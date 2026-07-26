Grosse colère de Piastri après l'incident avec Sainz

Oscar Piastri a beau avoir tout perdu sur un abandon en raison d'un problème technique, une grande partie de sa réaction d'après-course était focalisée sur l'incident du 38e tour avec le retardataire Carlos Sainz.

Lors de cette séquence critique pour l'Australien, qui tentait de contenir une tentative d'overcut de Lando Norris pour la tête de la course, Sainz ne s'est pas avéré très coopératif au moment où il se faisait prendre un tour.

Obnubilé par sa lutte avec Fernando Alonso pour la 16e place, en dépit des drapeaux et panneaux lumineux bleus affichés, il a totalement ignoré la présence de Piastri et entraîné un contact - dont il a été jugé entièrement responsable et pour lequel il a été pénalisé de 5 secondes - au virage 3.

Dans un message radio diffusé par la réalisation TV, Piastri a pu sembler en colère contre McLaren et sa stratégie globale, puisque Norris est finalement ressorti des stands juste devant lui quelques instants après le contact avec Sainz.

Sur le moment, j'étais extrêmement agacé. En fait, 'agacé' n'est pas le mot que j'utiliserais, mais il y a toute une gamme de mots que j'utiliserais à l'égard de Carlos.

Toutefois, il a clarifié les choses devant la presse, dont Motorsport.com : s'il y a une personne qui était au centre de sa colère, c'était bien Carlos Sainz.

Quand il lui a été demandé s'il était mécontent de la stratégie de son écurie à la radio, il a ainsi répondu : "Non, c'était plutôt le fait d'avoir été percuté par une voiture retardataire. Je pense que le moment choisi pour mon arrêt était bon. Nous voulions couvrir Hamilton, ce qui était tout à fait normal."

"Sans cet accrochage, j'aurais été devant Lando. Donc, de ce point de vue-là, tout allait bien. Sur le moment, j'étais extrêmement agacé. En fait, 'agacé' n'est pas le mot que j'utiliserais, mais il y a toute une gamme de mots que j'utiliserais à l'égard de Carlos."

"Ensuite, évidemment, lorsque Lando est ressorti en tête, je savais que je n'avais pas le rythme nécessaire pour l'attaquer. Je savais donc que mes chances de remporter la course s'étaient envolées à ce moment-là. Donc, sur le moment, j'étais furieux d'avoir perdu la tête de la course. Mais ce n'était pas la faute de l'équipe. C'était la faute de Carlos."

Sainz doit "se regarder dans le miroir"

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La FIA a révélé à Motorsport.com après la course qu'un problème avait touché le système automatique d'affichage des drapeaux bleus, ce qui a contraint les commissaires de piste à agiter les drapeaux et surtout à activer manuellement les panneaux lumineux. Toutefois, dans le cas de Sainz, tous les signaux étaient clairement visibles et c'est surtout la lutte avec Alonso qui semble avoir accaparé l'attention du pilote Williams.

"Oui, je savais qu'il y avait un problème avec les drapeaux bleus, mais tous les signaux des commissaires indiquaient des drapeaux bleus", rappelle ainsi Piastri. "J'étais juste derrière lui. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Se faire percuter par une voiture à un tour ne fait jamais partie des incidents auxquels on s'attend pendant une course."

"Aujourd'hui, c'est pourtant ce qui s'est produit. Peu m'importe qu'il ne m'ait pas vu. Le fait qu'il ne m'ait pas vu, que personne ne l'ait prévenu ou qu'il y ait eu un manque total de vigilance est inacceptable."

Quand on fait quelque chose comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être se regarder un peu dans le miroir.

D'habitude très flegmatique, Piastri s'est même permis une attaque personnelle envers un Sainz qui, selon lui, est prompt à critiquer les autres pilotes sans être irréprochable lui-même.

"C'est un système assez clair qui existe depuis toujours dans toutes les courses. Il se battait contre Fernando pour la dernière place comme s'il s'agissait du championnat du monde. Cela m'a coûté la tête de la course."

"Il est assez critique envers les autres. D'autres l'ont déjà critiqué par le passé pour son comportement frustrant en piste. Quand on fait quelque chose comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être se regarder un peu dans le miroir."