquement s'amplifier ce week-end.

Ce sont donc deux titulaires qui manqueront à l'appel à Misano puisque Maverick Viñales est lui aussi de nouveau forfait. Le pilote Tech3 a de grandes difficultés à se remettre de sa blessure à l'épaule gauche, survenue il y a plus d'un an, et il sera une nouvelle fois remplacé par Pol Espargaró sur la KTM.

Les deux blessés auront une semaine supplémentaire pour se remettre, puisque le Grand Prix suivant aura lieu dès la semaine prochaine, en Autriche.