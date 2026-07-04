Leclerc annonce un "gros changement" pour relancer ses qualifications

Parti quatrième sur la grille de la course sprint, Charles Leclerc a finalement franchi la ligne d'arrivée une place plus bas, en cinquième position. Si le rythme du Monégasque n'était finalement pas si éloigné de celui de son coéquipier et poleman Lewis Hamilton, deuxième, Leclerc a surtout été pénalisé par son premier tour.

Le pilote Ferrari a perdu plusieurs positions au départ, voyant les deux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris, ainsi que George Russell, le dépasser. Il s'est ainsi retrouvé septième dès le premier virage. Une perte de places plutôt inhabituelle pour une SF-26 équipée d'un moteur dont les départs constituent habituellement l'un des points forts.

Si Norris et Russell se sont rapidement envolés, tandis que Max Verstappen est passé comme une flèche pour dépasser la Ferrari, Leclerc a repris l'avantage sur Piastri rapidement. Il a ensuite profité de la bataille entre Russell et Verstappen pour dépasser le Néerlandais en difficulté avec ses pneus et s'emparer de la cinquième place, alors que la Mercedes était intouchable en fin d'épreuve.

Charles Leclerc à la bataille avec Max Verstappen pendant le sprint. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Si le Monégasque estime que sa performance n'était pas mauvaise, il regrette en revanche une gestion de l'énergie inhabituelle, notamment face à la concurrence, qui a compliqué ses tentatives de dépassement.

"Cette fois, malheureusement, c'est assez inhabituel, mais c'est au départ que nous avons perdu le plus", a déclaré Charles Leclerc au micro de Canal+ après l'épreuve. "Après, la performance n'était pas mauvaise, mais c'était très compliqué de dépasser. Nous avions un déploiement d'énergie très différent de celui des autres."

"Du coup, nous étions très rapides dans les lignes droites où il était impossible de dépasser, entre le dernier virage et le virage 3 par exemple. Russell coupait énormément là-bas, mais c'est malgré tout très difficile de dépasser. En revanche, dans les portions où il fallait avoir de la puissance, c'est là que nous déployions moins d'énergie. C'est quelque chose qu'il faudra corriger pour la course."

Une solution drastique pour les qualifications

Depuis plusieurs Grands Prix, Charles Leclerc est en difficulté, notamment en qualifications, un exercice dans lequel il excellait pourtant jusque-là.

Alors qu'il semble encore à la recherche de la bonne solution, le pilote Ferrari a révélé qu'il allait tenter un "gros changement" sur sa monoplace avant les qualifications principales de cet après-midi. Si celui-ci s'avère concluant, il pourrait être conservé pour la suite de la saison.

"Je sais qu'en ce moment je ne suis pas à mon maximum. Je travaille beaucoup et je pense que nous allons dans la bonne direction", a confié Leclerc, toujours au micro de Canal+. "J'ai une idée de changer quelque chose d'assez… philosophique. C'est un assez gros changement que l'on peut faire pour les qualifications."

"Je suis assez confiant sur le fait que cela puisse aller dans la bonne direction et, si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose que l'on pourra utiliser sur tous les circuits. Je continue donc à travailler. Cela prend plus de temps que je ne le voudrais, mais je travaille."