Ai Ogura s'est blessé : il est forfait pour Aragón !

C'est une mauvaise nouvelle de dernière minute pour Ai Ogura, troisième du championnat MotoGP : une blessure l'oblige à déclarer forfait pour le Grand Prix au programme cette semaine au MotorLand Aragón.

Dans une note adressée aux médias, l'équipe Trackhouse annonce que le pilote japonais s'est blessé à la main gauche lors d'un entraînement qu'il menait au Japon, durant la petite pause de trois semaines ayant suivi le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce n'est qu'une fois revenu en Europe pour se rendre à Alcañiz que la gravité de la blessure a été identifiée.

"À son arrivée en Europe, il a été constaté que la fracture située près de son pouce gauche nécessitait une intervention chirurgicale, à laquelle il sera soumis ce jeudi", précise l'équipe satellite Aprilia.

Il a d'ores et déjà été décidé d'aligner Lorenzo Savadori, pilote essayeur du constructeur, afin de remplacer Ai Ogura pour ce Grand Prix. Aucun détail n'a été fourni à ce stade quant à la durée de la convalescence qui attend le Japonais, alors que les courses vont désormais s'enchaîner : la prochaine aura lieu dans deux semaines à Misano, immédiatement suivie par le Grand Prix d'Autriche une semaine plus tard.

Quelle que soit la durée de son absence, c'est un coup dur pour Ai Ogura, qui s'est affirmé jusqu'ici comme un candidat au titre, aussi discret que solide. Auteur de sa première victoire MotoGP au Grand Prix des Pays-Bas, il était encore deuxième du sprint de Silverstone il y a deux semaines et demie, avant de chuter dans la course principale, ce qui lui a valu de céder pour six points seulement la deuxième place du championnat.

Distancé de 37 points par le leader Jorge Martín, il conservait néanmoins ses chances, et ce alors qu'une excellente première partie de saison l'a aussi mené à signer avec Yamaha pour devenir pilote officiel la saison prochaine.

Tandis que le forfait d'Ai Ogura était rendu public, Johann Zarco a fait aujourd'hui son retour dans le paddock MotoGP et n'attend plus que le feu vert du médecin du championnat lors du contrôle qu'il passera demain pour reprendre la piste. Il est probable également que Fermín Aldeguer se soumette au même contrôle, dans l'espoir de reprendre la compétition après trois Grands Prix d'absence pour une fracture de vertèbre.