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Binder estomaqué par l'usure du pneu : "J'ai cru que je tombais en panne d'essence !"

Brad Binder a une nouvelle fois été le pilote KTM le plus gourmand avec son pneu arrière au GP d'Allemagne et il l'a payé en fin d'épreuve, avec une dégradation d'un niveau qu'il n'avait jamais connu au cours de sa carrière.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
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Les pneus ont été mis à rude épreuve au Sachsenring. De nombreux de pilotes se sont plaints d'une surchauffe de leurs gommes et l'un des plus touchés a été Brad Binder.

Le week-end du Sud-Africain était déjà mal embarqué après des qualifications décevantes et, lors du sprint, il n'a pu remonter que jusqu'à la 12e place, avec déjà des pneus à la limite. "Les qualifications, putain… Je pensais en avoir beaucoup plus mais j'ai fini 16e", déplorait Binder samedi. "C'était fini, je ne pouvais pas rouler plus vite."

"[Dans le sprint], je n'ai pas pris un bon départ, j'ai doublé deux ou trois pilotes et c'est tout. J'ai eu un énorme sous-virage mais je pense que tout le monde connaît ça. Le côté gauche du pneu ne fait que surchauffer. Il faut que j'améliore ça pour demain."

Binder n'a en effet pas eu de gros soucis avec son pneu avant en course principale… mais c'est cette fois l'arrière qui lui a posé d'immenses difficultés. Le pilote KTM avait pu remonter de la 14e à la dixième place, mais il a dû céder face à Enea Bastianini et n'a pu doubler que Jack Miller, lui aussi à la peine en fin d'épreuve.

"Je sentais que j'étais très doux avec mon pneu arrière", a pourtant justifié Binder après sa dixième place. "Je sentais que j'étais très bon là-dessus et je me disais que j'en aurais plus à la fin, sauf qu'à deux tours de la fin, j'ai explosé !"

Brad Binder a souffert en fin de course au Sachsenring.

Brad Binder a souffert en fin de course au Sachsenring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"D'abord, j'ai cru que je tombais en panne d'essence ! Après, je me suis dit que le pneu était à plat. Puis j'ai réalisé qu'il était juste foutu ! [rires] J'ai réussi à voir l'arrivée, mais c'est tout."

"Entre les virages 8 et 9, sur la moto, ma moto n'accélérait plus", a ajouté Binder. "Donc d'abord, je me suis dit qu'il y avait un problème sur le moteur. [...] Il y a juste eu une très grosse dégradation sur le flanc. Je pense que l'usure du flanc était folle."

C'est la plus grosse dégradation que j'ai jamais eue.

Brad Binder n'avait jamais été confronté à une usure aussi prononcée : "Je n'avais jamais senti une telle dégradation sur le flanc, de toute ma vie. C'est la plus grosse dégradation que j'ai jamais eue. Au final, la dixième place, putain, je n'y crois pas…"

"Sincèrement, je pensais que j'allais remonter à mi-course, et ça s'est juste arrêté. C'est comme ça. Il faut trouver plus de vitesse et plus de performances."

"Je sais depuis plusieurs années que je fais mal au pneu arrière, j'ai toujours la plus grosse usure sur le pneu arrière, ou l'une des plus grosses", a reconnu Binder. "C'est un classement que je mène sans le vouloir depuis plusieurs années ! Quand Bastianini m'a doublé, je voyais qu'il avait beaucoup plus de gomme."

Pourtant, Binder le doit pas cette usure excessive à son agressivité sur la moto : "C'est le pire, je ne me battais pas du tout. C'était la balade du dimanche, j'ai juste fumé le pneu arrière. Ce n'est pas bon."

Brad Binder a eu du mal à gérer ses pneus au GP d'Allemagne.

Brad Binder a eu du mal à gérer ses pneus au GP d'Allemagne.

Photo de: Alexander Trienitz

Si les pneus souffrent autant sur le Sachsenring, c'est à cause de la nature du tracé. Les pilotes enchaînent les virages rapides sur la gauche, séparés par des lignes droites très courtes, ce qui signifie qu'ils passent une très grande partie du tour avec la moto penchée sur le côté gauche.

"On met énormément de force sur le flanc gauche du pneu", a confirmé Binder. "On ne se redresse jamais et il n'a jamais le temps de respirer. C'est assez impressionnant qu'il arrive à gérer le genre de températures que l'on a. Les données sont impressionnantes mais on a un gros sous-virage."

"Le pneu avant grimpe à la même température qu'un pneu arrière normal", a-t-il précisé. "Le pneu avant est très chaud et déjà à la limite, et quand on est derrière trois ou quatre pilotes, ça monte en flèche. Tu te laisses porter, tu n'as jamais l'avant qui mord pour pouvoir te battre et attaquer. C'est pour ça que je pense que ça rend la course un peu ennuyeuse."

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