Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Le nouveau moteur Honda d'Aston Martin va débuter en piste cette semaine

Formule 1
GP de Hongrie
Le nouveau moteur Honda d'Aston Martin va débuter en piste cette semaine

Sainz se demande si Piastri pouvait être "plus prudent" en lui prenant un tour

Formule 1
GP de Hongrie
Sainz se demande si Piastri pouvait être "plus prudent" en lui prenant un tour

Les grands moments d'une première partie de saison MotoGP déjà surprenante

MotoGP
Les grands moments d'une première partie de saison MotoGP déjà surprenante

Que s'est-il passé pour Hamilton dans les stands en fin de GP de Hongrie ?

Formule 1
GP de Hongrie
Que s'est-il passé pour Hamilton dans les stands en fin de GP de Hongrie ?

Comment un problème de drapeaux bleus a causé un "cauchemar" en Hongrie

Formule 1
GP de Hongrie
Comment un problème de drapeaux bleus a causé un "cauchemar" en Hongrie

Vasseur mécontent du résultat de Ferrari : "On a fait trop d'erreurs"

Formule 1
GP de Hongrie
Vasseur mécontent du résultat de Ferrari : "On a fait trop d'erreurs"

Grosse colère de Piastri après l'incident avec Sainz

Formule 1
GP de Hongrie
Grosse colère de Piastri après l'incident avec Sainz

Pourquoi Sainz a été si peu sanctionné pour le contact avec Piastri

Formule 1
GP de Hongrie
Pourquoi Sainz a été si peu sanctionné pour le contact avec Piastri
Réactions
Formule 1 GP de Hongrie

Sainz se demande si Piastri pouvait être "plus prudent" en lui prenant un tour

Après sa pénalité et les critiques d'Oscar Piastri pour le contact avec la McLaren alors qu'il se prenait un tour, Carlos Sainz s'est défendu suite au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1.

Fabien Gaillard
Publié:
Carlos Sainz, Williams

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Petr Pavel, President, Czech Republic

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Défilé des pilotes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin F1, Gary Gannon, ingénieur de course senior de l'écurie Aston Martin F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Flavio Briatore, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Alexander Albon, Williams

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
48

Carlos Sainz a sans doute les oreilles qui sifflent depuis le 38e tour du Grand Prix de Hongrie quand, alors qu'Oscar Piastri était en train de lui prendre un tour et tentait de résister à un overcut de Lando Norris, l'Espagnol a causé un contact entre sa Williams et la McLaren.

S'il a été pénalisé de 5 secondes par les commissaires pour cet incident, tout en bénéficiant de leur clémence puisqu'ils ont jugé que Piastri était dans son angle mort, l'on a depuis la fin de course appris que le système d'affichage des drapeaux bleus était défaillant sur le Hungaroring ce dimanche. 

Les drapeaux bleus étaient bien signalés, notamment par les commissaires et via les panneaux lumineux en bord de piste, mais l'affichage au volant dysfonctionnait. Vertement critiqué par Piastri après l'épreuve, Sainz a tenté de se défendre à la sortie de sa Williams, lui qui est arrivé 18e et avant-dernier pilote classé.

Lire aussi :

"Nous n'avions pas de voyants bleus sur le volant", a-t-il d'abord expliqué, en rapport avec le problème d'affichage, "ce qui, normalement, lorsque nous sommes dans des duels comme celui-là où nous nous battons pour une position, nous aide à comprendre si nous sommes en train de prendre un tour ou non."

"À ce moment-là, je n'avais donc aucune idée que j'étais sur le point d'être mis à un tour et, en plus de ça, j'étais en pleine lutte avec Fernando [...] dans le virage, et oui, je ne m'attendais pas à ce qu'Oscar soit là."

"Même si je m'y étais attendu, il se trouvait dans mon angle mort, donc c'était impossible, honnêtement, de mon côté, de l'éviter. Donc oui, une communication un peu meilleure aurait sans doute aidé, mais en même temps, c'est le genre de chose qui arrive parfois en course."

Je ne sais pas s'il aurait pu se montrer un peu plus prudent, étant donné que c'est lui qui se bat pour le podium.

Quand il lui a plus tard été demandé devant la presse, dont Motorsport.com, s'il jugeait la pénalité méritée au vu des circonstances de l'incident et de la défaillance de l'affichage, Sainz a répondu : "Pour être honnête, je suis vraiment désolé pour Oscar, mais cette fois-ci, je pense avoir une assez bonne excuse par rapport à ce qui s'est passé."

"Je ne sais pas s'il aurait pu se montrer un peu plus prudent, étant donné que c'est lui qui se bat pour le podium, et se positionner de manière un peu plus précautionneuse, compte tenu de tous les problèmes que nous avions tous avec les drapeaux bleus."

"Mais oui, c'est dommage, j'ai écopé de cinq secondes de pénalité, ça ne me dérange pas, je m'en fiche puisque je me bats pour la 18e place. Mais bon, c'est comme ça."

 

Les deux hommes se sont-ils parlé après la course "Non, je n'en ai pas besoin. C'est un incident de course, il comprendra probablement rien qu'en prenant connaissance de ce qui s'est passé."

"Il n'a pas abandonné à cause de moi ou par ma faute, c'était donc juste un contact et je suis content que cela n'ait pas trop perturbé sa course, mais oui, c'est difficile quand nous sommes tous confrontés à ces problèmes."

Oscar Piastri a effectivement abandonné un peu plus tard en course sur un problème technique, alors qu'il était en position de terminer second derrière Lando Norris.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Que s'est-il passé pour Hamilton dans les stands en fin de GP de Hongrie ?
Article suivant Le nouveau moteur Honda d'Aston Martin va débuter en piste cette semaine

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Que s'est-il passé pour Hamilton dans les stands en fin de GP de Hongrie ?

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Que s'est-il passé pour Hamilton dans les stands en fin de GP de Hongrie ?

Grosse colère de Piastri après l'incident avec Sainz

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Grosse colère de Piastri après l'incident avec Sainz

Pourquoi Sainz a été si peu sanctionné pour le contact avec Piastri

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Pourquoi Sainz a été si peu sanctionné pour le contact avec Piastri
Plus de
Carlos Sainz Jr

Comment un problème de drapeaux bleus a causé un "cauchemar" en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Comment un problème de drapeaux bleus a causé un "cauchemar" en Hongrie

Verstappen gêné par Sainz : le verdict des commissaires

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Verstappen gêné par Sainz : le verdict des commissaires

Antonelli s'est excusé auprès de Sainz après l'avoir traité "d'idiot"

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Antonelli s'est excusé auprès de Sainz après l'avoir traité "d'idiot"
Plus de
McLaren

Stella salue les progrès de McLaren, mais place toujours Ferrari au sommet

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Stella salue les progrès de McLaren, mais place toujours Ferrari au sommet

Norris aurait pu "faire nettement mieux" avec un troisième tour en Q3

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Norris aurait pu "faire nettement mieux" avec un troisième tour en Q3

"De notre faute" : Ferrari assume l'erreur qui coûte 3 places à Hamilton

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
"De notre faute" : Ferrari assume l'erreur qui coûte 3 places à Hamilton

Dernières actus

Le nouveau moteur Honda d'Aston Martin va débuter en piste cette semaine

Formule 1
GP de Hongrie
Le nouveau moteur Honda d'Aston Martin va débuter en piste cette semaine

Sainz se demande si Piastri pouvait être "plus prudent" en lui prenant un tour

Formule 1
GP de Hongrie
Sainz se demande si Piastri pouvait être "plus prudent" en lui prenant un tour

Les grands moments d'une première partie de saison MotoGP déjà surprenante

MotoGP
Les grands moments d'une première partie de saison MotoGP déjà surprenante

Que s'est-il passé pour Hamilton dans les stands en fin de GP de Hongrie ?

Formule 1
GP de Hongrie
Que s'est-il passé pour Hamilton dans les stands en fin de GP de Hongrie ?