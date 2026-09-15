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Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

Maverick Viñales va manquer un quatrième Grand Prix de suite, remplacé chez Tech3 par Pol Espargaró pour la manche du Red Bull Ring.

Léna Buffa
Publié:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pas de changement en vue pour Maverick Viñales : l'Espagnol poursuit sa convalescence et manquera un nouveau Grand Prix cette semaine, en Autriche.

Le pilote Tech3 est absent depuis la pause estivale du championnat, durant laquelle il a été indiqué qu'une "petite déchirure de l'infra-épineux" a été découverte dans son épaule gauche, blessée un an auparavant. Une nouvelle lésion qui impose des soins et maintient Viñales à l'écart, sans visibilité concrète à ce stade sur la date à laquelle il pourra faire son retour.

Dans un communiqué de presse publié ce mardi matin, l'équipe française dit "garder l'espoir que Viñales sera remis pour faire son retour lorsque le championnat partira pour l'outre-mer", c'est-à-dire dans deux semaines pour le GP du Japon.

"Notre priorité reste de soutenir le rétablissement de Maverick et nous espérons le retrouver parmi nous dès que possible", souligne Nicolas Goyon, team manager de Tech3.

À Misano, le week-end dernier, Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports, indiquait que les chances de revoir Maverick Viñales en piste au Red Bull Ring équivalaient à "du 50-50", alors qu'un contrôle médical est désormais réalisé chaque semaine afin de suivre l'évolution de cette blessure.

C'est en tout cas, et de manière indéniable, une saison qui s'enfonce dans une situation préoccupante pour l'Espagnol. Déjà stoppé au printemps par une opération visant à retirer une vis qui s'était déplacée dans son épaule, il n'a à ce jour disputé que huit Grands Prix. En parallèle, son avenir s'est fortement obscurci sur fond de conflit avec KTM alors qu'aucun guidon ne semble devoir lui revenir pour la saison prochaine et que l'issue la plus probable est qu'il prenne sa retraite de la compétition.

Lire aussi :

En l'absence de Maverick Viñales, Pol Espargaró poursuit le remplacement de son compatriote dans l'équipe Tech3, comme il l'a fait lors des trois derniers Grands Prix en date. Le pilote essayeur KTM s'est notamment illustré le week-end dernier à Misano en obtenant sa qualification directe pour la Q2 lors des essais de vendredi, avant de prendre deux points en course.

"C'est très important pour nous d'avoir Pol à nos côtés pour la course à domicile de notre usine, en Autriche", réagit Nicolas Goyon. "À chaque fois qu'il remonte sur sa moto, il semble de plus en plus à l'aise et compétitif, et Misano a marqué une nouvelle avancée positive. Nous savons que nous pouvons compter sur son expérience et son professionnalisme, et nous avons hâte de le voir courir devant l'armée orange ce week-end."

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