Sainz se demande si Piastri pouvait être "plus prudent" en lui prenant un tour

Carlos Sainz a sans doute les oreilles qui sifflent depuis le 38e tour du Grand Prix de Hongrie quand, alors qu'Oscar Piastri était en train de lui prendre un tour et tentait de résister à un overcut de Lando Norris, l'Espagnol a causé un contact entre sa Williams et la McLaren.

S'il a été pénalisé de 5 secondes par les commissaires pour cet incident, tout en bénéficiant de leur clémence puisqu'ils ont jugé que Piastri était dans son angle mort, l'on a depuis la fin de course appris que le système d'affichage des drapeaux bleus était défaillant sur le Hungaroring ce dimanche.

Les drapeaux bleus étaient bien signalés, notamment par les commissaires et via les panneaux lumineux en bord de piste, mais l'affichage au volant dysfonctionnait. Vertement critiqué par Piastri après l'épreuve, Sainz a tenté de se défendre à la sortie de sa Williams, lui qui est arrivé 18e et avant-dernier pilote classé.

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"Nous n'avions pas de voyants bleus sur le volant", a-t-il d'abord expliqué, en rapport avec le problème d'affichage, "ce qui, normalement, lorsque nous sommes dans des duels comme celui-là où nous nous battons pour une position, nous aide à comprendre si nous sommes en train de prendre un tour ou non."

"À ce moment-là, je n'avais donc aucune idée que j'étais sur le point d'être mis à un tour et, en plus de ça, j'étais en pleine lutte avec Fernando [...] dans le virage, et oui, je ne m'attendais pas à ce qu'Oscar soit là."

"Même si je m'y étais attendu, il se trouvait dans mon angle mort, donc c'était impossible, honnêtement, de mon côté, de l'éviter. Donc oui, une communication un peu meilleure aurait sans doute aidé, mais en même temps, c'est le genre de chose qui arrive parfois en course."

Je ne sais pas s'il aurait pu se montrer un peu plus prudent, étant donné que c'est lui qui se bat pour le podium.

Quand il lui a plus tard été demandé devant la presse, dont Motorsport.com, s'il jugeait la pénalité méritée au vu des circonstances de l'incident et de la défaillance de l'affichage, Sainz a répondu : "Pour être honnête, je suis vraiment désolé pour Oscar, mais cette fois-ci, je pense avoir une assez bonne excuse par rapport à ce qui s'est passé."

"Je ne sais pas s'il aurait pu se montrer un peu plus prudent, étant donné que c'est lui qui se bat pour le podium, et se positionner de manière un peu plus précautionneuse, compte tenu de tous les problèmes que nous avions tous avec les drapeaux bleus."

"Mais oui, c'est dommage, j'ai écopé de cinq secondes de pénalité, ça ne me dérange pas, je m'en fiche puisque je me bats pour la 18e place. Mais bon, c'est comme ça."

Les deux hommes se sont-ils parlé après la course ? "Non, je n'en ai pas besoin. C'est un incident de course, il comprendra probablement rien qu'en prenant connaissance de ce qui s'est passé."

"Il n'a pas abandonné à cause de moi ou par ma faute, c'était donc juste un contact et je suis content que cela n'ait pas trop perturbé sa course, mais oui, c'est difficile quand nous sommes tous confrontés à ces problèmes."

Oscar Piastri a effectivement abandonné un peu plus tard en course sur un problème technique, alors qu'il était en position de terminer second derrière Lando Norris.