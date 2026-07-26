Tous les résultats et classements du Grand Prix de Hongrie F1 2026

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Découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Hongrie, 11e manche de la saison 2026 de Formule 1.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Petr Pavel, President, Czech Republic

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Défilé des pilotes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin F1, Gary Gannon, ingénieur de course senior de l'écurie Aston Martin F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Flavio Briatore, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Alexander Albon, Williams

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1, Esteban Ocon, équipe Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
48

Hungary Grand Prix de Hongrie

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 70

-

     3 25   McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 70

+15.080

15.080

 15.080   2 18   Red Bull Red Bull
3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 70

+18.728

18.728

 3.648   2 15   Mercedes Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 70

+23.840

23.840

 5.112   3 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 70

+24.540

24.540

 0.700   3 10   Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull 6 70

+55.488

55.488

 30.948   2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 70

+57.503

57.503

 2.015   2 6   Mercedes Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 69

1 lap

     2 4   RB Red Bull
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 69

1 lap

     2 2   Audi Audi
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 69

1 lap

     1 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 69

1 lap

     1     Audi Audi
12 France P. Gasly Alpine 10 69

1 lap

     3     Alpine Mercedes
13 Canada L. Stroll Aston Martin 18 69

1 lap

     2     Aston Martin Honda
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 69

1 lap

     2     Aston Martin Honda
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 68

2 laps

     2     Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas 31 68

2 laps

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 68

2 laps

     2     Williams Mercedes
18 Spain C. Sainz Jr Williams 55 68

2 laps

     3     Williams Mercedes
19 United Kingdom O. Bearman Haas 87 68

2 laps

     2     Haas Ferrari
dnf Australia O. Piastri McLaren 81 55

15 laps

     2   Boîte de vitesses McLaren Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 48

22 laps

     3   Abandon Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 13

57 laps

     1   Abandon Cadillac Ferrari
Voir les résultats complets

Les meilleurs tours en course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tour Temps Écart Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 58

1'22.000

   S 192.336
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 59

+0.300

1'22.300

 0.300 S 191.635
3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 58

+0.415

1'22.415

 0.115 H 191.368
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 64

+0.491

1'22.491

 0.076 S 191.191
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 58

+0.589

1'22.589

 0.098 H 190.964
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 57

+0.871

1'22.871

 0.282 S 190.315
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 45

+1.218

1'23.218

 0.347 H 189.521
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 66

+1.433

1'23.433

 0.215 S 189.033
9 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 57

+1.679

1'23.679

 0.246 S 188.477
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 35

+1.896

1'23.896

 0.217 H 187.989
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 64

+1.900

1'23.900

 0.004 S 187.980
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 67

+1.964

1'23.964

 0.064 S 187.837
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 40

+2.624

1'24.624

 0.660 H 186.372
14 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 57

+2.718

1'24.718

 0.094 S 186.165
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 33

+2.783

1'24.783

 0.065 H 186.023
16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 56

+2.864

1'24.864

 0.081 S 185.845
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 57

+3.403

1'25.403

 0.539 S 184.672
18 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 24

+3.884

1'25.884

 0.481 H 183.638
19 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 62

+3.889

1'25.889

 0.005 H 183.627
20 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 47

+3.931

1'25.931

 0.042 H 183.537
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+4.342

1'26.342

 0.411 M 182.664
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 4

+5.959

1'27.959

 1.617 M 179.306
Voir les résultats complets

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary
1 ItalyK. AntonelliMercedes 219 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 169 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5
3 United KingdomG. RussellMercedes 160 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7
4 MonacoC. LeclercFerrari 138 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 128 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 109 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 92 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2 10/5 -
8 FranceI. HadjarRed Bull 68 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10 8/6 8/6
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 43 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9 - 4/8
10 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1 - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 23 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6 2/9 1/10
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 -
13 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 -
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - -
16 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - -
17 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - -
18 GermanyN. HülkenbergAudi 2 - - - - - - - - - - 2/9
19 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - - -
20 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - -
21 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - -
22 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary
1 GermanyMercedes 379 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21
2 ItalyFerrari 307 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22
3 United KingdomMcLaren 220 10 8 28 48 12 10 25 18 20 16 25
4 AustriaRed Bull 177 8 4 4 14 27 12 20 26 13 23 26
5 ItalyRacing Bulls 66 4 8 2 - 7 14 6 3 15 2 5
6 FranceAlpine 61 1 9 6 7 12 15 7 - 3 1 -
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - -
8 GermanyAudi 12 2 - - - - - - - 4 4 2
9 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - -

 

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