Ferrari passe la barre des 250 victoires en F1

Ferrari court après un titre mondial depuis 2008 chez les constructeurs, et 2007 chez les pilotes, mais reste l'écurie la plus victorieuse en Formule 1. Vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche, Charles Leclerc a même permis à la Scuderia de franchir un nouveau cap symbolique.

Le Monégasque a signé la 250e victoire de Ferrari dans la catégorie reine, sur le circuit où, 75 ans auparavant, le Cheval cabré avait remporté son premier succès. C'était alors l'œuvre de José Froilán González, l'Argentin s'imposant au volant d'une Ferrari 375.

Engagée dans le championnat depuis sa création en 1950, Ferrari a inscrit son nom sur la liste des engagés de 1131 Grands Prix à ce jour. Autrement dit, l'écurie aujourd'hui dirigée par Frédéric Vasseur s'est imposée plus d'une fois sur cinq (22,10%) sur cette période de longévité exceptionnelle.

Derrière Ferrari, McLaren compte 203 victoires en Formule 1 et Mercedes 138, avec un taux de succès impressionnant de 39% pour le constructeur allemand.

Sur le tracé anglais, la deuxième victoire de la saison pour l'écurie de Maranello, après celle de Lewis Hamilton à Barcelone, s'est déroulée sous les yeux du grand patron John Elkann.

"C'est la 250e victoire de Ferrari, et la première avait eu lieu ici, à Silverstone", a réagi le président de Ferrari au micro de Sky Italia. "Cela montre à quel point c'est une journée importante pour notre histoire et, par-dessus tout, pour le présent et l'avenir."

"De grandes choses se produisent quand tout le monde travaille ensemble chez Ferrari, de nos immenses pilotes comme Charles, qui a fait une course formidable, ou comme Lewis, à l'équipe dans sa totalité, aussi bien à Maranello qu'ici sur la piste."

Pour Charles Leclerc, il s'agit d'une neuvième victoire en Formule 1 et sous les couleurs de Ferrari. Le Monégasque rejoint Rubens Barrichello à la huitième place des pilotes comptant le plus de succès en Grand Prix avec la Scuderia.

Il compte parallèlement 27 pole positions (dont seulement 15% converties en victoire), domaine dans lequel seul Michael Schumacher a fait mieux avec 58 poles. Niki Lauda, troisième pilote Ferrari le plus performant en qualifications, en compte 23.

Toujours deuxième du championnat constructeurs, Ferrari a repris 20 points à Mercedes grâce à son résultat de Silverstone et aux déboires de Kimi Antonelli. Néanmoins, l'écurie italienne accuse encore un retard important de 78 points sur la tête du classement, tandis que Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont troisième et quatrième du championnat pilotes.