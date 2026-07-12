La première pensée de Zarco après sa chute : "Pourvu que je puisse marcher"

Pour la première fois depuis son grave accident au GP de Catalogne, Johann Zarco est revenu sur la chute et sa convalescence dans une interview accordée à Canal+. Il y a confié les doutes qui l'ont traversé mais aussi son espoir retrouvé après les bonnes nouvelles des dernières semaines.

Selon Zarco lui-même, sa première erreur n'a pas été sa chute au premier virage de Barcelone, mais d'avoir pris le départ après le premier drapeau rouge. Álex Márquez était lourdement tombé, ce qui avait entraîné une première interruption de course, et un débris était venu le frapper au niveau du pied gauche.

"Quand Álex Márquez chute, je prends un débris dans le pied et je rentre au stand, j'enlève la botte avant d'enlever mon casque", a expliqué Zarco. "Mon pied était bleu. Je suis en colère d'être reparti parce que j'aurais dû rester au stand. C'est bien d'être miraculé, mais c'est bien aussi de penser que ça aurait pu être évité."

Comme il l'avait déjà fait, Zarco a décrit la chute qui a suivi ce départ. Il est tombé sur Pecco Bagnaia et Luca Marini, et sa jambe s'est coincée dans la Ducati du premier : "À Barcelone, le temps qu'on accélère, on arrive à 300."

La jambe de Johann Zarco était coincée dans la moto de Pecco Bagnaia. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Au freinage, je perds totalement le contrôle, et je ne cherche même pas à tenir ma moto. C'est là où, en plongeant sur Pecco, la jambe est partie dans la roue."

"Ça fait mal, mais on n'a pas encore le temps de se voir que ça fait mal. C'est juste très violent, et ça tape. Au moment où la moto s'arrête, je capte que je suis bloqué."

Très vite, les commissaires de piste ont entouré Johann Zarco mais face à cette situation extrêmement rare, ils n'ont pas su comment réagir : "Les commissaires de piste arrivent très vite autour de moi."

"Eux ne veulent pas me toucher : ils voient la jambe toute tordue et ils se disent que s'ils me touchent, ils vont tout casser. Mais en fait, je suis en train de cramer : ma combi a tourné, et je suis collé sur le pot d'échappement de Pecco."

Je ne pensais même pas à la course. Je pensais : 'Pourvu que je puisse marcher'. C'était vraiment ça, ma peur.

Les commissaires de piste n'osaient pas toucher Johann Zarco après sa chute, alors que Pecco Bagnaia et Luca Marini venaient l'aider. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia et Luca Marini sont aussi rapidement venus porter assistance à Zarco, et les deux Italiens ont confié avoir été très marqués par la douleur du pilote LCR. Blessé au genou, Zarco redoutait déjà de graves séquelles.

"Je suis encore dans les graviers. Je ne pensais même pas à la course. Je pensais : 'Pourvu que je puisse marcher'. C'était vraiment ça, ma peur."

Les pleurs de Zarco : "La vie s'arrête"

Dans les heures suivant la chute, le verdict est tombé : Zarco était légèrement touché sur la fibula et le ménisque mais surtout au niveau des ligaments. Une opération était alors prévue mais pas possible sur le moment en raison de la brûlure, qui augmentait le risque d'infection. Son moral était évidemment en berne.

"Le lendemain ou le surlendemain, quand j'étais à Lyon, on me dit : 'Bon là, la saison, elle est clairement finie'. J'ai un peu pleuré parce que ça avait fait cet effet de : 'Mec, tu ne touches plus ta moto alors que tu es tous les week-ends occupé'. Tu as l'habitude d'être à 300 km/h quasiment tous les week-ends. La vie s'arrête, et ça m'a fait bizarre."

Les derniers examens sont bons pour Johann Zarco. Photo de: LCR

Johann Zarco a patienté et a pu reprendre l'entraînement petit à petit, jusqu'à des examens qui ont finalement révélé qu'il était possible d'éviter l'opération, ce qui lui permet de viser un retour dès le mois de septembre.

"C'est un peu de la magie mais il y a trois ligaments sur quatre qui avaient lâché. Il y en a deux qui ont récupéré et qui sont en train de très, très bien cicatriser. Je ne suis pas footballeur, je ne suis pas skieur, donc les sollicitations sur le genou sont différentes en moto."

Je n'ai pas envie de revenir pour tout éclater, ce n'est pas ça, mais de revenir en étant en forme et plein de confiance.

Zarco n'attendra pas septembre pour remonter sur une moto. Il devrait retrouver les circuits au mois d'août, sur des machines de petite cylindrée, afin de poursuivre sa préparation physique.

"Il va y avoir de la reprise d'entraînement moto, mais je pense que ça, je le ferai peut-être début août, mi-août, pour reprendre des sensations, me tester un peu. Je n'ai pas envie de revenir pour tout éclater, ce n'est pas ça, mais de revenir en étant en forme et plein de confiance."