Antonelli s'impose encore face aux Ferrari, Leclerc bat Hamilton

Après la victoire de Kimi Antonelli lors du sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de F1, son premier succès dans ce type d'épreuve, les pilotes devaient immédiatement se remettre dans le bain pour les qualifications de la course principale.

Entre-temps, le parc fermé a été rouvert et les équipes ont pu modifier leurs monoplaces à leur guise avant le début de la séance. Les températures restaient assez élevées, notamment pour Silverstone, avec 25°C dans l'air et 40°C en piste.

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Q1 - Russell se fait peur

Avant même le début de sa tentative, Lewis Hamilton se plaignait de fortes vibrations au freinage. Charles Leclerc a signé le premier meilleur chrono de cette Q1 en 1'29"534. Son coéquipier s'est placé juste derrière, à un dixième.

Lando Norris, lui, a échoué assez loin des Ferrari en 1'30"186, juste devant Max Verstappen. Au même moment, George Russell a provoqué un drapeau jaune en tirant tout droit à Luffield, après un blocage de roues assez étrange. Il a réussi à simplement toucher le mur et à se sortir du bac à graviers pour regagner son stand avec l'aileron avant abîmé.

Il restait moins de 10 minutes au chronomètre, alors que les mécaniciens s'affairaient autour de la Mercedes du Britannique. Dans la zone rouge figuraient Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell et Gabriel Bortoleto, alors que les deux derniers pilotes n'avaient pas encore signé de temps. L'Audi était coincée au garage après une suspicion de problème technique.

À cinq minutes de la fin de cette première partie de qualifications, Russell reprenait la piste et signait un cinquième temps, alors que les autres pilotes entamaient leur seconde tentative, à l'exception des Ferrari qui restaient au garage.

Isack Hadjar signait le meilleur chrono en 1'29"276, battant même Verstappen, qui ne signait "qu'un" 1'29"549. Liam Lawson se hissait en deuxième position après un très beau tour, à quelques millièmes d'Hadjar. Bortoleto avait pu reprendre la piste et s'est même qualifié pour la Q2, éliminant toutefois Esteban Ocon.

Franco Colapinto a perdu sa monoplace dans l'enchaînement Maggots-Becketts, mais a eu beaucoup de chance et a pu reprendre son tour. Toutefois, son erreur l'a empêché de signer une seconde tentative, le laissant en 19e position. Ocon était d'ailleurs sous-enquête pour une potentielle infraction sous drapeau jaune causé par l'Argentin.

Éliminés : Ocon, Bottas, Colapinto, Pérez, Stroll et Alonso

Q2 - Leclerc reprend du poil de la bête

Le début de la Q2 a été légèrement retardé pour que la piste soit nettoyée après le tête-à-queue de Colapinto. Une fois les feux passés au vert, les Red Bull ont été les seules à s'élancer en piste. Max Verstappen se plaignait à ce moment-là d'un moteur "ne répondant pas normalement".

Isack Hadjar signait de nouveau le meilleur temps, deux dixièmes devant Verstappen, en 1'29"183. Charles Leclerc reprenait les commandes de la séance, immédiatement battu par Lewis Hamilton, qui passait sous la barre des 1'29. Oscar Piastri – en pneus usés – échouait loin, en neuvième position, derrière les deux Audi et les deux Racing Bulls.

George Russell prenait le deuxième temps, alors que Kimi Antonelli avortait sa tentative. Victime d'un problème au niveau de la pédale d'accélérateur, l'Italien a bloqué les roues au virage 3.

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Piastri, Gasly, Bearman, Sainz, Albon et Hülkenberg étaient dans la zone rouge, le temps de l'Allemand ayant été supprimé pour dépassement des limites de piste. Antonelli a finalement signé un chrono, le portant en troisième position. Au même moment, Russell demandait un changement de baquet.

Après le deuxième tour de chacun, les Red Bull restaient cinquième et sixième, Hadjar toujours devant Verstappen. Le Néerlandais parlait d'un "désastre" à la radio. Piastri a pu sortir de la zone rouge et remonter au septième rang, alors que Norris, lui, ne faisait pas mieux qu'un neuvième temps et se mettait sous pression.

Devant, Leclerc remontait en première position, avant de finalement se faire battre par Antonelli, qui signait un 1'28"493. Norris et Lawson parvenaient à conserver leur place dans le top 10 de justesse.

Éliminés : Bortoleto, Gasly, Hülkenberg, Bearman, Sainz et Albon.

Q3 - Antonelli VS les Ferrari

Cette fois, tous les pilotes se sont élancés en piste lorsque les feux sont passés au vert. Après les premières tentatives, toutes effectuées en pneus neufs, Kimi Antonelli prenait le meilleur temps provisoire en 1'28"385, 0"096 devant son coéquipier George Russell. Derrière les Mercedes, on retrouvait les Ferrari – Hamilton en tête –, les Red Bull – Hadjar en tête –, les deux McLaren – Piastri en tête – et les deux Racing Bulls regroupées, qui complétaient le top 10 même si Lindblad ne s'était pas élancé.

Hamilton a toutefois commis une petite erreur dans son tour lancé, qui aurait pu lui offrir le meilleur temps. Les McLaren, quant à elles, étaient vraiment à la peine. Antonelli reprenait la piste en premier et se plaignait de cette position à la radio.

Kimi Antonelli a franchi le drapeau à damier avec le meilleur temps en 1'28"111 et, alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton étaient également en amélioration, les deux Ferrari ont échoué derrière l'Italien à plus d'un dixième – Leclerc cette fois en tête –, laissant une nouvelle pole position au pilote Mercedes, la cinquième de sa carrière.

Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Piastri, Lindblad et Lawson complétaient le top 10.