Cette erreur de calcul de McLaren à l'origine de l'agacement radio de Norris

Andrea Stella, directeur de l'écurie McLaren de Formule 1, a expliqué pourquoi Lando Norris a dû faire face à des problèmes de consommation de carburant lors du sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Ce samedi, Norris a pris un bon départ depuis la sixième place et s'est imposé dans une lutte à trois pour la troisième place face à George Russell et Max Verstappen, loin derrière le duo de tête composé de Kimi Antonelli et Lewis Hamilton.

Mais après s'être construit une avance confortable sur Russell, le champion du monde en titre a de nouveau subi la pression du pilote Mercedes dans les derniers tours, après avoir reçu l'ordre d'économiser du carburant.

Norris a tout juste réussi à conserver la troisième place, mais n'était pas très heureux de cette fin de course inutilement stressante au terme des 17 tours. À la radio, le Britannique, énervé, a exhorté son équipe à "faire les choses correctement pour une fois".

"Nous avons dû compromettre un peu le rythme car nous devions gérer le carburant, et Lando nous l'a bien rappelé", a déclaré Stella, le directeur de McLaren, auprès de Sky Sports.

"Nous devons faire mieux, car c'est la deuxième fois d'affilée que nous demandons aux pilotes de faire de la gestion de carburant. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire mieux en tant qu'équipe. Mais Lando a brillamment compensé cela."

Stella assure toutefois que McLaren n'a pas délibérément pris trop de risques. Il assume un mauvais calcul de consommation de carburant, laquelle est plus difficile à maîtriser cette année en raison des variables supplémentaires liées à la gestion d'énergie.

Andrea Stella (McLaren) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ce n'est pas une question de [choix délibéré de mettre le moins de carburant possible]", a-t-il insisté. "Il s'agit davantage d'une question de prévision de la consommation de carburant. Il fallait donc s'adapter à la consommation réelle, en fonction des différentes conditions ou du déroulement de la course."

"Cette Formule 1 est très intéressante avec ces moteurs. On observe un effet 'yo-yo', qui fait évidemment dévier les données par rapport à ce que l'on considère comme la référence. C'est donc intéressant à tous égards, mais c'est sans aucun doute une situation que l'on préférerait éviter, car ça réduit l'écart de quelques dixièmes."

Du mieux mais toujours loin de Mercedes et Ferrari

Quoi qu'il en soit, décrocher la troisième place lors du sprint a été une bonne surprise après que Norris et Oscar Piastri se sont qualifiés respectivement sixième et septième lors d'un week-end où l'on s'attendait à ce que McLaren rencontre des difficultés avec sa MCL40, dont l'efficacité aérodynamique est inférieure à celle des Mercedes et des Ferrari.

L'écart important avec Antonelli et Hamilton a toutefois encore mis en évidence tout le travail que McLaren doit accomplir pour se battre aux premières places. "Si l'on regarde Hamilton et Antonelli, ils sont encore nettement plus rapides que nous. Nous savons donc que nous avons du pain sur la planche", a déclaré Stella.

"Mais étant donné que nous avons commencé ce week-end un peu en retrait lors des essais libres, nous avons progréssé lors des qualifications sprint et il semble que nous ayons encore amélioré nos performances en course sprint."

"Il faut maintenant continuer à améliorer la voiture. Nous avons quelques idées pour ajuster certains éléments de la voiture en vue de la suite du week-end. Nous espérons ainsi pouvoir gagner un dixième, voire un peu plus."