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Wolff révèle à quel point Antonelli était proche de la victoire à Silverstone

Selon Toto Wolff, directeur de Mercedes, Kimi Antonelli était pleinement capable de jouer la victoire avant qu'un problème mécanique ne ruine ses chances de succès à Silverstone.

Oleg Karpov Téha Courbon
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

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GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

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Lando Norris, McLaren

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Alex Greenwood, Audi F1 Team garage

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Ben Whittaker, Aston Martin F1 Team garage

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Sam Claflin

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GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

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Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

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Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

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GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sir Jackie Stewart

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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Kimi Antonelli a quitté Silverstone sans le moindre point après avoir été victime d'un problème mécanique à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pourtant, avant cet incident, le pilote Mercedes était pleinement en lice pour la victoire.

En décalant son premier arrêt de près de dix tours par rapport à Charles Leclerc, Mercedes avait placé son pilote dans une position idéale pour attaquer la Ferrari en fin de course grâce à des pneus beaucoup plus frais.

Mais alors qu'il revenait à toute vitesse sur le Monégasque, un élément aérodynamique situé à l'avant gauche de sa Mercedes s'est brisé après un passage agressif sur le vibreur à la sortie de Copse.

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Antonelli a alors perdu plusieurs positions et Mercedes a même envisagé de le faire abandonner. Finalement, l'Italien a insisté pour terminer l'épreuve, franchissant la ligne en neuvième position avant d'être rétrogradé au 16e rang à la suite d'une pénalité de cinq secondes pour plusieurs dépassements des limites de la piste.

Selon le directeur de Mercedes, Toto Wolff, les simulations de l'équipe montraient qu'Antonelli aurait rattrapé Charles Leclerc à six tours du drapeau à damier, ouvrant la voie à un duel pour la victoire.

"Oui, c'est difficile... Cela aurait offert une fin de course épique", a confié Wolff à F1 TV. "Il aurait rejoint Charles à six tours de l'arrivée avec un énorme avantage en termes de pneus. Mais c'est un sport mécanique. Ce genre de choses peut arriver."

Mercedes a déclaré qu'elle ne contesterait pas la pénalité de Kimi Antonelli.

Mercedes a déclaré qu'elle ne contesterait pas la pénalité de Kimi Antonelli.

Photo de: Max Slovencik / Getty Images

Le patron de Mercedes a également laissé entendre que la Formule 1 pourrait réfléchir à la manière dont sont appliquées les pénalités pour les limites de la piste. Antonelli a en effet été sanctionné alors que ses multiples sorties au-delà des lignes blanches étaient directement liées aux dégâts subis par sa monoplace.

Néanmoins, à l'issue de son débriefing d'après-course, Mercedes a annoncé qu'elle ne contesterait finalement pas la sanction infligée à son pilote

"Au début, nous ne savions pas exactement ce qui était cassé et nous avons discuté de la possibilité de le faire rentrer pour des raisons de sécurité", a expliqué Wolff. "Mais il a continué tour après tour en nous disant : 'Je peux continuer.'"

"Puis il y a eu cette pénalité pour les limites de la piste. Peut-être qu'il faudrait revoir la manière dont ces situations sont évaluées. Au final, cela représente deux points, et ces deux points pourraient compter à la fin du championnat."

Russell sauve les meubles et se relance

Malgré la mésaventure d'Antonelli, Mercedes plie bagage avec 18 points grâce à la deuxième place de George Russell. Le Britannique a profité de l'abandon de Max Verstappen, des problèmes de son équipier, mais aussi de l'arrêt de Lewis Hamilton sous voiture de sécurité pour récupérer le podium. 

Alors qu'il avait semblé en retrait par rapport à Antonelli tout au long du week-end, Russell a finalement signé un résultat précieux qui lui permet de réduire son retard au championnat.

Il a également bénéficié du fait que la voiture de sécurité soit restée en piste jusqu'au drapeau à damier, empêchant les pilotes chaussés de pneus plus frais de tenter une dernière attaque.

"Nous espérions en réalité que la course se termine ainsi", a reconnu Toto Wolff au sujet de la fin d'épreuve sous Safety Car. "Face à Lewis, qui avait des pneus tendres quasiment neufs, nous n'aurions pratiquement eu aucune chance sur un restart."

"Je suis donc très heureux pour George. Il a traversé une période difficile pour retrouver de bonnes sensations avec la voiture, et cette deuxième place est importante pour lui, comme pour toute l'équipe."

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