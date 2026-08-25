Maverick Viñales encore absent au GP d'Aragón

Maverick Viñales doit encore faire l'impasse sur un week-end de course. Déjà forfait au GP de Grande-Bretagne pour pouvoir se concentrer sur la guérison de son épaule gauche, blessée lors d'une chute au Sachsenring il y a plus d'un an, le pilote Tech3 sera également absent au GP d'Aragón ce week-end. Pol Espargaró, le pilote d'essais de KTM, va encore le remplacer.

"Viñales continue de travailler en étroite collaboration avec son équipe médicale, KTM et Tech3, tout en consacrant tout son temps à une récupération totale", indique Tech3. "L'équipe garde l'espoir que le pilote n°12 puisse faire son retour à la compétition lors du Grand Prix de Saint-Marin à Misano le mois prochain."

Malgré les tensions apparues entre Viñales et KTM ces derniers mois, le but est bien qu'il puisse retrouver sa moto quand sa condition physique le lui permettra. "Avec Maverick et KTM, nous avons décidé que Pol allait continuer avec nous en Aragón, pour que Maverick puisse se concentrer sur sa récupération", a confirmé Nicolas Goyon, team manager de Tech3. "Pol a fait un bon travail pour l'équipe à Silverstone et son expérience signifie qu'il est bien placé pour prendre à nouveau le relais ce week-end."

"Pour nous, le plus important est que Maverick prenne le temps nécessaire pour bien récupérer. Nous le soutenons dans ce processus et nous espérons toujours le voir de retour à Misano. Jusque-là, nous allons nous concentrer sur Aragón et continuer à soutenir pleinement Pol et Enea [Bastianini]."

L'année très difficile de Viñales

Maverick Viñales a multiplié les tentatives de retour infructueuses depuis un an, et va manquer son 12e sprint et sa 12e course principale. Blessé mi-juillet au Sachsenring en 2025, il a manqué un week-end de course en République tchèque puis a tenté un premier retour au GP d'Autriche, pour finalement déclarer forfait le samedi, puis faire l'impasse sur un nouveau week-end, en Hongrie.

Maverick Viñales reste sur une course très difficile avec la KTM au Sachsenring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Viñales a retrouvé sa KTM à Barcelone et trois week-ends de compétition plus tard, à Mandalika, il a encore déclaré forfait le samedi. Il a par la suite manqué les déplacements en Australie, en Malaisie et au Portugal et a fait un troisième retour au GP de Valence, le dernier de l'année.

Après une préparation physique solide cet hiver, Maverick Viñales affichait son ambition mais a de nouveau ressenti une gêne à l'épaule, visiblement amplifiée après une chute à Sepang. Des examens ont montré qu'une vis se déplaçait et il a une nouvelle fois déclaré forfait en cours de week-end à Austin, pour être opéré. Il a dû manquer les courses de Jerez et du Mans mais après un GP d'Allemagne particulièrement éprouvant, de nouvelles lésions ont été identifiées et il a renoncé à se rendre à Silverstone.

Dans le même temps, la relation entre Viñales et KTM s'est petit à petit dégradée. La promotion dans l'équipe officielle évoquée en début d'année s'est transformée en proposition de rester chez Tech3, ce qui a déplu au pilote, qui s'est lancé dans des échanges par médias interposés avec les dirigeants de KTM.

Si Viñales sera de nouveau forfait ce week-end, Johann Zarco va quant à lui faire son retour, un peu plus de trois mois après le gros accident de Barcelone. Fermín Aldeguer, touché à une vertèbre après une chute à Assen, vise aussi un retour sur le MotorLand Aragón, mais Gresini doit encore le confirmer.