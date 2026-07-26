Championnat - Antonelli s'en sort très bien, Hamilton et Ferrari loupent le coche
Après la victoire de Lando Norris au Grand Prix de Hongrie, Kimi Antonelli a réussi à augmenter son avance au championnat en profitant des mauvaises courses de ses principaux poursuivants. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la 11e manche de la saison, à Budapest.
GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
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Si la victoire de Lando Norris n'a souffert d'aucune contestation au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, le podium a en revanche mis du temps à se dessiner.
De façon incroyable, Kimi Antonelli, longtemps dans une position défavorable, a réussi à prendre la troisième position et à augmenter son avance au championnat face à une écurie Ferrari et un Lewis Hamilton trop brouillons au fil du week-end.
Quant à George Russell, auteur d'un très mauvais départ, il n'a jamais pu exister dans la course. Les deux Britanniques sont donc relégués à 50 et 59 points.
Chez les constructeurs, Racing Bulls dépasse Alpine et prend seule la cinquième place, alors qu'Audi dépasse Williams en inscrivant deux points.
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|219
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|2
|L. HamiltonFerrari
|169
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|3
|G. RussellMercedes
|160
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|4
|C. LeclercFerrari
|138
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|5
|L. NorrisMcLaren
|128
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|6
|M. VerstappenRed Bull
|109
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|7
|O. PiastriMcLaren
|92
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|8
|I. HadjarRed Bull
|68
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|43
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|10
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|-
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|23
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|N. HülkenbergAudi
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|19
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|379
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|2
|Ferrari
|307
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|3
|McLaren
|220
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|20
|16
|25
|4
|Red Bull
|177
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|13
|23
|26
|5
|Racing Bulls
|66
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|15
|2
|5
|6
|Alpine
|61
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|3
|1
|-
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|12
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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