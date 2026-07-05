Leclerc renoue avec la victoire après 37 courses : "Ça fait trop longtemps"

Ce dimanche à Silverstone, Charles Leclerc a mis fin à une longue disette : le Monégasque n'était plus monté sur la plus haute marche du podium depuis le Grand Prix des États-Unis 2024, soit 37 courses. À l'époque, Carlos Sainz évoluait encore sous les couleurs de Ferrari et Daniel Ricciardo était toujours présent en Formule 1.

La victoire de Leclerc lors du Grand Prix de Grande-Bretagne est donc plus que libératrice, d'autant plus que les dernières semaines du pilote n'ont pas été des plus sereines.

Depuis sa manche à domicile, qui s'est terminée dans le mur pour le Monégasque, Charles Leclerc se plaignait d'un manque de sensations dans la SF-26. Alors que la voiture était enfin compétitive et que la domination de Mercedes se fissurait, Leclerc voyait ses performances se dégrader, à l'image de son épreuve en Autriche qu'il a terminée à une lointaine huitième position, tandis que la possibilité de faire revenir Ferrari aux avant-postes se retrouvait dans les mains de Lewis Hamilton avec sa victoire à Barcelone.

Un succès que le petit prince de Maranello a eu du mal à digérer de son propre aveu, terriblement déçu par ses performances. Et, comme tout pilote dans sa situation, il a cravaché pour trouver des solutions. Une solution qui s'est finalement révélée ce samedi à Silverstone et qui semble pour le moment lui avoir fait retrouver le feeling qui lui manquait tant.

Alors, au vu des difficultés des dernières semaines, même une victoire remportée sous régime de voiture de sécurité ne lui enlève pas le bonheur de retrouver le trophée frappé du numéro 1 entre les mains.

"C'est incroyable", a déclaré Leclerc après la course. "Malheureusement, la fin n'est peut-être pas celle dont j'aurais rêvé, mais gagner après les derniers week-ends qui ont été particulièrement difficiles... Après Monaco, le feeling n'était plus là. Je me suis crashé en Q3, puis le dimanche on a eu un problème et ça a mis fin à notre course.

"Ensuite samedi à Barcelone, le feeling était bon mais je me suis encore crashé. Donc mentalement, c'était très difficile. Et puis dimanche, on a eu un problème avec la voiture. L'Autriche n'a pas été très bonne non plus, mais ici on a réussi à tout mettre bout à bout et j'espère vraiment pouvoir garder cet élan pour la suite. Et un grand merci à l'équipe pour avoir travaillé si dur."

Charles Leclerc célèbre sa victoire avec son équipe. Photo de: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Au micro de Canal+, lorsqu'on lui fait remarquer la disette qu'il vient de briser, Leclerc ajoute : "Ça fait trop longtemps. Mais je suis vraiment heureux. J'ai toujours été extrêmement honnête sur ce que je ressens et sur ce que je fais, mais ça m'expose aussi un peu, parce que quand je dis après la course sprint que j'ai peut-être trouvé quelque chose, il fallait voir si ça fonctionnait vraiment en conditions réelles."

"Hier, en qualifications, ça s'est très bien passé, mais j'avais encore un doute pour la course : est-ce que le feeling serait bon ? Et aujourd'hui, le feeling était vraiment bon en course."

"Je suis vraiment heureux parce que ces derniers temps ont été compliqués. On a tellement travaillé… Et je sais que de l'extérieur, ça ne se voit pas toujours, mais on a tout fait pour retrouver ce feeling avec la voiture. Et aujourd'hui, c'était vraiment le cas."

"Donc je suis très reconnaissant pour tout le travail de l'équipe. Ce n'était pas facile pour moi, mais pas seulement pour moi : pour toute l'équipe qui s'occupe de moi au quotidien. Et je suis vraiment content qu'on soit de nouveau sur la plus haute marche du podium."

On a eu un peu de réussite aujourd'hui, mais il en faut aussi un peu des fois, parce que sans le problème de Kimi, ça aurait été compliqué de le garder derrière.

Charles Leclerc a pris la tête de l'épreuve à Kimi Antonelli après un départ très réussi. Ensuite, Ferrari a tenté de gérer la course au mieux en répondant à la stratégie décalée de Mercedes, qui plaçait Antonelli en véritable chasseur en fin d'épreuve, avec des pneus neufs et une envie d'en découdre remarquable.

Malheureusement pour l'Italien, sa mécanique lui a fait défaut et il a dégringolé dans le peloton à quelques tours de la fin, alors qu'il n'était qu'à quelques secondes de Leclerc. Le Monégasque a salué ce coup du sort, reconnaissant que défendre face à la Mercedes aurait été très difficile.

"Hier [en sprint], ce n'était pas un très bon départ, donc je savais qu'il fallait que je fasse un bon envol [aujourd'hui], sinon j'allais le payer cher", a expliqué le pilote Ferrari à Canal+ "J'étais content de ce départ. Ensuite, la performance était là, avec le feeling aussi. On a eu un peu de réussite aujourd'hui, mais il en faut aussi un peu des fois, parce que sans le problème de Kimi, ça aurait été compliqué de le garder derrière."

"À partir de là, je me suis dit qu'il fallait juste gérer la voiture. Je l'ai dit à la radio : je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas attaquer les vibreurs, je vais vraiment essayer de gérer mon rythme. J'avais entendu qu'une Mercedes avait aussi eu une crevaison [celle de George Russell, ndlr], donc il fallait faire très attention."