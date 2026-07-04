Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Verstappen sarcastique après le sprint : "Au moins, on a appris ce qu’il ne faut pas faire"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Verstappen sarcastique après le sprint : "Au moins, on a appris ce qu’il ne faut pas faire"

Kimi Antonelli domine Lewis Hamilton dans son jardin à Silverstone !

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Kimi Antonelli domine Lewis Hamilton dans son jardin à Silverstone !

Pourquoi McLaren n'a pas la dernière version du moteur Mercedes à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Pourquoi McLaren n'a pas la dernière version du moteur Mercedes à Silverstone

La grille de départ du sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
La grille de départ du sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

Norris ralenti par un problème de freins en qualifs sprint

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Norris ralenti par un problème de freins en qualifs sprint

En sprint, la bataille de Verstappen "sera avec les gars de derrière"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
En sprint, la bataille de Verstappen "sera avec les gars de derrière"

DS Penske dans le rythme à Shanghai

Formule E
E-Prix de Shanghai I
DS Penske dans le rythme à Shanghai

Leclerc nettement battu par Hamilton : "Lewis exploite 100% du potentiel, pas moi"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc nettement battu par Hamilton : "Lewis exploite 100% du potentiel, pas moi"
Résumé de course
Formule 1 GP de Grande-Bretagne

Kimi Antonelli domine Lewis Hamilton dans son jardin à Silverstone !

Kimi Antonelli a remporté la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne en prenant l'avantage sur Lewis Hamilton. Le Britannique et son compatriote Lando Norris complètent le podium.

Téha Courbon
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton s'élançait en tête de cette course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Les températures restaient douces, avec 22°C dans l'air et 38°C au sol, sous un vent qui s'était levé. La plupart des pilotes avaient choisi les pneus mediums, à l'exception de Liam Lawson dans le top 10, Valtteri Bottas et des deux Aston Martin en fond de grille. Alexander Albon, initialement 14e, s'élançait depuis la voie des stands après avoir modifié sa Williams.

Au départ, Hamilton conservait la tête, suivi de Kimi Antonelli. C'est Verstappen qui dégringolait en sixième position. Les McLaren ont pris un sublime envol, alors que Norris se hissait juste au niveau de la Mercedes, deuxième. Les MCL40, très agressives, occupaient les troisième et quatrième places.

 

Norris prenait directement l'avantage sur Antonelli, mais ayant tellement puisé dans son énergie, le Britannique s'est fait redépasser par l'Italien, puis même par George Russell. La bataille était rude entre Norris et Russell, mais la McLaren reprenait l'avantage.

Max Verstappen s'est ensuite joint à cette bataille, alors que Russell, le Néerlandais et Norris étaient en feu et s'échangeaient les positions en troisième, quatrième et cinquième place. 

Devant, Hamilton comptait une petite seconde d'avance sur Antonelli, alors que les deux s'échappaient du reste du peloton. Derrière, Oscar Piastri et Charles Leclerc se battaient pour la sixième position. Que de dépassements en ces cinq premiers tours. Isack Hadjar, huitième, avait connu un début de course compliqué et était désormais 12e.

Au sixième tour, le top 10 se composait de Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri, Lawson, Lindblad et Gasly. Les positions commençaient enfin à se figer, alors que les pilotes géraient leurs pneumatiques.

Changement de leader 

Kimi Antonelli grignotait tout de même l'écart qui le séparait de Lewis Hamilton et, à l'entame du septième tour, l'Italien se trouvait à moins d'une seconde du leader de la course.

Hadjar était remonté derrière Gasly et prenait l'avantage sur son compatriote. Antonelli était dans les échappements de Hamilton et tentait de trouver une faille, mais le Britannique conservait pour le moment l'avantage. La Mercedes a finalement pris la tête de l'épreuve dans la ligne droite du dernier secteur. Sergio Pérez a écopé de 10 secondes de pénalité pour avoir causé une collision avec Fernando Alonso dans les premiers tours.

Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes).

Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes).

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Derrière, Norris contrôlait sa troisième place alors que Verstappen se bataillait avec Russell. La Mercedes a déposé, comme sa coéquipière, Max Verstappen dans la ligne droite pour reprendre la quatrième place. C'est Charles Leclerc qui en avait profité pour revenir sur les deux pilotes.

Sa lutte avec Russell a coûté cher à Verstappen, puisque, avec moins d'énergie, Charles Leclerc a pris l'avantage sur la Red Bull pour s'emparer de la cinquième place. Hamilton restait collé à Antonelli mais ne portait pas encore d'attaque, alors que certains pilotes commençaient à se plaindre de leurs gommes.

Leclerc avait désormais Russell en ligne de mire, alors que Verstappen tentait d'accrocher la Ferrari. Hamilton se faisait décrocher la Mercedes devant lui, tandis qu'Antonelli prenait le large. Hadjar reprenait la neuvième place à Arvid Lindblad.

Leclerc signait son meilleur tour personnel alors qu'il continuait de chasser Russell. Ce dernier grignotait également l'écart qui le séparait de Norris devant lui, alors que le pneu avant de la McLaren était très marqué.

Au moment où Isack Hadjar tentait un dépassement sur Liam Lawson, le Néo-Zélandais effectuait un gros mouvement au freinage, manquant de peu un collision. Un incident noté par la direction de course.

Finalement, Kimi Antonelli passait le drapeau à damier en tête de ce sprint, devant Lewis Hamilton et Lando Norris. Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri, Lawson, Hadjar et Lindblad complétaient le top 10.

United States GP de Grande-Bretagne - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 17

-

       8   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 17

+2.745

2.745

 2.745     7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 17

+9.783

9.783

 7.038     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 17

+10.639

10.639

 0.856     5   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 17

+12.620

12.620

 1.981     4   Ferrari Ferrari
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 17

+16.550

16.550

 3.930     3   Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 17

+17.551

17.551

 1.001     2   McLaren Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 17

+30.233

30.233

 12.682     1   RB Red Bull
9 France I. Hadjar Red Bull 6 17

+30.953

30.953

 0.720         Red Bull Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 17

+35.110

35.110

 4.157         RB Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 17

+40.273

40.273

 5.163         Alpine Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 17

+41.026

41.026

 0.753         Alpine Mercedes
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 17

+41.680

41.680

 0.654         Audi Audi
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 17

+42.499

42.499

 0.819         Audi Audi
15 United Kingdom O. Bearman Haas 87 17

+45.784

45.784

 3.285         Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas 31 17

+49.810

49.810

 4.026         Haas Ferrari
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 17

+50.379

50.379

 0.569         Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 17

+50.757

50.757

 0.378         Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 17

+1'15.117

1'15.117

 24.360         Cadillac Ferrari
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 17

+1'31.872

1'31.872

 16.755         Aston Martin Honda
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 16

1 lap

     1     Aston Martin Honda
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 16

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent LIVE F1 - Le sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct
Article suivant LIVE F1 - Le sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Norris ralenti par un problème de freins en qualifs sprint

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Norris ralenti par un problème de freins en qualifs sprint

En sprint, la bataille de Verstappen "sera avec les gars de derrière"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
En sprint, la bataille de Verstappen "sera avec les gars de derrière"

Antonelli avait "encore un peu de temps à aller chercher" en SQ3

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Antonelli avait "encore un peu de temps à aller chercher" en SQ3

Dernières actus

Verstappen sarcastique après le sprint : "Au moins, on a appris ce qu’il ne faut pas faire"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Verstappen sarcastique après le sprint : "Au moins, on a appris ce qu’il ne faut pas faire"

Kimi Antonelli domine Lewis Hamilton dans son jardin à Silverstone !

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Kimi Antonelli domine Lewis Hamilton dans son jardin à Silverstone !

Pourquoi McLaren n'a pas la dernière version du moteur Mercedes à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Pourquoi McLaren n'a pas la dernière version du moteur Mercedes à Silverstone

La grille de départ du sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
La grille de départ du sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026