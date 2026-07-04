Verstappen déplore les performances "embarrassantes" de la Red Bull

Troisième des qualifications sprint vendredi soir, Max Verstappen est cette fois tombé de haut lors des qualifications de la course principale, puisqu'il ne s'élancera que depuis la septième place sur la grille dimanche.

Déjà lors du sprint, disputé plus tôt dans la journée, le Néerlandais avait rapidement perdu du terrain face à Lando Norris, George Russell puis Charles Leclerc en fin d'épreuve. Il avait alors déploré un mauvais équilibre de sa RB22, qui entraînait une dégradation des pneus plus importante que chez ses rivaux.

Et s'il déclarait, avec sarcasme, après l'épreuve courte, savoir désormais "ce qu'il ne fallait pas faire", il semblerait bien que Red Bull ait finalement réussi à faire marche arrière.

"L'équilibre de la voiture était mauvais, mais aussi, de mon côté du garage, on manquait de vitesse de pointe dans les lignes droites", a expliqué Verstappen à Sky Sport après les qualifications, ce samedi soir. "Et bien sûr, ça veut dire que vous utilisez plus de batterie au fil du tour. Puis, dans le dernier secteur, il ne reste pratiquement plus d'énergie. Et naturellement, on perd beaucoup de temps à cause de ça. C'est embarrassant, c'est mauvais."

Max Verstappen a semblé se débattre avec sa RB22 tout au long des trois séances. Non seulement la voiture ne s'est pas améliorée depuis la fin du sprint, mais les problèmes déjà présents, notamment le manque de vitesse de pointe, semblent même s'être aggravés. En Q3, le Néerlandais s'est également plaint d'un moteur au comportement inhabituel.

"Il y a deux problèmes : la voiture hier n'était déjà pas bonne", ajouté Verstappen. "Aujourd'hui, on n'a pas vraiment semblé progresser de ce côté-là, donc c'était globalement pareil. Mais en plus, on était très lents dans les lignes droites. Pour une raison ou une autre, de mon côté du garage, dès le premier tour, je manquais de puissance."

"Et ici, quand tu manques de puissance, tu restes plus longtemps dans les lignes droites, donc tu consommes plus de batterie, et ça a encore plus d'impact que dans le dernier secteur, où, sur les 15 virages, il n'y a quasiment plus de puissance. Donc je perdais beaucoup dans les lignes droites, en plus d'un mauvais équilibre. C'était très, très mauvais."

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Déjà lors du sprint, Verstappen semblait utiliser une stratégie de déploiement d'énergie différente de celle de ses rivaux, sans réel succès. À cela s'ajoutent des difficultés dans pratiquement tous les domaines, le quadruple champion du monde déplorant des problèmes sur sa RB22 depuis son arrivée à Silverstone.

"En sprint, on se faisait vraiment massacrer dans les très hautes vitesses", a-t-il lâché. "J'avais George derrière moi, il me rattrapait en air sale dans les sections rapides, donc ça en dit long. Mais même dans les virages lents, je ne suis pas satisfait du comportement de la voiture tout le week-end. Il y a clairement une déconnexion."

"[Le moteur] n'avance pas. Ça ne tire pas comme ça devrait. Sur un circuit comme celui-ci, c'est évidemment crucial. On veut le plus de puissance possible, et là c'est encore plus pénalisant."

"Le pilote peut toujours essayer différentes choses, et j'ai essayé pas mal de réglages en qualifs, mais c'était toujours pareil. Donc il y a clairement un problème, et ça m'inquiète aussi pour demain, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens à courir comme ça si on garde la voiture dans cet état. Donc on va voir."

Un départ depuis la pitlane à prévoir ?

Concernant les solutions envisageables avant le Grand Prix de dimanche, Max Verstappen a expliqué que les seules options susceptibles de résoudre le problème nécessiteraient de briser le parc fermé et entraîneraient donc potentiellement un départ depuis la voie des stands.

"[On ne peut rien résoudre] si on ne touche à rien. Et si on touche, on sait qu'on ne peut pas repartir à la même position qu'en qualifs", a conclu le pilote Red Bull.

"Franchement, ça ne sert à rien de courir comme ça demain si on garde la voiture dans cet état. Je préférerais tout changer. Si on part de là où l'on est actuellement, on restera de toute façon dans ces positions. On perdra peut-être une place de plus, tout au plus. Donc, de ce point de vue-là, je préférerais largement changer les choses."