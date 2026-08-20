Johann Zarco annonce son retour !

L'équipe LCR Honda a annoncé ce jeudi le retour de Johann Zarco dès le Grand Prix d'Aragón, qui se déroulera du 28 au 30 août. Il devra encore passer avec succès l'examen médical qu'il effectuera jeudi prochain au MotorLand avec le Dr Angel Charte, directeur médical du MotoGP.

Zarco avait chuté au premier virage du deuxième départ lors du Grand Prix de Catalogne, à Barcelone, après un premier drapeau rouge. Dans l'accident, qui impliquait également Luca Marini et Pecco Bagnaia, la jambe gauche du Français s'était retrouvée coincée dans la roue arrière de la Ducati, provoquant une importante blessure ligamentaire au genou ainsi qu'une profonde brûlure dans la même zone.

Dans un premier temps, les médecins avaient décidé d'attendre que l'inflammation au genou se résorbe et que la brûlure cicatrise avant d'envisager une opération. Mais au fil des jours, la prise en charge définie par le Dr Bertrand Sonnery-Cottet et de son équipe, à Lyon, a évolué vers un traitement conservateur, permettant à Zarco d'éviter une intervention chirurgicale. LCR avait alors évoqué un possible retour en septembre.

Cependant, LCR explique que "la récupération de Johann a évolué favorablement ces dernières semaines, ce qui lui a permis d'avancer son retour en piste". Le pilote "a progressivement augmenté sa charge de travail, en pilotant notamment une supermotard et une Honda CBR1000RR dans le cadre de sa rééducation", comme Motorsport.com l'avait révélé le 7 août.

Johann Zarco est sur la touche depuis mi-mai. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

La conclusion est que "après avoir progressé régulièrement et avoir reçu le feu vert de son équipe médicale pour reprendre la compétition, Zarco se rendra à Aragon avec l'objectif de faire son retour en course, sous réserve de passer l'examen médical obligatoire sur le circuit".

Blessé le 17 mai, Zarco compte aujourd'hui 96 jours d'absence et, s'il reprend vendredi 28 août lors des EL1 du Grand Prix d'Aragon, il aura passé plus de 100 jours loin des circuits. Durant cette période, il a manqué six Grands Prix : l'Italie, la Hongrie, la République tchèque, les Pays-Bas, l'Allemagne et, après la trêve estivale, la manche de Silverstone.

Pendant l'ensemble de ces épreuves, LCR a pu compter sur la contribution du Britannique Cal Crutchlow, 40 ans, retraité depuis 2020, qui a participé à ces six week-ends en tant que remplaçant. Il n'est toutefois pas parvenu à inscrire le moindre point, même s'il en a été tout proche en Hongrie et aux Pays-Bas, où il a franchi la ligne d'arrivée à la 16e place.

Bien que LCR soit pleinement convaincu que la récupération de Zarco va continuer à aller dans le bon sens, tout porte à croire que Crutchlow se rendra à Aragon au cas où le Français ne serait pas en mesure de passer l'examen médical. Il devrait également rester disponible pour le reste de la saison, au cas où ses services seraient à nouveau nécessaires lors de l'un des dix Grands Prix encore à disputer.