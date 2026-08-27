Retour confirmé pour Aldeguer après deux mois d'arrêt

Fermín Aldeguer retrouve le sourire : il a bel et bien réintégré le paddock MotoGP et s'apprête à disputer le Grand Prix d'Aragón, 13e des 22 manches de la saison.

Le pilote espagnol est absent depuis deux mois, la faute à une grosse chute survenue pendant les essais du GP des Pays-Bas, suivie de chocs brutaux avec les graviers du circuit d'Assen. Victime d'une fracture d'une vertèbre thoracique, il a dû manquer les courses néerlandaises puis les deux Grands Prix suivants, néanmoins le repos et les soins ont fait leur effet.

Aldeguer a été autorisé à reprendre l'entraînement à moto mi-août. On l'a donc vu rouler à Carthagène au guidon d'une Ducati Panigale V2, ce qu'il a accompagné d'une communication laissant entendre qu'il était "presque de retour".

Tandis que son guidon avait été confié à Iker Lecuona à Silverstone, il s'est rendu à Alcañiz pour le week-end de course à venir et vient d'obtenir le feu vert des médecins après le contrôle auquel il avait obligation de se soumettre ce jeudi. Il devra néanmoins être de nouveau examiné après les EL1. Bien qu'encore diminué, il pense être plus gêné par un manque de forme que par la douleur.

"C'est bien, je suis apte", a déclaré Aldeguer. "Je ne suis pas à 100% physiquement. J'ai eu plus ou moins deux mois d'arrêt, j'ai juste repris l'entraînement à la salle et sur un vélo il y a trois semaines, et sur une moto la semaine dernière. Mais je me sens bien sur la moto, ce n'est pas mauvais. Je suis content. On verra sur une moto, parce que c'est totalement différent."

"C'est plus une question de force et de tours sur la moto que de douleur", a-t-il ajouté. "Je me sens vraiment bien, je n'ai rien. Mais les efforts sur une MotoGP ne sont pas les mêmes que sur une 600cc. Il faudra être calme au début et établir un bon plan, ne pas faire beaucoup de tours pour arriver dans la meilleure forme possible dimanche."

Cette blessure aux vertèbres était la deuxième de Fermín Aldeguer cette année. Une première lourde chute survenue à l'entraînement au mois de janvier lui avait déjà valu une fracture du fémur gauche, causant son absence lors des essais d'avant-saison puis du premier Grand Prix.

Toujours gêné par des douleurs et un manque de mobilité au niveau de la jambe à son retour, il a fallu quelques semaines pour que le pilote Gresini retrouve son niveau. De plus en plus à l'aise, il a réussi à obtenir une belle deuxième place à Barcelone, pour finalement se blesser à nouveau un mois et demi plus tard. Il est aujourd'hui 11e du championnat, après n'avoir disputé que huit Grands Prix, et son transfert prochain vers VR46 en tant que pilote officiel Ducati vient d'être confirmé pour les deux prochaines années.

Après ces deux nouveaux mois de convalescence, Fermín Aldeguer a donc obtenu le feu vert du médecin en chef du MotoGP, qui l'a examiné au MotorLand Aragón, le seul à être habilité à lui donner l'autorisation ultime pour reprendre la piste au guidon de la Desmosedici. Il sera en piste dès demain pour les premiers essais libres du week-end.

Rappelons que Johann Zarco a lui aussi dû se soumettre au contrôle médical ce jeudi. Le Français, gravement touché à la jambe à Barcelone, a pu anticiper son retour par rapport aux plans initiaux et se prépare à présent à reprendre la piste sur la Honda de MotoGP après six Grands Prix d'absence, mais il devra de nouveau être examiné après la première séance. Cal Crutchlow, qui l'a remplacé chez LCR pendant sa convalescence, est sur place afin de prendre la relève si ce retour se révèle prématuré.