Championnat - Antonelli perd gros, Russell et Hamilton se rapprochent
Après la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Grande-Bretagne, Kimi Antonelli a perdu gros en raison d'un problème mécanique et voit ses deux principaux rivaux se rapprocher. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la neuvième manche de la saison, à Silverstone.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Alors qu'il semblait en position de remporter la course, Kimi Antonelli a subi un problème technique qui lui a valu un zéro pointé, pour la seconde fois de la saison après le GP de Barcelone. Une situation qui permet à ses deux principaux poursuivants, George Russell et Lewis Hamilton, de reprendre de gros points en ce début de mois de juillet.
Championnat Pilotes
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|179
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|2
|G. RussellMercedes
|154
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|3
|L. HamiltonFerrari
|147
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|4
|C. LeclercFerrari
|108
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|5
|L. NorrisMcLaren
|97
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6
|O. PiastriMcLaren
|82
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|2
|7
|M. VerstappenRed Bull
|76
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|8
|I. HadjarRed Bull
|52
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|10
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|1
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|39
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|9
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|20
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|6
|12
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|13
|F. ColapintoAlpine
|18
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|14
|G. BortoletoAudi
|6
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|17
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat Constructeurs
|Pos.
|Équipes
|Points
|1
|Mercedes
|333
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|2
|Ferrari
|255
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|3
|McLaren
|179
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|20
|4
|Red Bull
|128
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|13
|5
|Alpine
|60
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|3
|6
|Racing Bulls
|59
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|15
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|9
|Audi
|6
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Leclerc remporte une course maîtrisée "le couteau entre les dents"
Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone
Hamilton sous enquête, son podium en danger à Silverstone
Championnat - Antonelli perd gros, Russell et Hamilton se rapprochent
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires