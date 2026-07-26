Championnat - Antonelli s'en sort très bien, Hamilton et Ferrari loupent le coche

Si la victoire de Lando Norris n'a souffert d'aucune contestation au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, le podium a en revanche mis du temps à se dessiner.

De façon incroyable, Kimi Antonelli, longtemps dans une position défavorable, a réussi à prendre la troisième position et à augmenter son avance au championnat face à une écurie Ferrari et un Lewis Hamilton trop brouillons au fil du week-end.

Quant à George Russell, auteur d'un très mauvais départ, il n'a jamais pu exister dans la course. Les deux Britanniques sont donc relégués à 50 et 59 points.

Chez les constructeurs, Racing Bulls dépasse Alpine et prend seule la cinquième place, alors qu'Audi dépasse Williams en inscrivant deux points.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 379 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 2 Ferrari 307 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 3 McLaren 220 10 8 28 48 12 10 25 18 20 16 25 4 Red Bull 177 8 4 4 14 27 12 20 26 13 23 26 5 Racing Bulls 66 4 8 2 - 7 14 6 3 15 2 5 6 Alpine 61 1 9 6 7 12 15 7 - 3 1 - 7 Haas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - 8 Audi 12 2 - - - - - - - 4 4 2 9 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - 10 Aston Martin 1 - - - - - 1 - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - -