C'est officiel : Brad Binder poursuivra sa carrière en WorldSBK avec BMW

Après l'annonce, au début du week-end de Magny-Cours, des plans concernant les deux pilotes actuels de l'équipe, la voie était toute tracée pour que BMW officialise l'arrivée de Brad Binder dans ses effectifs en WorldSBK.

On savait en effet que Miguel Oliveira resterait en poste, mais que Danilo Petrucci allait quitter la formation allemande au bout d'une seule saison, marquée par des blessures et des performances inférieures aux attentes. Le constructeur allemand a désormais officialisé ses plans en annonçant le recrutement de Brad Binder.

Depuis plusieurs semaines déjà se profilait la réunion du duo Oliveira-Binder, autrefois associés par KTM en MotoGP, mais aussi en Moto2 et Moto3 précédemment. Ils sont toujours à ce jour les seuls à avoir fait gagner la moto autrichienne en Grand Prix, entre 2020 et 2022, et se chargeront à présent de porter les ambitions de l'équipe titrée en 2024 et 2025 avec Toprak Razgatlioglu.

Le Portugais a dû quitter le MotoGP à la fin de la saison dernière, non retenu par Yamaha et Pramac qui ont privilégié un duo Miller-Razgatlioglu. Alors âgé de 30 ans, Oliveira venait de passer la moitié de sa vie dans les Grands Prix, avec à clé deux titres de vice-champion du monde dans les petites catégories et cinq victoires en MotoGP.

Brad Binder se trouve aujourd'hui dans une situation comparable puisqu'à 31 ans, il voit se refermer le chapitre des Grands Prix, où il était arrivé à l'adolescence. Titré dans la catégorie Moto3 il y a dix ans, le Sud-Africain a plus que quiconque porté les couleurs de KTM, à tous les échelons du championnat, et été celui qui a fait gagner la marque pour la première fois en MotoGP, dans un Grand Prix resté mémorable à Brno.

Objectif titre pour Binder avec BMW

Alors que cinq rookies frappent à la porte de la catégorie reine - dont Nicolò Bulega, officialisé ce matin - Binder fait partie d'un petit groupe de pilotes tous nés en 1994 et 1995 à ne pas avoir trouvé d'option pour conserver un guidon, et ce alors que le MotoGP s'oriente vers un nouveau chapitre majeur de son histoire avec un changement de règlement et de manufacturier à venir en 2027.

KTM a choisi en effet de renouveler profondément ses effectifs, notamment le line-up de son équipe d'usine qui sera composé d'Álex Márquez et de Fabio Di Giannantonio. Luca Marini rejoindra quant à lui le team Tech3 et pourrait être associé au rookie Senna Agius.

Binder rebondit néanmoins avec un contrat officiel au sein d'une formation qui se donne les moyens de réussir. BMW annonce un engagement "à partir de la saison 2027", sans en préciser la durée exacte, et fait état d'ambitions élevées après le revers qu'aura été 2026 dans la foulée des deux titres conquis avec Razgatlioglu.

"Nous sommes ravis d'accueillir Brad au sein de la famille BMW Motorrad Motorsport", déclare Sven Blusch, patron de BMW Motorrad Motorsport. "Ce qui nous impressionne particulièrement, c'est sa détermination sans faille à entamer un nouveau chapitre en WorldSBK. Son objectif est clair : il veut se battre pour le titre de champion du monde. Il devra tout d'abord s'habituer à la BMW M 1000 RR et à un nouveau championnat du monde, et nous sommes convaincus qu'il y parviendra rapidement."

"Avec Brad et Miguel, ce sont deux anciens coéquipiers qui se retrouvent et qui se complètent parfaitement, tant au niveau de leur personnalité que de leur style de pilotage. Cette combinaison recèle un grand potentiel."

Ces derniers jours ont également vu l'officialisation du transfert de Jack Miller vers le WorldSBK, porté par un contrat de deux ans avec Yamaha. On attend également l'annonce de l'arrivée de Franco Morbidelli dans l'équipe officielle Ducati.

On sait également qu'Álex Rins a une proposition de l'équipe Go Eleven pour piloter une Ducati satellite en Superbike, cependant il n'est pas acquis qu'il l'accepte. Quant à Maverick Viñales, cinquième pilote à s'orienter vers un départ du MotoGP, il a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé par le WorldSBK et semble prêt à prendre sa retraite.