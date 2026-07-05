Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

C'est donc Charles Leclerc qui a signé la deuxième victoire de Ferrari cette saison, après celle de Lewis Hamilton à Barcelone, en remportant un Grand Prix de Grande-Bretagne complètement fou.

Dès le départ, Leclerc a pris le meilleur sur Kimi Antonelli, parti en pole position, pour s'emparer des commandes de la course dès le premier virage. Les deux Ferrari ont terminé le premier tour aux avant-postes et le Monégasque a pu creuser un léger écart, tandis que Lewis Hamilton faisait barrage à un Antonelli prêt à en découdre.

Face à l'avantage de rythme de Ferrari ce dimanche, Mercedes a choisi de décaler la stratégie de Kimi Antonelli afin d'allonger au maximum son premier relais et de conserver un avantage pneumatique en fin de course, dans l'optique de revenir sur Leclerc dans les derniers tours.

Ainsi, à 17 tours de l'arrivée, Antonelli a effectué son arrêt et s'est mis en mode chasseur dès sa sortie des stands. L'Italien fondait littéralement sur Leclerc en tête, au point de mettre le Monégasque sous pression.

Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Finalement, sauvé par le gong, Antonelli a été victime d'un problème technique et a chuté dans le peloton, laissant Leclerc filer vers la victoire. La voiture de sécurité provoquée par Max Verstappen à quelques tours de la fin n'aura pas suffi à déloger Leclerc de sa première victoire depuis Austin 2024.

"Ça s'est à peu près passer comme sur le plan", a déclaré Frédéric Vasseur au mircod e Canal+ au pied du podium. "Même si c'est toujours difficile de coller parfaitement au plan, on voulait pouvoir se détacher de Verstappen et des McLaren [dès les premiers tours] pour ensuite se battre à la stratégie avec Mercedes. Et je pense que ça s'est passé de la meilleure manière possible pour nous."

Toujours au micro de la chaîne française, le patron de Ferrari n'a pas manqué de féliciter la performance de son pilote, notamment sa réaction face à la menace que représentait Kimi Antonelli avant son problème mécanique.

"On n'a rien à dire à Charles, parce que je pense qu'il a roulé toute la course le couteau entre les dents", a souligné Vasseur. "Il savait qu'il allait se battre avec Kimi à coups de dixièmes de seconde. Kimi a dû s'arrêter avant la fin, mais je pense que ça aurait été une bataille jusqu'au dernier tour."

"On n'a rien à lui reprocher dans ce cas : il sait ce qu'il a à faire, il sait qu'il doit pousser à chaque tour. Et après les moments un peu difficiles qu'il a eus, c'est le timing parfait."

"Ils n’ont rien lâché" : Vasseur fier de ses pilotes

Si le rythme des Ferrari s'est affirmé au fil du week-end, notamment grâce au meilleur temps de Lewis Hamilton lors des qualifications sprint samedi, cette victoire ne semblait pourtant pas du tout acquise pour la Scuderia.

L'équipe italienne était même arrivée à Silverstone avec une certaine prudence, convaincue de souffrir sur un circuit britannique peu favorable à la SF-26. Finalement, malgré un début de week-end compliqué, notamment du côté de Leclerc, Frédéric Vasseur a salué le comportement de ses deux pilotes, qu'il estime avoir parfaitement géré les difficultés.

"C'est un peu inespéré pour nous", a confié le Français", toujours àCanal+. "On est arrivés ici un peu les oreilles courbées, mais on termine avec les deux voitures sur le podium, donc je suis très content pour eux parce qu'ils ont poussé depuis le début, ils n'ont rien lâché."

"J'ai été très satisfait de leur attitude dès le briefing du jeudi : on savait que ça allait être difficile pour nous, et malgré tout ils sont allés chercher les derniers détails, les derniers centièmes. L'état d'esprit était vraiment excellent."