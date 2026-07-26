Comment un problème de drapeaux bleus a causé un "cauchemar" en Hongrie

La vague soudaine et inattendue de pilotes ayant ignoré les drapeaux bleus lors du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1 était en réalité due à une défaillance du système.

La signalisation des drapeaux a évolué au fil des progrès technologiques en Formule 1. Autrefois, il s'agissait simplement de drapeaux physiques agités en bord de piste, mais des panneaux lumineux plus visibles ont ensuite été ajoutés, et les pilotes voient désormais les drapeaux bleus qui les concernent s'afficher sur l'écran de leur volant.

Cependant, lors de la course de dimanche au Hungaroring, les drapeaux bleus sont apparus de manière aléatoire et sans indication du numéro du pilote sur les écrans, ce qui a provoqué plusieurs situations tendues et, parfois, des incidents.

"Nous n'avions aucune information sur l'écran, dans les voitures", a expliqué Esteban Ocon. "Nous n'avions donc que les drapeaux bleus, mais sans nos numéros."

"Par exemple, je me suis battu avec Isack [Hadjar] à la sortie de la voie des stands, mais j'avais un tour de retard, je ne le savais pas. Je l'ai donc peut-être gêné pendant trois virages. Mais au moment où les ingénieurs m'ont dit : 'Tu ne te bats pas contre lui', on ne peut pas le savoir, car le drapeau bleu clignote tout au long du tour. Donc, oui, ce n'est pas vraiment clair."

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Liam Fabre

Selon les informations de Motorsport.com, la FIA était consciente de ce problème et s'est donc appuyée sur des drapeaux physiques et l'activation des panneaux lumineux par les commissaires de piste.

Cela n'a toutefois pas empêché la confusion de régner en piste, l'exemple le plus marquant étant la collision entre Carlos Sainz et Oscar Piastri à la sortie du virage Hamilton (virage 2), qui a contribué à faire perdre au pilote McLaren la tête de la course au profit de son coéquipier et futur vainqueur, Lando Norris, alors qu'il tentait de prendre un tour à la Williams.

Sainz a écopé d'une pénalité de cinq secondes, les commissaires ayant considéré la position de la McLaren dans l'angle mort de l'Espagnol - mais pas du problème d'affichage des drapeaux bleus - comme une circonstance atténuante, ce qui explique pourquoi la pénalité n'a pas été de dix secondes.

Une sanction similaire a été infligée à Oliver Bearman, le pilote Haas n'ayant pas respecté les drapeaux bleus lorsqu'il a été doublé par Isack Hadjar. Le Britannique, contrit, a estimé qu'il était difficile de faire mieux dans ces circonstances délicates.

"Je regrette cette pénalité pour non-respect des drapeaux bleus avec Hadjar, car honnêtement, c'était un peu un cauchemar en piste", a-t-il déploré.

"Dans le secteur central, on n'a pas le temps de vérifier dans les rétroviseurs, et à chaque tour que j'ai effectué, des écrans de drapeau bleu s'affichaient. Lors de cette course, ils ne fonctionnaient pas correctement, il était donc difficile de savoir si c'était vous, la voiture derrière, celle devant ou n'importe qui d'autre qui recevait le drapeau bleu."

Oliver Bearman (Haas F1 Team) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Évidemment, ce n'était pas intentionnel : j'ai un tour de retard, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit de mal, mais je suis bien sûr désolé pour tous ceux dont j'ai pu compromettre la course."

Bearman a ajouté : "Au début de la course, je recevais des drapeaux bleus dès le sixième tour, et je me suis dit : 'Wow, c'est étrange. Nous ne sommes pas si lents que ça pour être retardataires au bout de six tours'."

"Donc, du sixième tour jusqu'au 70e en gros, il y avait des drapeaux bleus à chaque tour ; c'était donc vraiment difficile de savoir ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui m'était destiné ou non, car normalement on voit son numéro, mais cette fois-ci, il n'y avait que du bleu. Donc, comme je l'ai dit, rien de malveillant, j'ai vraiment dû compter sur l'équipe pour m'aider à gérer ces drapeaux bleus."

Avec Ronald Vording et Stuart Codling

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