Trois pénalités en 9 tours : Lance Stroll se fait remarquer à Silverstone

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À défaut de marquer des points, Lance Stroll aura marqué les esprits au Grand Prix de Grande-Bretagne en accumulant un total de trois pénalités en moins de dix tours, à chaque fois pour dépassement des limites de piste.

Le pilote Aston Martin n'avait que peu d'espoir de briller lors de l'épreuve de Silverstone. En grande difficulté sur le plan des performances, l'AMR26 est actuellement bonne dernière des voitures sur la grille et certaines images vidéo pendant le week-end montraient un Stroll subissant un sous-virage parfois très, très prononcé autour du circuit.

Le Canadien avait signé le 21e et avant-dernier temps des qualifications ce samedi, ne devançant que son équipier, Fernando Alonso. Toutefois, ce dimanche, il s'élançait depuis le 22e emplacement sur la grille, après un changement d'éléments de son moteur Honda en dehors du quota autorisé, ce qui lui a valu dix places de pénalité.

Dans une course globalement anonyme, Stroll aura surtout fait parler de lui en seconde partie d'épreuve, quand - arrivant à la limite des passages hors piste tolérés, à savoir trois - il a commencé à subir les conséquences de ses différents dépassements supplémentaires des lignes blanches.

Lance Stroll lors de la course de karts Lego.

Lance Stroll lors de la course de karts Lego.

Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait les choses en grand puisqu'il a reçu pas moins de trois pénalités distinctes, à chaque fois pour dépassement des limites de piste au-delà des trois autorisés.

Après la course, en effet, les commissaires ont publié à 19h58 trois décisions différentes pour signifier ces pénalités. Dans le détail, sa première pénalité de 5 secondes est liée à un passage hors piste au virage 18 du 33e tour (son quatrième au total), la seconde à un passage hors piste au virage 9 du 35e tour (son cinquième au total) et la troisième et dernière à un passage hors piste au virage 15 du 42e tour (son sixième au total).

Cette demi-douzaine de passages hors piste non justifiés comptabilisés pour Stroll ont donc eu comme conséquence 15 secondes de pénalité ajoutées à son temps de course. Il avait, quoi qu'il arrive, terminé 19e et dernier des pilotes encore en piste.

"Nous disposons des informations nécessaires et savons où nous devons nous améliorer ; pendant ces week-ends, il s'agit donc simplement de faire preuve de patience et d'attendre que les améliorations soient déployées", a-t-il déclaré après la course, en référence au package d'évolutions qui doit être introduit en Hongrie. 

"Nous avons souffert d'un fort sous-virage pendant la course et la voiture était très imprévisible, ce qui a compliqué le respect des limites de piste. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, et j'espère que les choses s'amélioreront bientôt."

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