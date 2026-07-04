Hadjar bat Verstappen mais estime que "ça sent mauvais" pour la course

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Qualifié cinquième sur la grille de départ de la course du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1, devant Max Verstappen, Isack Hadjar n'est pas très optimiste pour ce dimanche au vu de ce que Red Bull a démontré lors du sprint.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
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Pour la troisième fois de la saison, la première depuis le GP du Japon à Suzuka, Isack Hadjar a réussi la performance de battre son équipier chez Red Bull, Max Verstappen, dans un exercice où ce dernier a souvent concassé ses voisins de garage récents.

Une statistique intéressante, quand bien même le Néerlandais se plaignait d'une RB22 dont le moteur ne fonctionnait pas normalement, mais sur laquelle Hadjar ne semble pas vraiment vouloir s'appesantir.

Au terme de la toujours très chargée journée du samedi en week-end sprint, avec le sprint disputé en début d'après-midi et les qualifications quelques heures plus tard, le Français n'était pas particulièrement extatique face à cette performance. 

Pour lui, en réalité, la séance de qualifications était, en termes de sensations, une redite de la séance de qualifs sprint de la veille, lui permettant de continuer de constater les lacunes dont souffre la Red Bull.

"C'était à peu près une répétition d'hier, je pense", a-t-il déclaré au sortir de la séance, au micro de Canal+. "On n'a pas fait un pas en avant : hier, j'étais à l'aise avec la voiture, aujourd'hui encore plus vu que c'est la deuxième journée. Mais il nous en manque, en performance pure, un peu partout. C'est un peu frustrant, mais en même temps je suis content de donner le max avec ce que j'ai."

Max a fait ce qu'il pouvait ce matin et c'était le plus lent des quatre équipes, donc si on utilise ça comme référence, ça ne sent pas bon pour demain...

Positionné à six dixièmes de la pole de Kimi Antonelli et un dixième et demi devant Verstappen, Hadjar n'affiche en sus pas un grand optimisme concernant l'épreuve de ce dimanche, à savoir les 52 tours du tracé de Silverstone à parcourir pour rallier l'arrivée. Au contraire, il estime que le sprint de 17 tours a montré qu'il y avait peu à espérer.

"Je pense que Max a fait ce qu'il pouvait ce matin et c'était le plus lent des quatre équipes [même si le Néerlandais a terminé sixième, devant la McLaren d'Oscar Piastri, ndlr], donc si on utilise ça comme référence, ça ne sent pas bon pour demain... Mais déjà, on va essayer de faire un bon départ, ça serait plutôt cool. Et après, c'est sûr qu'on va se battre, mais ça sent mauvais pour demain", a-t-il répété dans un sourire.

Prendre un bon départ, une condition sine qua non qu'Hadjar n'a pas connu lors du sprint et qui l'a rapidement relégué hors du top 8 et des points, qu'il n'a jamais réussi à réintégrer par la suite ce samedi.

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