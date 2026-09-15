Álex Márquez dévoile le casque très abîmé de son accident

Lorsque la saison MotoGP sera terminée et que viendra l'heure de souffler, bien au chaud sous un plaid, pour se remettre du rythme incessant du championnat, nos pensées reviendront certainement vers ce dimanche à Barcelone, journée frénétique s'il en est. Et peut-être mesurerons-nous tous véritablement ce qui s'est joué ce jour-là et ce à quoi nous avons échappé.

Deux pilotes ont été impliqués dans des accidents pour lesquels tous les superlatifs ont déjà été utilisés à l'envi, et, aujourd'hui, tous deux sont à nouveau en piste et même performants. Mais si l'on tend parfois à passer un peu vite à autre chose, un coup d'œil en arrière suffit à mesurer la chance que l'on a d'encore applaudir Álex Márquez et Johann Zarco.

L'Espagnol se charge aujourd'hui de nous rappeler à quoi il a échappé. Dans une vidéo promotionnelle pour Shoei, son équipementier, il dévoile le casque qu'il portait le jour où il a percuté Pedro Acosta au GP de Catalogne avant de perdre le contrôle de sa Ducati en bord de piste. Les stigmates visibles sur le casque témoignent de la violence extrême du choc qu'il a subi.

"J'ai connu beaucoup de chutes au cours de ma carrière et, à chaque fois, mon casque Shoei a protégé ma tête et m'a sauvé", explique Álex Márquez. "Au GP de Catalogne, j'ai subi une de mes plus grosses chutes, si ce n'est la plus grosse de ma carrière. Avoir ce casque entre les mains me transmet des sensations un peu étranges. Quand je suis tombé à ce moment-là, j'ai perdu conscience pendant quelques minutes, mais Shoei et la sécurité de ce casque m'ont sauvé la vie."

Au mois de mai, après quelques jours de repos, Álex Márquez avait expliqué avoir véritablement pris conscience de la chance qui avait été la sienne lorsqu'il a revu les images de l'accident.

"À ce moment-là, honnêtement, je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue en évitant le mur sur la droite et par rapport à la manière dont j'étais arrivé, la manière dont j'étais tombé... C'est là que j'ai d'une certaine manière pris conscience de toute la chance que j'avais eue", avait-il déclaré, le cou encore immobilisé par un collier cervical.

Victime d'une fracture de la clavicule droite et d'une petite fracture de la vertèbre cervicale C7, Álex Márquez a repris la compétition un mois après son accident. Depuis, il a obtenu deux médailles d'argent en course sprint et a fait son retour sur le podium en terminant deuxième du GP de Saint-Marin, dimanche.

Quant à Johann Zarco, accidenté le même jour lors du restart de la course barcelonaise, il a repris la course il y a deux semaines après avoir patiemment soigné un genou blessé.