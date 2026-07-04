Kimi Antonelli domine Lewis Hamilton dans son jardin à Silverstone !
Kimi Antonelli a remporté la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne en prenant l'avantage sur Lewis Hamilton. Le Britannique et son compatriote Lando Norris complètent le podium.
Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton s'élançait en tête de cette course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.
Les températures restaient douces, avec 22°C dans l'air et 38°C au sol, sous un vent qui s'était levé. La plupart des pilotes avaient choisi les pneus mediums, à l'exception de Liam Lawson dans le top 10, Valtteri Bottas et des deux Aston Martin en fond de grille. Alexander Albon, initialement 14e, s'élançait depuis la voie des stands après avoir modifié sa Williams.
Au départ, Hamilton conservait la tête, suivi de Kimi Antonelli. C'est Verstappen qui dégringolait en sixième position. Les McLaren ont pris un sublime envol, alors que Norris se hissait juste au niveau de la Mercedes, deuxième. Les MCL40, très agressives, occupaient les troisième et quatrième places.
Norris prenait directement l'avantage sur Antonelli, mais ayant tellement puisé dans son énergie, le Britannique s'est fait redépasser par l'Italien, puis même par George Russell. La bataille était rude entre Norris et Russell, mais la McLaren reprenait l'avantage.
Max Verstappen s'est ensuite joint à cette bataille, alors que Russell, le Néerlandais et Norris étaient en feu et s'échangeaient les positions en troisième, quatrième et cinquième place.
Devant, Hamilton comptait une petite seconde d'avance sur Antonelli, alors que les deux s'échappaient du reste du peloton. Derrière, Oscar Piastri et Charles Leclerc se battaient pour la sixième position. Que de dépassements en ces cinq premiers tours. Isack Hadjar, huitième, avait connu un début de course compliqué et était désormais 12e.
Au sixième tour, le top 10 se composait de Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri, Lawson, Lindblad et Gasly. Les positions commençaient enfin à se figer, alors que les pilotes géraient leurs pneumatiques.
Changement de leader
Kimi Antonelli grignotait tout de même l'écart qui le séparait de Lewis Hamilton et, à l'entame du septième tour, l'Italien se trouvait à moins d'une seconde du leader de la course.
Hadjar était remonté derrière Gasly et prenait l'avantage sur son compatriote. Antonelli était dans les échappements de Hamilton et tentait de trouver une faille, mais le Britannique conservait pour le moment l'avantage. La Mercedes a finalement pris la tête de l'épreuve dans la ligne droite du dernier secteur. Sergio Pérez a écopé de 10 secondes de pénalité pour avoir causé une collision avec Fernando Alonso dans les premiers tours.
Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes).
Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Derrière, Norris contrôlait sa troisième place alors que Verstappen se bataillait avec Russell. La Mercedes a déposé, comme sa coéquipière, Max Verstappen dans la ligne droite pour reprendre la quatrième place. C'est Charles Leclerc qui en avait profité pour revenir sur les deux pilotes.
Sa lutte avec Russell a coûté cher à Verstappen, puisque, avec moins d'énergie, Charles Leclerc a pris l'avantage sur la Red Bull pour s'emparer de la cinquième place. Hamilton restait collé à Antonelli mais ne portait pas encore d'attaque, alors que certains pilotes commençaient à se plaindre de leurs gommes.
Leclerc avait désormais Russell en ligne de mire, alors que Verstappen tentait d'accrocher la Ferrari. Hamilton se faisait décrocher la Mercedes devant lui, tandis qu'Antonelli prenait le large. Hadjar reprenait la neuvième place à Arvid Lindblad.
Leclerc signait son meilleur tour personnel alors qu'il continuait de chasser Russell. Ce dernier grignotait également l'écart qui le séparait de Norris devant lui, alors que le pneu avant de la McLaren était très marqué.
Au moment où Isack Hadjar tentait un dépassement sur Liam Lawson, le Néo-Zélandais effectuait un gros mouvement au freinage, manquant de peu un collision. Un incident noté par la direction de course.
Finalement, Kimi Antonelli passait le drapeau à damier en tête de ce sprint, devant Lewis Hamilton et Lando Norris. Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri, Lawson, Hadjar et Lindblad complétaient le top 10.
GP de Grande-Bretagne - Sprint
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Constructeur
|Moteur
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|17
|
-
|8
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|17
|
+2.745
2.745
|2.745
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|L. Norris McLaren
|1
|17
|
+9.783
9.783
|7.038
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|17
|
+10.639
10.639
|0.856
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|17
|
+12.620
12.620
|1.981
|4
|Ferrari
|Ferrari
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|17
|
+16.550
16.550
|3.930
|3
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|17
|
+17.551
17.551
|1.001
|2
|McLaren
|Mercedes
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|17
|
+30.233
30.233
|12.682
|1
|RB
|Red Bull
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|17
|
+30.953
30.953
|0.720
|Red Bull
|Red Bull
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|17
|
+35.110
35.110
|4.157
|RB
|Red Bull
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|17
|
+40.273
40.273
|5.163
|Alpine
|Mercedes
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|17
|
+41.026
41.026
|0.753
|Alpine
|Mercedes
|13
|N. Hülkenberg Audi
|27
|17
|
+41.680
41.680
|0.654
|Audi
|Audi
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|17
|
+42.499
42.499
|0.819
|Audi
|Audi
|15
|O. Bearman Haas
|87
|17
|
+45.784
45.784
|3.285
|Haas
|Ferrari
|16
|E. Ocon Haas
|31
|17
|
+49.810
49.810
|4.026
|Haas
|Ferrari
|17
|C. Sainz Jr Williams
|55
|17
|
+50.379
50.379
|0.569
|Williams
|Mercedes
|18
|A. Albon Williams
|23
|17
|
+50.757
50.757
|0.378
|Williams
|Mercedes
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|17
|
+1'15.117
1'15.117
|24.360
|Cadillac
|Ferrari
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|17
|
+1'31.872
1'31.872
|16.755
|Aston Martin
|Honda
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|16
|
1 lap
|1
|Aston Martin
|Honda
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|16
|
1 lap
|1
|Cadillac
|Ferrari
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