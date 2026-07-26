Tous les résultats et classements du Grand Prix de Hongrie F1 2026
Découvrez l'intégralité des résultats et des classements du Grand Prix de Hongrie, 11e manche de la saison 2026 de Formule 1.
GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
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Grand Prix de Hongrie
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|L. Norris McLaren
|1
|70
|
-
|3
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|70
|
+15.080
15.080
|15.080
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|K. Antonelli Mercedes
|12
|70
|
+18.728
18.728
|3.648
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|70
|
+23.840
23.840
|5.112
|3
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|70
|
+24.540
24.540
|0.700
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|70
|
+55.488
55.488
|30.948
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|70
|
+57.503
57.503
|2.015
|2
|6
|Mercedes
|Mercedes
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|69
|
1 lap
|2
|4
|RB
|Red Bull
|9
|N. Hülkenberg Audi
|27
|69
|
1 lap
|2
|2
|Audi
|Audi
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|69
|
1 lap
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|69
|
1 lap
|1
|Audi
|Audi
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|69
|
1 lap
|3
|Alpine
|Mercedes
|13
|L. Stroll Aston Martin
|18
|69
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|69
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|68
|
2 laps
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas
|31
|68
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|68
|
2 laps
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|C. Sainz Jr Williams
|55
|68
|
2 laps
|3
|Williams
|Mercedes
|19
|O. Bearman Haas
|87
|68
|
2 laps
|2
|Haas
|Ferrari
|dnf
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
15 laps
|2
|Boîte de vitesses
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|48
|
22 laps
|3
|Abandon
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|13
|
57 laps
|1
|Abandon
|Cadillac
|Ferrari
|Voir les résultats complets
Les meilleurs tours en course
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tour
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|58
|
1'22.000
|S
|192.336
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|59
|
+0.300
1'22.300
|0.300
|S
|191.635
|3
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|58
|
+0.415
1'22.415
|0.115
|H
|191.368
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|64
|
+0.491
1'22.491
|0.076
|S
|191.191
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|58
|
+0.589
1'22.589
|0.098
|H
|190.964
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|57
|
+0.871
1'22.871
|0.282
|S
|190.315
|7
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|45
|
+1.218
1'23.218
|0.347
|H
|189.521
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|66
|
+1.433
1'23.433
|0.215
|S
|189.033
|9
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|57
|
+1.679
1'23.679
|0.246
|S
|188.477
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|35
|
+1.896
1'23.896
|0.217
|H
|187.989
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|64
|
+1.900
1'23.900
|0.004
|S
|187.980
|12
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|67
|
+1.964
1'23.964
|0.064
|S
|187.837
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|40
|
+2.624
1'24.624
|0.660
|H
|186.372
|14
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|57
|
+2.718
1'24.718
|0.094
|S
|186.165
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|33
|
+2.783
1'24.783
|0.065
|H
|186.023
|16
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|56
|
+2.864
1'24.864
|0.081
|S
|185.845
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|57
|
+3.403
1'25.403
|0.539
|S
|184.672
|18
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|24
|
+3.884
1'25.884
|0.481
|H
|183.638
|19
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|62
|
+3.889
1'25.889
|0.005
|H
|183.627
|20
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|47
|
+3.931
1'25.931
|0.042
|H
|183.537
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+4.342
1'26.342
|0.411
|M
|182.664
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|4
|
+5.959
1'27.959
|1.617
|M
|179.306
|Voir les résultats complets
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|219
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|2
|L. HamiltonFerrari
|169
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|3
|G. RussellMercedes
|160
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|4
|C. LeclercFerrari
|138
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|5
|L. NorrisMcLaren
|128
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|6
|M. VerstappenRed Bull
|109
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|7
|O. PiastriMcLaren
|92
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|8
|I. HadjarRed Bull
|68
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|43
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|10
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|-
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|23
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|13
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|N. HülkenbergAudi
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|19
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|379
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|2
|Ferrari
|307
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|3
|McLaren
|220
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|20
|16
|25
|4
|Red Bull
|177
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|13
|23
|26
|5
|Racing Bulls
|66
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|15
|2
|5
|6
|Alpine
|61
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|3
|1
|-
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|12
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|9
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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