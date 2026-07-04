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Antonelli s'impose encore face aux Ferrari, Leclerc bat Hamilton

Kimi Antonelli a signé la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant les deux Ferrari. Cette fois, c'est Charles Leclerc qui devance Lewis Hamilton.

Téha Courbon
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fans show their support for McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
A young fan shows support for Scuderia Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Carlos Sainz Sr., Williams, Zak Brown, McLaren

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

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George Russell, Mercedes

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Franco Colapinto, Alpine

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Laura Mueller, Race Engineer of Haas F1

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

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Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
34

Après la victoire de Kimi Antonelli lors du sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne de F1, son premier succès dans ce type d'épreuve, les pilotes devaient immédiatement se remettre dans le bain pour les qualifications de la course principale.

Entre-temps, le parc fermé a été rouvert et les équipes ont pu modifier leurs monoplaces à leur guise avant le début de la séance. Les températures restaient assez élevées, notamment pour Silverstone, avec 25°C dans l'air et 40°C en piste.

Lire aussi :

Q1 - Russell se fait peur

Avant même le début de sa tentative, Lewis Hamilton se plaignait de fortes vibrations au freinage. Charles Leclerc a signé le premier meilleur chrono de cette Q1 en 1'29"534. Son coéquipier s'est placé juste derrière, à un dixième.

Lando Norris, lui, a échoué assez loin des Ferrari en 1'30"186, juste devant Max Verstappen. Au même moment, George Russell a provoqué un drapeau jaune en tirant tout droit à Luffield, après un blocage de roues assez étrange. Il a réussi à simplement toucher le mur et à se sortir du bac à graviers pour regagner son stand avec l'aileron avant abîmé.

 

Il restait moins de 10 minutes au chronomètre, alors que les mécaniciens s'affairaient autour de la Mercedes du Britannique. Dans la zone rouge figuraient Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll, George Russell et Gabriel Bortoleto, alors que les deux derniers pilotes n'avaient pas encore signé de temps. L'Audi était coincée au garage après une suspicion de problème technique.

À cinq minutes de la fin de cette première partie de qualifications, Russell reprenait la piste et signait un cinquième temps, alors que les autres pilotes entamaient leur seconde tentative, à l'exception des Ferrari qui restaient au garage.

Isack Hadjar signait le meilleur chrono en 1'29"276, battant même Verstappen, qui ne signait "qu'un" 1'29"549. Liam Lawson se hissait en deuxième position après un très beau tour, à quelques millièmes d'Hadjar. Bortoleto avait pu reprendre la piste et s'est même qualifié pour la Q2, éliminant toutefois Esteban Ocon.

Franco Colapinto a perdu sa monoplace dans l'enchaînement Maggots-Becketts, mais a eu beaucoup de chance et a pu reprendre son tour. Toutefois, son erreur l'a empêché de signer une seconde tentative, le laissant en 19e position. Ocon était d'ailleurs sous-enquête pour une potentielle infraction sous drapeau jaune causé par l'Argentin.

Éliminés : Ocon, Bottas, Colapinto, Pérez, Stroll et Alonso

United Kingdom GP de Grande-Bretagne - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

1'29.276

   S 237.550
2 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.024

1'29.300

 0.024 S 237.487
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.258

1'29.534

 0.234 S 236.866
4 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.263

1'29.539

 0.005 S 236.853
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'29.549

 0.010 S 236.826
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+0.368

1'29.644

 0.095 S 236.575
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 8

+0.385

1'29.661

 0.017 S 236.530
8 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.443

1'29.719

 0.058 S 236.378
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.695

1'29.971

 0.252 S 235.715
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.709

1'29.985

 0.014 S 235.679
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.910

1'30.186

 0.201 S 235.154
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 4

+0.993

1'30.269

 0.083 S 234.937
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.069

1'30.345

 0.076 S 234.740
14 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.286

1'30.562

 0.217 S 234.177
15 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 9

+1.294

1'30.570

 0.008 S 234.157
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+1.362

1'30.638

 0.068 S 233.981
17 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 9

+1.404

1'30.680

 0.042 S 233.872
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.951

1'31.227

 0.547 S 232.470
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 5

+2.045

1'31.321

 0.094 S 232.231
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.664

1'31.940

 0.619 S 230.667
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+3.587

1'32.863

 0.923 S 228.375
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+3.612

1'32.888

 0.025 S 228.313
Voir les résultats complets

Q2 - Leclerc reprend du poil de la bête

Le début de la Q2 a été légèrement retardé pour que la piste soit nettoyée après le tête-à-queue de Colapinto. Une fois les feux passés au vert, les Red Bull ont été les seules à s'élancer en piste. Max Verstappen se plaignait à ce moment-là d'un moteur "ne répondant pas normalement".

Isack Hadjar signait de nouveau le meilleur temps, deux dixièmes devant Verstappen, en 1'29"183. Charles Leclerc reprenait les commandes de la séance, immédiatement battu par Lewis Hamilton, qui passait sous la barre des 1'29. Oscar Piastri – en pneus usés – échouait loin, en neuvième position, derrière les deux Audi et les deux Racing Bulls.

George Russell prenait le deuxième temps, alors que Kimi Antonelli avortait sa tentative. Victime d'un problème au niveau de la pédale d'accélérateur, l'Italien a bloqué les roues au virage 3.

Pierre Gasly (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Piastri, Gasly, Bearman, Sainz, Albon et Hülkenberg étaient dans la zone rouge, le temps de l'Allemand ayant été supprimé pour dépassement des limites de piste. Antonelli a finalement signé un chrono, le portant en troisième position. Au même moment, Russell demandait un changement de baquet.

Après le deuxième tour de chacun, les Red Bull restaient cinquième et sixième, Hadjar toujours devant Verstappen. Le Néerlandais parlait d'un "désastre" à la radio. Piastri a pu sortir de la zone rouge et remonter au septième rang, alors que Norris, lui, ne faisait pas mieux qu'un neuvième temps et se mettait sous pression.

Devant, Leclerc remontait en première position, avant de finalement se faire battre par Antonelli, qui signait un 1'28"493. Norris et Lawson parvenaient à conserver leur place dans le top 10 de justesse. 

Éliminés : Bortoleto, Gasly, Hülkenberg, Bearman, Sainz et Albon.

United Kingdom GP de Grande-Bretagne - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'28.493

   S 239.652
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.133

1'28.626

 0.133 S 239.293
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.371

1'28.864

 0.238 S 238.652
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.427

1'28.920

 0.056 S 238.502
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.576

1'29.069

 0.149 S 238.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.620

1'29.113

 0.044 S 237.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.725

1'29.218

 0.105 S 237.705
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 14

+0.831

1'29.324

 0.106 S 237.423
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.890

1'29.383

 0.059 S 237.266
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.936

1'29.429

 0.046 S 237.144
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.968

1'29.461

 0.032 S 237.059
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.570

1'30.063

 0.602 S 235.475
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+1.583

1'30.076

 0.013 S 235.441
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 15

+2.008

1'30.501

 0.425 S 234.335
15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.130

1'30.623

 0.122 S 234.020
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+2.250

1'30.743

 0.120 S 233.710
Voir les résultats complets

Q3 - Antonelli VS les Ferrari

Cette fois, tous les pilotes se sont élancés en piste lorsque les feux sont passés au vert. Après les premières tentatives, toutes effectuées en pneus neufs, Kimi Antonelli prenait le meilleur temps provisoire en 1'28"385, 0"096 devant son coéquipier George Russell. Derrière les Mercedes, on retrouvait les Ferrari – Hamilton en tête –, les Red Bull – Hadjar en tête –, les deux McLaren – Piastri en tête – et les deux Racing Bulls regroupées, qui complétaient le top 10 même si Lindblad ne s'était pas élancé.

Hamilton a toutefois commis une petite erreur dans son tour lancé, qui aurait pu lui offrir le meilleur temps. Les McLaren, quant à elles, étaient vraiment à la peine. Antonelli reprenait la piste en premier et se plaignait de cette position à la radio.

Kimi Antonelli a franchi le drapeau à damier avec le meilleur temps en 1'28"111 et, alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton étaient également en amélioration, les deux Ferrari ont échoué derrière l'Italien à plus d'un dixième – Leclerc cette fois en tête –, laissant une nouvelle pole position au pilote Mercedes, la cinquième de sa carrière.

Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Piastri, Lindblad et Lawson complétaient le top 10.

United Kingdom GP de Grande-Bretagne - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 19

1'28.111

   S 240.691
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.175

1'28.286

 0.175 S 240.214
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.347

1'28.458

 0.172 S 239.747
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.370

1'28.481

 0.023 S 239.685
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 18

+0.635

1'28.746

 0.265 S 238.969
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 17

+0.766

1'28.877

 0.131 S 238.617
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.782

1'28.893

 0.016 S 238.574
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.921

1'29.032

 0.139 S 238.201
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 17

+1.194

1'29.305

 0.273 S 237.473
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 20

+1.605

1'29.716

 0.411 S 236.385
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