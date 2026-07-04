Leclerc a enfin retrouvé son "feeling" perdu après son "gros changement" d'avant qualifs

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C'est un Charles Leclerc satisfait qui s'est présenté devant les médias au sortir des qualifications du GP de Grande-Bretagne 2026 de F1, heureux d'avoir retrouvé le feeling après lequel il courait depuis plusieurs courses. L'objectif est que cela dure !

Fabien Gaillard
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C'est avec le sourire que Charles Leclerc est ressorti des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1, le Monégasque s'offrant le deuxième temps de la séance à équidistance, ou quasiment, du poleman Kimi Antonelli (sur qui il accuse un retard de 0"175) et de son équipier Lewis Hamilton, troisième (sur qui il compte une avance de 0"172).

Une Mercedes en pole, Leclerc second et Hamilton troisième, cela ressemble déjà furieusement à la semaine passée au Grand Prix d'Autriche, épreuve durant laquelle Leclerc s'était finalement effondré en course, notamment par rapport au septuple champion du monde.

Alors en quoi cette séance de qualifications diffère-t-elle vraiment des précédentes ? Dans le fait que, comme il l'a annoncé suite au sprint et avant la séance chronométrée, il a procédé à un "gros changement", en termes de "philosophie", qui semble bien avoir porté ses fruits ce samedi en fin d'après-midi.

De retour sur Canal+, où il avait déjà évoqué ce changement d'ampleur sans entrer dans les détails après le sprint, il s'est de nouveau fendu d'un "non" rigolard quand il lui a été demandé s'il était prêt à révéler ce qu'il avait pu changer sur et/ou au volant de sa SF-26.

Puis, il a ajouté "Non, mais bon, ça fait du bien d'avoir au moins une séance où le feeling est un peu là, parce que c'est vrai que ça fait quelques séances où... Bah, dans ces moments-là, on se pose beaucoup de questions."

Toutefois, pour le vainqueur de huit GP en carrière, la prudence est de mise : "Après, encore une fois, il faut faire attention parce que ce n'est qu'une qualif, et demain il faut prouver encore qu'en course tout fonctionne."

Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Photo de: Erik Junius

"Mais disons que ce que j'ai changé m'a donné un feeling avec la voiture que je n'ai pas eu depuis longtemps, donc ça, je suis satisfait. Après, on verra demain en course."

Auprès de Sky Sports, il a précisé "Je pense que l'un de mes points forts par le passé, ou du moins jusqu'à il y a cinq ou six courses, était de pouvoir me qualifier pour la Q3, de trouver quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant et de savoir exactement comment allait se comporter la voiture et à quoi m'attendre de sa part chaque fois que j'atteignais cette vitesse supplémentaire en Q3."

"Et j'avais complètement perdu ce feeling ces derniers temps. Nous avons rencontré des problèmes sur la voiture, que nous avons évidemment corrigés, et la situation s'est améliorée, mais je n'étais toujours pas satisfait. Ma deuxième place en qualifications en Autriche ne m'a pas vraiment réjoui, car ce feeling n'était tout simplement pas au rendez-vous."

"Mais aujourd'hui, ce feeling est enfin revenu. Je ne sais pas s'il va perdurer ou non, c'est donc là-dessus que je vais me concentrer pour essayer de le retrouver plus souvent. Mais j'ai l'impression d'avoir appris des choses qui me seront très utiles à l'avenir avec ce type de voiture, ce que je ne maîtrisais pas particulièrement bien auparavant."

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