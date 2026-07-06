Antonelli transforme sa déception en motivation : "Ce revers alimente la flamme"

Dans une saison 2026 qui lui souriait à pleines dents, Kimi Antonelli a subi son deuxième coup dur de l'année à Silverstone. Après la panne du Grand Prix de Barcelone, qui l'avait contraint à l'abandon, l'Italien a de nouveau été rattrapé par la mécanique à Silverstone, alors qu'il était en lice pour la victoire.

Poleman de l'épreuve de dimanche, Kimi Antonelli s'est fait déborder par les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton au départ. S'il a réussi à reprendre rapidement l'avantage sur le Britannique, Leclerc s'est révélé bien plus difficile à aller chercher.

Ainsi, incapable de rivaliser en rythme pur, Mercedes a sorti la carte de la stratégie. Antonelli a donc prolongé son premier relais de près de 10 tours par rapport à Leclerc, afin de conserver un avantage pneumatique bien plus important en fin de course et attaquer la Ferrari.

Et cette stratégie fonctionnait. Après son arrêt, une vingtaine de tours avant l'arrivée, Antonelli a fait fondre l'écart qui le séparait de Charles Leclerc, au point de mettre une forte pression sur le Monégasque.

Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc et Lewis Hamilton en début de course. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mais c'est alors que la W17 a commencé à se comporter de manière étrange. Le pilote sous-virait énormément et ne parvenait plus à négocier correctement les courbes. Un élément aérodynamique situé à l'avant gauche de la Mercedes s'est brisé après un passage sur le vibreur à la sortie de Copse.

Mercedes a donc été contrainte de rappeler Antonelli au stand et, si l'équipe a réussi à stabiliser la voiture et à renvoyer l'Italien en piste, le pilote avait déjà dégringolé en dixième position.

"J'ai touché le vibreur à chaque tour", a expliqué Kimi Antonelli, interrogé sur la cause de la casse de cet élément. "À ce tour-là, je pense même l'avoir moins touché que les précédents. Et j'ai senti immédiatement que quelque chose s'était cassé, mais je ne savais pas exactement quoi."

"J'ai perdu je ne sais pas combien d'appui aérodynamique, la voiture ne tournait plus. Dans certains virages, la roue était même en l'air, donc il y avait clairement quelque chose de cassé."

"Maintenant je sais que c'est le déflecteur de roue qui a cassé, mais on ne sait pas si autre chose a été touché, parce que la perte d'appui est telle que ça donne l'impression que ce n'était pas seulement ça. Bien sûr, l'équipe aura plus de temps pour analyser, mais c'est dommage parce qu'on avait une vraie chance de victoire. Je pense qu'on pouvait la jouer."

"Et puis après le dernier arrêt, la voiture est redevenue un peu plus pilotable, je dirais. Mais il me manquait encore je ne sais combien d'appui aérodynamique, la voiture ne tournait pas dans les bons virages, pas du tout. Je pense quand même que je pouvais aller chercher la dixième place, au moins un point, mais je n'ai même pas pu faire ça."

D'après les simulations de Mercedes, Kimi Antonelli aurait bien rattrapé Charles Leclerc à au moins six tours de l'arrivée. Le Monégasque a lui-même avoué que si l'Italien l'avait rejoint, il aurait été difficile de lui résister.

Lorsqu'Antonelli est passé au stand après sa casse mécanique, Mercedes a même débattu de l'idée de l'arrêter définitivement. Mais le jeune homme a insisté - voire supplié - son équipe de le laisser en piste, au moins pour tenter d'aller chercher le point de la dixième place.

Malheureusement pour lui, il avait dépassé trop de fois les limites de la piste et, même si cela pouvait être lié à l'état de sa voiture, les commissaires n'ont pas retenu cet élément comme une excuse valable et lui ont infligé cinq secondes de pénalité. La course s'étant terminée sous voiture de sécurité, le peloton était regroupé et Kimi Antonelli a finalement chuté au 16e rang.

"Je voulais simplement montrer que j'ai l'état d'esprit de toujours donner le maximum quand je suis en piste, de tout donner à chaque tour", a déclaré Antonelli, interrogé sur sa volonté de rester en piste malgré son problème technique.

"Et même aujourd'hui, malgré les choses qui allaient déjà contre nous, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de marquer un point et j'ai essayé de tout faire pour y arriver. J'aurais pu y arriver, mais la voiture de sécurité est sortie et je n'ai même pas eu la possibilité d'essayer."

Kimi Antonelli conserve sa première place au championnat. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Même s'il accepte sa pénalité, qui ne sera d'ailleurs pas contestée par Mercedes, Antonelli a confié rester un peu dubitatif quant à la décision des commissaires de course : "Je n'ai même pas réussi à marquer un point. Alors que tout semblait encore possible, la voiture de sécurité est sortie, et j'ai reçu une pénalité, ce qui est la règle, mais je trouve ça un peu…"

"Parce que c'est une chose quand tu dépasses les limites de piste en gagnant du temps, mais là, je ne pouvais même pas garder la voiture sur la piste à ce moment-là. J'essayais vraiment de rester en piste, mais je n'y arrivais pas."

"Ce sont les règles, donc je ne peux rien y faire. J'essayais de rester en piste du mieux possible, mais la voiture était vraiment inconduisible, et bien sûr prendre une pénalité dans ces conditions fait mal. Mais ce sont les règles, je n'ai rien à dire."

On a perdu beaucoup de points, mais la dynamique est toujours là.

Malgré ses abandons à Barcelone et à Silverstone, Kimi Antonelli conserve tout de même sa position de leader du championnat, bien que l'écart avec George Russell, deuxième du classement, ne soit plus que de 25 points.

Si ce revers est difficile à avaler pour Kimi Antonelli, apparu visiblement très affecté par ce coup de théâtre en fin d'épreuve et lors des interviews d'après-course, le pilote choisit d'y voir un nouveau défi et ne perd pas confiance en ses capacités.

"On a perdu beaucoup de points, mais la dynamique est toujours là", a-t-il confié. "Ce week-end, on a montré la vitesse et aussi le potentiel que nous avons. Quand je suis dans de bonnes conditions, et que l'équipe aussi est dans une bonne dynamique avec la voiture, on a montré de quoi on est capables. Donc, pour moi, la dynamique est toujours là. Et au contraire, [ce revers] ne fait qu'alimenter encore davantage la flamme qui est en moi, pour revenir à Spa et essayer de faire encore mieux."