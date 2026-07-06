Wolff ironise sur le final de Silverstone : "J'aurais préféré que ça se passe ainsi en 2021"

Le Grand Prix de Grande-Bretagne s'est achevé sous régime de voiture de sécurité, au grand dam de nombreux spectateurs à Silverstone. Des sifflets sont même descendus des tribunes, même si une partie de cette réaction a été provoquée par une erreur de communication.

Les écrans de chronométrage ont brièvement affiché le message "Safety Car ending", qui s'est ensuite avéré incorrect. La FIA a précisé par la suite que ce message n'aurait jamais dû apparaître et qu'il était dû à un problème informatique.

L'instance dirigeante a également confirmé que les procédures prévues avaient été correctement suivies, en particulier l'article B5.13.5, qui énonce qu'un tour supplémentaire doit être effectué après la procédure permettant aux retardataires de se dédoubler.

"À moins que le directeur de course ne juge nécessaire le maintien de la voiture de sécurité, dès que le message 'Les voitures retardataires peuvent désormais dépasser' aura été transmis à tous les concurrents conformément à l'article B5.13.4c, la voiture de sécurité regagnera les stands à la fin du tour suivant [ce message]", précise le règlement sportif.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi le Safety Car n'est pas rentré avant le dernier tour à Silverstone

Les procédures relatives à la voiture de sécurité ont été précisées après le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, lorsque le directeur de course Michael Masi avait relancé l'épreuve après n'avoir autorisé que les cinq voitures retardataires séparant les deux prétendants au titre à dépasser le Safety Car.

Bien que la procédure actuelle ait privé les spectateurs d'un duel final haletant dans le dernier tour, Toto Wolff s'est dit satisfait que le règlement ait été correctement appliqué.

"J'aurais préféré que ça se passe ainsi en 2021. C'était plus important", a plaisanté le directeur de Mercedes devant la presse écrite, dont Motorsport.com. "Mais c'est bien que le règlement ait été respecté."

Le dirigeant autrichien a reconnu qu'une relance aurait indéniablement été plus spectaculaire, mais a insisté sur le fait qu'une arrivée sous régime de voiture de sécurité peut arriver en Formule 1.

"Parfois, ça ne donne pas le final le plus palpitant. Pour le spectacle, tout le monde aurait adoré voir Lewis [Hamilton] en pneus tendres face à nous, peut-être en train de se battre avec Leclerc. Mais c'est un sport. Le spectacle suit le sport, et non l'inverse. C'est donc bien que la FIA ait pris cette décision."

Toto Wolff salue la gestion de la FIA. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La décision de ne pas relancer la course a permis à George Russell de conserver sa deuxième place et d'engranger 18 précieux points au championnat, le Britannique n'ayant pas profité de la neutralisation pour effectuer un arrêt au stand supplémentaire, contrairement aux deux Ferrari de tête. Lui aussi s'est montré satisfait que les procédures aient été respectées et a soutenu le choix de la direction de course.

"Bien sûr, c'est dommage qu'une course se termine derrière le Safety Car", reconnaît George Russell. "Mais après on en revient à Abu Dhabi 2021, et c'est simplement comme ça que les courses se passent. Personne ne peut prévoir qu'un pilote va avoir un accident, et la façon dont la F1 et la FIA gèrent ça ne devrait pas être différente en fin de course par rapport au début de course."

"Il y a évidemment eu beaucoup de discussions après Abu Dhabi 2021. Si l'on regarde vraiment le nombre de courses qui se sont terminées sous Safety Car au cours des 20 dernières années, ce n'est pas tant que ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est dommage, mais que peut-on y faire ? Je ne pense pas que ça devrait être différent."