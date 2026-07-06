Stratégie Ferrari à Silverstone : Hamilton s'interroge mais Vasseur assume

Ce dimanche, Ferrari a signé sa 250e victoire en Formule 1 grâce au succès de Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais la Scuderia est passée tout près d'accompagner ce succès historique d'un doublé.

Lewis Hamilton a terminé troisième de l'épreuve principale à Silverstone. Une position qu'il n'a pas obtenue sans difficulté, puisqu'il a dû remonter dans le peloton après avoir écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir bougé avant l'extinction des feux.

Contraint de résister notamment à George Russell et Max Verstappen, le Britannique semblait pourtant en mesure de franchir la ligne d'arrivée juste derrière son coéquipier, en deuxième position.

Mais alors que le doublé semblait promis à Ferrari, Max Verstappen est parti à la faute dans Stowe et a terminé sa course dans le mur. La voiture de sécurité est alors entrée en piste au 46e des 52 tours.

Ferrari est passé à côté d'un doublé à Silverstone. Le dernier en date est celui du GP des États-Unis 2024. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton a donc plongé dans la voie des stands pour chausser des pneus tendres neufs. George Russell, en revanche, est resté en piste et a ainsi récupéré la deuxième place. La course s'est finalement achevée derrière la voiture de sécurité, malgré une certaine confusion autour d'une éventuelle relance, privant Hamilton d'une opportunité de dépassement.

Lewis Hamilton s'est montré particulièrement déçu de son Grand Prix à domicile, après une course marquée par une succession de problèmes. Interrogé en conférence de presse sur cet arrêt sous voiture de sécurité, qui lui a finalement coûté la deuxième place, le pilote Ferrari a expliqué que s'il avait su qu'il perdrait une position, il aurait préféré rester en piste.

"C'est l'équipe qui m'a demandé de m'arrêter", a déclaré Hamilton. "En m'arrêtant, je pensais que nous allions conserver notre position. S'ils m'avaient dit : 'Tu t'arrêtes, mais tu vas perdre une position', je ne l'aurais pas fait."

L'explication de Ferrari

Face aux interrogations, Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, a clarifié le choix stratégique de l'équipe italienne. Il a notamment expliqué que la Scuderia avait fait rentrer Hamilton pour couvrir un éventuel arrêt de Russell et éviter de se retrouver devant une Mercedes équipée de pneus tendres neufs avec des pneus durs usés.

Le Français a toutefois reconnu que l'équipe ne s'attendait pas à voir l'épreuve se terminer sous voiture de sécurité et pariait sur une relance. Si ce scénario n'a finalement pas tourné en faveur de Ferrari, Vasseur a assuré qu'il reprendrait exactement la même décision si c'était à refaire.

"On peut débattre de la décision de faire rentrer Lewis aux stands", a-t-il confié après la course. "Mais si nous ne l'avions pas arrêté et que Russell s'était arrêté, il se serait retrouvé derrière nous avec des pneus tendres neufs, tandis que nous serions restés en pneus durs usés. Nous jouions aussi la victoire."

Je n'avais pas de boule de cristal sur le muret des stands et je ne pouvais pas savoir si la voiture de sécurité allait rester en piste pendant trois, quatre ou cinq tours.

"Nous avons été un peu surpris que la voiture de sécurité reste en piste aussi longtemps. Nous nous attendions à une relance. On peut toujours discuter de cette décision après coup, mais si c'était à refaire aujourd'hui, je prendrais exactement la même. Je pense que c'était la bonne façon de saisir l'opportunité et de maximiser les points."

"Je n'avais pas de boule de cristal sur le muret des stands et je ne pouvais pas savoir si la voiture de sécurité allait rester en piste pendant trois, quatre ou cinq tours", a ajouté Vasseur, interrogé par Sky Deutschland. "Bien sûr, c'était un pari."