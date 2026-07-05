Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Championnat - Antonelli perd gros, Russell et Hamilton se rapprochent

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Antonelli perd gros, Russell et Hamilton se rapprochent

Votez pour le meilleur pilote du GP de Grande-Bretagne F1 2026 !

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Votez pour le meilleur pilote du GP de Grande-Bretagne F1 2026 !

Tous les résultats et classements du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Tous les résultats et classements du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026

Coup de théâtre à Silverstone : Leclerc triomphe, Antonelli frappé par le sort !

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Coup de théâtre à Silverstone : Leclerc triomphe, Antonelli frappé par le sort !

Honda, malgré l'absence de Zarco, remporte à nouveau les 8H de Suzuka

FIM Endurance
Honda, malgré l'absence de Zarco, remporte à nouveau les 8H de Suzuka
Formule 1 GP de Grande-Bretagne

Championnat - Antonelli perd gros, Russell et Hamilton se rapprochent

Après la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne, Kimi Antonelli a perdu gros en raison d'un problème mécanique et voit ses deux principaux rivaux se rapprocher. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la neuvième manche de la saison, à Silverstone.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Goldie

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson enters the paddock.

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Mo Farah

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Dan Towriss, CEO of TWG Motorsports and Cassidy Towriss

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Brian May, Ferrari garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sam Claflin

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Sir Jackie Stewart

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
47

Alors qu'il semblait en position de remporter la course, Kimi Antonelli a subi un problème technique qui lui a valu un zéro pointé, pour la seconde fois de la saison après le GP de Barcelone. Une situation qui permet à ses deux principaux poursuivants, George Russell et Lewis Hamilton, de reprendre de gros points en ce début de mois de juillet.

Lire aussi :

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom
1 ItalyK. AntonelliMercedes 179 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8
2 United KingdomG. RussellMercedes 154 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 147 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22
4 MonacoC. LeclercFerrari 108 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 97 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 82 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 76 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3
8 FranceI. HadjarRed Bull 52 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10
9 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 20 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6
12 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - -
13 ArgentinaF. ColapintoAlpine 18 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2
14 BrazilG. BortoletoAudi 6 2/9 - - - - - - - 4
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - -
16 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - -
17 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom
1 GermanyMercedes 333 43 55 37 45 39 25 18 40 31
2 ItalyFerrari 255 27 40 23 20 37 18 25 14 51
3 United KingdomMcLaren 179 10 8 28 48 12 10 25 18 20
4 AustriaRed Bull 128 8 4 4 14 27 12 20 26 13
5 FranceAlpine 60 1 9 6 7 12 15 7 - 3
6 ItalyRacing Bulls 59 4 8 2 - 7 14 6 3 15
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - -
9 GermanyAudi 6 2 - - - - - - - 4
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - -

 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Votez pour le meilleur pilote du GP de Grande-Bretagne F1 2026 !
Article suivant Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Votez pour le meilleur pilote du GP de Grande-Bretagne F1 2026 !

Formule 1
Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Votez pour le meilleur pilote du GP de Grande-Bretagne F1 2026 !

Dernières actus

Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"

Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone

Championnat - Antonelli perd gros, Russell et Hamilton se rapprochent

Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Antonelli perd gros, Russell et Hamilton se rapprochent