Furieux, Verstappen révèle la raison de son nouvel accident
Pour le second Grand Prix consécutif, Max Verstappen a connu une sortie de piste à haute vitesse à la fin du GP de Grande-Bretagne.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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Alors qu'il avait potentiellement une chance d'accrocher un podium, Max Verstappen a dû abandonner au Grand Prix de Grande-Bretagne, victime d'une sortie de piste dans les derniers tours de course. Le Néerlandais a révélé qu'il s'agissait à nouveau d'un problème de perte d'appui à l'arrière, comme en Autriche, en mettant en cause l'aileron arrière.
Pour rappel, lors du GP qui s'est déroulé sur le Red Bull Ring la semaine passée, Verstappen avait connu une sortie de piste lors de la Q3 des qualifications, quand il avait perdu le contrôle de sa Red Bull RB22 dans l'avant-dernier virage du circuit de Spielberg.
Après l'incident, Red Bull avait présenté, par la voie de son directeur Laurent Mekies, ses excuses au quadruple champion du monde en assumant l'entière responsabilité de l'incident, tout en pointant vers un problème de perte d'appui à l'arrière. Le lendemain, il était toutefois parvenu à signer la deuxième place et à jouer la victoire.
Il n'aura donc pas eu la même réussite à Silverstone ce dimanche puisqu'il est sorti dans le virage rapide de Stowe au 57e tour, après une perte de contrôle, avant que sa voiture ne finisse sa course dans les graviers, sans toucher les barrières. Furieux à la radio - où il a lancé à l'adresse de son ingénieur "je suis coincé, mec ; putain de voiture, c'est vraiment incroyable bordel" -, Verstappen a ensuite fait son retour dans le paddock où il a livré ses premières impressions après cet incident, tout en en révélant la cause.
"Même chose qu'en Autriche lors des qualifications", a-t-il expliqué au micro de Sky Deutschland. "L'aileron arrière ne s'est pas refermé correctement, une fois de plus. C'est un problème différent, mais au final, c'est toujours la même chose qui se produit. Et cela ne devrait tout simplement pas arriver, bien sûr. "
Devant la presse internationale, dont Motorsport.com, il a ajouté : "Encore une fois, dans le virage, l'aileron arrière ne remet pas complètement en place. Et cela vous fait perdre beaucoup d'appui aérodynamique. Vous finissez tout simplement par sortir."
"À ce stade", a-t-il ajouté, "ça devient super dangereux, car on peut vraiment se blesser, et ça fait deux fois. J'ai eu de la chance en Autriche, j'ai eu de la chance ici, mais c'est pour ça que j'en ai vraiment marre."
"C'est quelque chose dont l'équipe doit s'occuper, n'est-ce pas ? Cela ne dépend pas de moi."
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