Ai Ogura a été opéré mais ignore quand il pourra revenir

Pendant que ses rivaux préparent le week-end et enchaînent les interviews sur le MotorLand Aragón ce jeudi, Ai Ogura est à Barcelone, où il a été opéré. Il s'est fracturé un os du pouce de la main gauche lors d'un entraînement au Japon durant la petite pause ayant fait suite à la manche de Silverstone, et a dû déclarer forfait pour le Grand Prix d'Aragón qui marque la reprise cette semaine.

"Il a malheureusement subi une toute petite chute en faisant du motocross au Japon", explique son team principal Davide Brivio, au micro du site officiel du MotoGP. "Il semblait pouvoir aller bien au bout d'une ou deux semaines. Il a donc voyagé du Japon jusqu'en Espagne, avec l'idée de venir en Aragón. Ensuite, il a été examiné par le docteur Mir à Barcelone et ils ont trouvé qu'il devait être opéré pour accélérer sa récupération."

Le Japonais a donc été opéré ce matin par le Dr Xavier Mir, habitué à prendre en charge les pilotes. L'équipe Trackhouse fait savoir dans un communiqué : "Le Dr Mir, qui a pratiqué l'opération, a indiqué que la fracture du pouce gauche d'Ai avait été traitée à l'aide d'une plaque et qu'une évaluation de son état de santé serait effectuée ce week-end avant la mise en place d'un programme de rééducation."

Un retour espéré pour Misano, mais encore sous réserve

Ce n'est qu'au moment de ce contrôle qu'une date de retour pourra être concrètement envisagée, même si Trackhouse réitère sa volonté de voir Ai Ogura sur son Aprilia à Misano : "Même si nous espérons qu'Ai sera en mesure de participer au Grand Prix de Saint-Marin, qui débutera dans 15 jours, il est pour l'instant trop tôt pour le confirmer."

"Notre objectif, notre souhait, est bien entendu qu'il soit de retour dès Misano, mais il faudra voir comment ça se passe", précise Davide Brivio. "Il aura une visite de contrôle au bout de 72 heures pour voir comment ça va. Il va rester à Barcelone pour effectuer sa rééducation avec des médecins spécialisés et des kinés."

Trackhouse espère retrouver Ai Ogura dès le prochain Grand Prix, dans deux semaines. Photo de : Trackhouse Racing Team

"Pour un pilote, le premier métacarpien est toujours un peu problématique. Nous verrons, nous allons essayer de faire de notre mieux et je suis sûr qu'Ai va lui-même faire de son mieux pour revenir vite", poursuit le responsable de l'équipe Trackhouse.

"Je ne suis évidemment pas médecin, mais sur la base de l'expérience, en ayant vu d'autres pilotes, ils sont normalement en mesure de courir au bout d'une paire de semaines. C'est néanmoins du cas par cas, alors nous verrons comment il va réagir à l'intervention. C'est encore tôt pour le dire, mais l'objectif est d'essayer de l'avoir de retour à Misano. Nous verrons comment les choses se passent dans la semaine à venir."

Cette année, malheureusement, les quatre ou cinq top pilotes ont tous eu des soucis ici ou là. Ça fait partie du jeu.

Une absence prolongée d'Ai Ogura pourrait lui coûter très cher, puisqu'il occupe actuellement la troisième place du championnat, à 37 points de Jorge Martín. Davide Brivio préfère néanmoins ne pas tirer de conclusions hâtives et attend surtout de voir comment évoluera la situation pour avoir une vision plus claire des conséquences de cette blessure.

"C'est décevant et triste, évidemment, parce que nous sommes dans une bonne dynamique au niveau de l'équipe en général, tant Ai que Raúl [Fernández], et c'est dommage et triste de briser cette dynamique. Pour ce qui est du championnat, nous savons bien sûr que nous allons perdre des points, mais ça va, nous n'y pensons pas trop."

"Cette année, malheureusement, les quatre ou cinq top pilotes ont tous eu des soucis ici ou là, alors ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est d'essayer de le récupérer le plus vite possible et j'espère qu'il reviendra en bonne forme, puis que l'on pourra prendre du plaisir sur la fin de saison."

Ce week-end, Ai Ogura est remplacé par Lorenzo Savadori, le pilote d'essais d'Aprilia. Il n'est pas le seul pilote forfait pour ce Grand Prix puisque Maverick Viñales, toujours diminué par son épaule, sera encore remplacé par Pol Espargaró chez Tech3.

Johann Zarco, blessé au genou il y a trois mois à Barcelone, et Fermín Aldeguer, touché à une vertèbre il y a deux mois à Assen, ont reçu l'autorisation des médecins pour faire leur retour en piste. Une nouvelle évaluation de leur état est prévue après les EL1 afin de s'assurer qu'ils sont aptes à poursuivre.