Jack Miller s'engage pour 2 ans en WorldSBK avec Yamaha

C'est désormais acté, Jack Miller poursuivra sa carrière en WorldSBK après son départ du MotoGP à la fin de cette saison. L'Australien fait partie d'un petit groupe de pilotes, tous nés entre 1994 et 1995, qui devront quitter les Grands Prix pour laisser place à de nouveaux visages. En l'occurrence, c'est le jeune Izan Guevara qui héritera de son guidon chez Pramac Racing, aux côtés de Toprak Razgatlioglu.

Bien qu'attristé par la fin de cette aventure d'une vie, Miller a très vite exploré ses options pour continuer à courir, convaincu d'avoir encore l'énergie pour cela. Son transfert vers le WorldSBK s'est imposé naturellement et il a réussi à trouver un programme stimulant pour le faire.

Après avoir couru pour quatre des cinq marques actuellement engagées en MotoGP, ce sont ses liens avec Yamaha, nourris ces deux dernières années par leur collaboration via l'équipe Pramac en MotoGP et leur participation en commun aux 8 Heures de Suzuka, couronnée par deux deuxièmes places, qui ont mené Miller vers ce nouveau défi en WorldSBK.

L'arrivée de l'Australien a été officialisée ce mardi, soutenue par un contrat de deux ans qui l'engage pour les saisons 2027 et 2028 dans le programme officiel de Yamaha en Superbike.

"Je suis vraiment ravi d'annoncer que je rejoins le WorldSBK aux côtés de Yamaha, prolongeant ainsi notre partenariat", déclare Jack Miller. "J'ai beaucoup apprécié de travailler avec la marque ces dernières années en MotoGP et je suis extrêmement reconnaissant de cette opportunité qui nous est offerte de voir ce que nous pouvons accomplir sur la R1."

"J'ai pu m'en faire une petite idée à Suzuka ces deux dernières années, et même si la spec WorldSBK est un petit peu différente, j'ai vraiment hâte d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière et j'espère que nous pourrons y réaliser de très belles choses."

Une expérience et une notoriété valorisées par Yamaha

L'équipe soutenue par le constructeur d'Iwata en WorldSBK a précédemment fait ses adieux à Xavi Vierge, resté seulement un an et que Jack Miller remplacera donc, tandis qu'Andrea Locatelli est reconduit à son poste. Le nouveau binôme devra soutenir Yamaha dans ses efforts de reconquête d'un titre qui lui échappe depuis 2021 alors que Ducati vient d'écraser la saison 2026 en ne laissant que des miettes à la concurrence.

"Nous sommes ravis d'accueillir Jack Miller au sein du projet WorldSBK de Yamaha en 2027, et personnellement, je suis très heureux qu'il rejoigne notre équipe", se félicite Niccolò Canepa, directeur sportif des courses sur circuit pour Yamaha Motor Europe. "L'opportunité d'intégrer un pilote de son expérience et de son talent dans notre équipe officielle était trop belle pour que nous passions à côté, et nous attendons déjà les premiers tests avec impatience."

"Son expérience en Grand Prix, en particulier sa connaissance des pneus Michelin, sera extrêmement précieuse pour nous. Il a déjà obtenu d'excellents résultats avec la R1 à Suzuka, nous sommes donc impatients de voir ce dont il est capable sur une spec WorldSBK et ce qu'il pourra apporter au développement continu de la R1. Au-delà de l'aspect technique, la personnalité et la notoriété internationale de Jack constitueront également un atout majeur pour renforcer la présence de Yamaha et attirer encore davantage l'attention sur le WorldSBK. Nous avons hâte d'entamer ce nouveau chapitre ensemble."

Jack Miller laissera derrière lui une carrière fournie parmi l'élite des Grands Prix moto. Il avait rejoint la catégorie MotoGP en 2015 en tant que vice-champion du monde Moto3, en faisant le choix peu banal de ne pas passer par le Moto2. Auteur d'une victoire surprise au guidon d'une Honda satellite dès sa deuxième année, il a ensuite renoué avec le succès en 2021, désormais pilote officiel Ducati, avant de courir pour le team d'usine KTM puis de finir son parcours sur la Yamaha satellite.

Récemment, il se félicitait d'avoir pu nouer de bonnes relations avec toutes ses équipes, toujours apprécié pour sa bonne humeur autant que pour son implication dans le développement des motos.