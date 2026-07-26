Championnat - Antonelli s'en sort très bien, Hamilton et Ferrari loupent le coche

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Après la victoire de Lando Norris au Grand Prix de Hongrie, Kimi Antonelli a réussi à augmenter son avance au championnat en profitant des mauvaises courses de ses principaux poursuivants. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la 11e manche de la saison, à Budapest.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

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Mohammed ben Sulayem, FIA President, Petr Pavel, President, Czech Republic

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

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Oliver Bearman, Écurie Haas F1

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Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

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Défilé des pilotes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

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Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin F1, Gary Gannon, ingénieur de course senior de l'écurie Aston Martin F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Flavio Briatore, Alpine

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Ayao Komatsu, Haas F1 Team

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lando Norris, McLaren

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48

Si la victoire de Lando Norris n'a souffert d'aucune contestation au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, le podium a en revanche mis du temps à se dessiner.

De façon incroyable, Kimi Antonelli, longtemps dans une position défavorable, a réussi à prendre la troisième position et à augmenter son avance au championnat face à une écurie Ferrari et un Lewis Hamilton trop brouillons au fil du week-end.

Quant à George Russell, auteur d'un très mauvais départ, il n'a jamais pu exister dans la course. Les deux Britanniques sont donc relégués à 50 et 59 points.

Chez les constructeurs, Racing Bulls dépasse Alpine et prend seule la cinquième place, alors qu'Audi dépasse Williams en inscrivant deux points.

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Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary
1 ItalyK. AntonelliMercedes 219 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 169 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5
3 United KingdomG. RussellMercedes 160 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7
4 MonacoC. LeclercFerrari 138 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 128 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 109 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 92 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2 10/5 -
8 FranceI. HadjarRed Bull 68 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10 8/6 8/6
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 43 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9 - 4/8
10 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1 - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 23 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6 2/9 1/10
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 -
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 -
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - -
16 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - -
17 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - -
18 GermanyN. HülkenbergAudi 2 - - - - - - - - - - 2/9
19 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - - -
20 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - -
21 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - -
22 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary
1 GermanyMercedes 379 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21
2 ItalyFerrari 307 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22
3 United KingdomMcLaren 220 10 8 28 48 12 10 25 18 20 16 25
4 AustriaRed Bull 177 8 4 4 14 27 12 20 26 13 23 26
5 ItalyRacing Bulls 66 4 8 2 - 7 14 6 3 15 2 5
6 FranceAlpine 61 1 9 6 7 12 15 7 - 3 1 -
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - -
8 GermanyAudi 12 2 - - - - - - - 4 4 2
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - -

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