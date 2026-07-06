Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

WRC
Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Gresini n'alignera qu'une seule moto au GP d'Allemagne

MotoGP
GP d'Allemagne
Gresini n'alignera qu'une seule moto au GP d'Allemagne

Red Bull comprend Verstappen : "Il a raison de ne pas être content"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Red Bull comprend Verstappen : "Il a raison de ne pas être content"

Wolff révèle à quel point Antonelli était proche de la victoire à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Wolff révèle à quel point Antonelli était proche de la victoire à Silverstone

KTM confirme l'arrivée de Fabio Di Giannantonio en 2027

MotoGP
KTM confirme l'arrivée de Fabio Di Giannantonio en 2027

Ferrari passe la barre des 250 victoires en F1

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Ferrari passe la barre des 250 victoires en F1

Álex Márquez chez KTM, c'est désormais confirmé !

MotoGP
Álex Márquez chez KTM, c'est désormais confirmé !
Réactions
Formule 1 GP de Grande-Bretagne

Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Très en vue en début de week-end sur son circuit fétiche de Silverstone, Lewis Hamilton a vécu un dimanche bien plus compliqué. Entre erreurs, problèmes de réglages et pénalités, le Britannique regrette une course où il dit avoir "enchaîné les problèmes".

Téha Courbon
Mis à jour:
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Goldie

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson enters the paddock.

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Mo Farah

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May, Ferrari garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sam Claflin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Jackie Stewart

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
57

Si Ferrari a finalement remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote vêtu de rouge qui est monté sur la plus haute marche du podium ce dimanche n'était peut-être pas celui que l'on attendait.

Charles Leclerc a mis fin à Silverstone à une disette de victoires qui durait depuis plus d'une saison, au terme d'un week-end mal embarqué qu'il est parvenu à renverser en sa faveur. Celui de son coéquipier, Lewis Hamilton, a en revanche suivi la trajectoire inverse.

Lire aussi :

C'était pourtant lui l'homme fort de la Scuderia lors des premiers jours à Silverstone. Le septuple champion du monde était alors le seul à pouvoir rivaliser avec Kimi Antonelli, tandis que Leclerc peinait encore au volant de la SF-26.

Mais Charles Leclerc a finalement trouvé la clé qui lui a permis de retrouver les sensations qui lui manquaient avec la Ferrari. C'est donc lui qui a repris l'ascendant et s'est montré le plus rapide en qualifications comme en course.

À l'inverse, Lewis Hamilton a progressivement perdu en aisance au volant de la monoplace italienne. Qualifié derrière Leclerc, il est parvenu à suivre son coéquipier au départ en dépassant le poleman Antonelli. Mais si le Monégasque a rapidement pris le large, Hamilton n'a pas été en mesure de suivre son rythme et a finalement cédé face aux attaques du leader du championnat.

Alors que les deux hommes de tête s'envolaient, Lewis Hamilton s'est retrouvé à surveiller ses rétroviseurs, avec George Russell et Max Verstappen revenus dans ses échappements.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton en tête lors des premiers tours du GP de Silverstone.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton en tête lors des premiers tours du GP de Silverstone.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

S'il a d'abord profité de la bataille entre Verstappen et Russell pour conserver sa position, Hamilton a ensuite écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir bougé avant l'extinction des feux. Il est donc passé prématurément par les stands pour purger sa sanction, ce qui l'a renvoyé en piste derrière Verstappen et Russell.

La Mercedes frappée du n°63 a ensuite été contrainte de repasser par les stands en raison d'une crevaison lente, tandis que Max Verstappen a lui aussi effectué un nouvel arrêt sous le régime d'une très courte voiture de sécurité virtuelle. Quelques tours plus tard, Kimi Antonelli a été victime d'un problème mécanique et a dégringolé dans la hiérarchie, offrant à Hamilton la deuxième place derrière Charles Leclerc.

Puis Verstappen est parti à la faute, provoquant l'intervention de la voiture de sécurité. Hamilton a alors plongé dans les stands pour chausser des pneus tendres, laissant la deuxième position à George Russell. Mais la course n'a finalement jamais été relancée, et le pilote Ferrari a dû se contenter de la dernière marche du podium.

Comme si cela ne suffisait pas, Hamilton est également resté sous la menace d'une sanction après l'arrivée pour une potentielle infraction sous drapeau jaune, avant d'être finalement blanchi par les commissaires.

Lewis Hamilton a signé son 16e podium à Silverstone ce dimanche.

Lewis Hamilton a signé son 16e podium à Silverstone ce dimanche.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sur le papier, le résultat reste positif. Néanmoins, son manque de rythme en course et les quelques erreurs qu'il a commises - dont certaines qu'il juge lui-même inhabituelles - ne lui permettent pas de tirer un bilan positif de cette neuvième manche de la saison.

"Toute la magie que j'avais vendredi a complètement disparu au fil du week-end", a déclaré le Britannique à Sky Sports, avant d'ajouter en conférence de presse "Franchement, [la course] n'était pas terrible. Charles a fait un travail exceptionnel aujourd'hui, il mérite pleinement cette victoire. De mon côté, ça s'est mal passé dès le départ."

"J'ai fait un faux départ, ce qui m'est arrivé très rarement en plus de 380 Grands Prix. Ensuite, il y a eu les cinq secondes de pénalité à l'arrêt, puis les problèmes se sont enchaînés."

Un mauvais choix de réglages

Concernant sa Ferrari, Hamilton a reconnu avoir effectué des changements de réglages avant les qualifications principales qui ne sont finalement pas allés dans le bon sens : "Au niveau de l'équilibre de la voiture, j'ai remarqué que Charles avait, je pense, ajouté de l'appui par rapport aux qualifications. De notre côté, avec les réglages de différentiel que nous avions, la voiture était très survireuse.

"J'ai donc retiré de l'appui, mais je me suis retrouvé avec un énorme sous-virage en début de course. Charles s'est envolé et je ne pouvais tout simplement pas faire tourner la voiture. Ce n'est qu'à mi-relais, après quelques changements de réglages du différentiel, que j'ai commencé à retrouver un peu de rotation. Mais à ce moment-là, l'écart était déjà énorme."

"Il me manquait énormément d'avant. Nous avons vraiment sous-estimé le niveau d'appui nécessaire à l'avant avec l'aileron. C'est une erreur qui est autant la mienne que celle des ingénieurs."

Concernant son faux départ, Hamilton a tenté d'expliquer ce qui s'était passé : "Ma main a simplement bougé, comme ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai même pas demandé à ma main de bouger. Mais bon, ça arrive."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Red Bull comprend Verstappen : "Il a raison de ne pas être content"

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Leclerc renoue avec la victoire après 37 courses : "Ça fait trop longtemps"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc renoue avec la victoire après 37 courses : "Ça fait trop longtemps"

Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Coup de théâtre à Silverstone : Leclerc triomphe, Antonelli frappé par le sort !

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Coup de théâtre à Silverstone : Leclerc triomphe, Antonelli frappé par le sort !
Plus de
Lewis Hamilton

Hamilton échappe à la pénalité et conserve son podium !

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton échappe à la pénalité et conserve son podium !

Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Leclerc nettement battu par Hamilton : "Lewis exploite 100% du potentiel, pas moi"

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc nettement battu par Hamilton : "Lewis exploite 100% du potentiel, pas moi"
Plus de
Ferrari

Ferrari passe la barre des 250 victoires en F1

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Ferrari passe la barre des 250 victoires en F1

Battre Mercedes à Silverstone ? "Tout est possible" pour Vasseur

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Battre Mercedes à Silverstone ? "Tout est possible" pour Vasseur

Ce que l'agacement de Vasseur dit des tensions entre Ferrari et Mercedes

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Ce que l'agacement de Vasseur dit des tensions entre Ferrari et Mercedes

Dernières actus

Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

WRC
Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton déçu de son dimanche : "Toute la magie a disparu"

Gresini n'alignera qu'une seule moto au GP d'Allemagne

MotoGP
GP d'Allemagne
Gresini n'alignera qu'une seule moto au GP d'Allemagne

Red Bull comprend Verstappen : "Il a raison de ne pas être content"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Red Bull comprend Verstappen : "Il a raison de ne pas être content"