Charles Leclerc privé du moteur évolué de Ferrari à Madrid

Charles Leclerc paie encore les conséquences de sa sortie de piste dans la Parabolique lors du Grand Prix d'Italie le week-end dernier. Cet accident l'empêche d'utiliser la dernière spécification du moteur Ferrari au Grand Prix d'Espagne.

Selon nos informations, les ingénieurs de Ferrari ont jugé que le moteur 067/6, équipé du deuxième ensemble de modifications autorisées par la FIA, était en bon état, mais ils ne veulent pas prendre le risque de l'utiliser au Madring.

La raison est très simple : le règlement interdit d'utiliser un moteur qui ne peut pas être intégralement inspecté. Aucune fissure ni rupture n'a été détectée lors des contrôles structurels externes, mais l'intention est de procéder à des vérifications plus approfondies afin de déterminer si certains dégâts légers ont pu passer inaperçus.

La décision de ne pas prendre le risque d'utiliser le moteur ADUO2 dans la capitale espagnole est donc logique : le Madring est un nouveau circuit et les pilotes doivent rouler autant que possible, tandis que les ingénieurs doivent recueillir des données afin de finaliser un setup qui devra constituer un compromis important pour répondre aux exigences des sections très lentes comme à celles des portions rapides.

Le tracé se situe par ailleurs à 667 mètres au-dessus du niveau de la mer, une altitude similaire à celle du Red Bull Ring, en Autriche. Le compresseur du turbo plus imposant installé dans le cadre du package ADUO2 aurait donc pu offrir un gain de performance dans cet air légèrement moins dense.

Le moindre problème rencontré par l'unité de puissance durant les essais libres du vendredi aurait pu compromettre la préparation du Grand Prix, d'où la décision de reporter le retour de ce moteur au rendez-vous de Bakou.

Leclerc disposera donc ce week-end d'un moteur ADUO1, permettant également d'évaluer la différence de performance réelle avec l'ADUO2, que Lewis Hamilton pourra utiliser normalement.

Charles Leclerc lors des EL1 du Grand Prix d'Espagne. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Personne n'en parle, surtout après la déconvenue de Monza, mais la Scuderia nourrit l'ambition de bien figurer à Madrid et plusieurs options restent donc à l'étude.

Le circuit pourrait convenir aux caractéristiques de la SF-26 : un niveau d'appui aérodynamique moyen à élevé est nécessaire, tandis que l'asphalte ne devrait pas offrir un niveau d'adhérence particulièrement élevé, favorisant les voitures offrant une excellente motricité en sortie de virage.

L'appui devrait compter davantage que l'efficacité aérodynamique, et la Ferrari devrait être moins pénalisée par son déficit de puissance face au V6 Mercedes, puisque le circuit compte 22 virages et que les possibilités de recharger la batterie sont considérablement plus nombreuses qu'à Monza.

Hamilton et Leclerc devront particulièrement se concentrer sur la performance sur un tour, car une bonne qualification sur un circuit où les dépassements seront quasiment impossibles pourrait s'avérer décisive.

Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, il ne serait toutefois pas exclu que le Monégasque mette en service un deuxième moteur équipé de l'ADUO2, écopant ainsi de sa première pénalité de la saison pour l'introduction d'une cinquième unité de puissance, mais s'assurant suffisamment de marge pour terminer le championnat sans nouvelle mauvaise surprise.

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