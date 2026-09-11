Red Bull : "Rien d'anormal" dans la convalescence d'Isack Hadjar

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Red Bull a répété sa volonté de ne prendre aucun risque avec la convalescence d'Isack Hadjar, dont le retour est espéré à Bakou.

Basile Davoine
Publié:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Annoncé dès le début de la semaine, le forfait d'Isack Hadjar pour le Grand Prix d'Espagne n'a pas été une décision difficile à prendre, selon Laurent Mekies.

Le directeur de Red Bull a rappelé que le pilote français, présent ce week-end dans le paddock de Madrid, ferait son retour au volant uniquement quand il sera totalement rétabli de sa blessure au poignet gauche. Il espère que ce sera le cas dans deux semaines pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais il faudra passer par la case simulateur.

"C'était une décision assez facile", assure Laurent Mekies au micro de Sky Sports. "Il ne se sentait pas à 100%, et c'est le seul critère que nous prenons en compte : 'est-ce que tu es à 100% ?'. C'était donc une décision facile à prendre. Nous avons toujours dit que nous privilégierions le fait qu'il revienne à 100%. Ça ne sert à rien de le faire rouler sur un circuit comme celui-ci s'il ne se sent pas bien, au risque de retarder son rétablissement complet."

"C'est donc l'évaluation que nous avons faite. Nous avons encore un peu de temps avant Bakou et, honnêtement, il n'y a rien d'anormal dans sa convalescence, qui se déroule comme prévu. Certaines choses prennent du temps, et nous prendrons le temps nécessaire pour évaluer sa situation avant de devoir le mettre dans le simulateur."

Liam Lawson enchaîne un troisième Grand Prix dans la Red Bull.

Liam Lawson enchaîne un troisième Grand Prix dans la Red Bull.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En attendant, sur le Madring, comme à Zandvoort puis à Monza, Liam Lawson continue d'assurer l'intérim et donne pleinement satisfaction à l'écurie de Milton Keynes dans ce rôle délicat.

"Je pense que Liam fait du bon travail", souligne Laurent Mekies. "À Zandvoort, il a pris tous les points qu'il pouvait en terminant septième. À Monza, si l'on parle du rythme de course, nous l'avons évalué comme étant en fait assez bon."

"Il avait le rythme pour terminer sixième ou septième, et certainement septième. Mais il a eu un contact avec l'aileron avant [avec Nico Hülkenberg, ndlr], ce qui a entraîné un arrêt au stand supplémentaire. C'est comme ça. Jusqu'à présent, je pense qu'il fait du bon travail. Ce n'est jamais facile, encore une fois, de changer de voiture, alors voyons ce que donnera ce week-end."

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