Red Bull présente des excuses à Verstappen après son accident en Autriche

Max Verstappen a perdu le contrôle de sa RB22 dans le virage 9 du Red Bull Ring après avoir déjà ressenti, selon ses propres dires, un important décrochage trois virages plus tôt. Devant la presse après les qualifications du Grand Prix d'Autriche, le Néerlandais a lui-même eu du mal à expliquer sa sortie de piste, d'autant plus que ces problèmes d'équilibre étaient absents lors de ses précédentes tentatives en qualifications.

Laurent Mekies a ensuite révélé que le quadruple champion du monde manquait d'appui aérodynamique à l'arrière au moment de l'accident, ce qui a provoqué le décrochage de la monoplace immédiatement après l'inscription dans le virage, comme Max Verstappen l'a décrit dans le paddock.

"La dynamique de l'incident était assez inhabituelle", a expliqué Laurent Mekies. "Nous avons perdu de la performance aérodynamique à l'arrière de la voiture et ça n'a laissé aucune chance à Max de s'en sortir. Au niveau de l'équipe, nous prenons l'entière responsabilité de ce qui s'est passé et nous lui présentons nos excuses."

Red Bull ne souhaite pas s'exprimer davantage sur la cause exacte à ce stade, mais Laurent Mekies ayant spécifiquement évoqué une perte de performance aérodynamique à l'arrière, tout semble pointer vers un problème d'aileron.

Juste après l'impact, l'ingénieur de course Gianpiero Lambiase a d'ailleurs indiqué par radio à Max Verstappen : "Je vais vérifier l'aileron arrière, il y a peut-être eu un décalage".

La sortie de piste de Max Verstappen en Q3. Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Juste avant le virage 9 se trouve une zone de mode ligne droite, où l'aérodynamique active est déployée. Des images montrent que l'aileron arrière s'était refermé au moment de l'impact, mais Max Verstappen manquait d'appui arrière lorsqu'il a abordé le virage. Après que Red Bull a identifié la cause, le pilote a lui aussi assuré qu'il n'aurait rien pu faire pour éviter le tête-à-queue.

"Dans le virage 9, il y a eu une grosse perte d'adhérence à l'arrière et la voiture est partie en tête-à-queue à grande vitesse", a-t-il détaillé. "J'ai fait un tête-à-queue incontrôlable et la roue s'est complètement bloquée. Nous avons perdu de la performance aérodynamique en raison de dégâts sur l'arrière de la voiture, ce qui a provoqué le problème. La voiture est partie et la situation m'a échappé, malheureusement."

Max Verstappen a admis que, même sans l'accident, il n'aurait pas été en mesure de se battre pour la pole position, mais il estime qu'il aurait terminé troisième derrière les deux pilotes Mercedes à la régulière. Il a ajouté que les dégâts sur la RB22 sont limités, ce qui signifie que l'accident ne devrait pas avoir de conséquences sur la course de dimanche.

Red Bull encore en phase d'apprentissage avec ses évolutions

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Au-delà de l'accident, Red Bull a dû faire face à plusieurs difficultés ce week-end. Vendredi, les deux pilotes ont signalé un problème moteur dans le virage 3 - plus précisément une perte de régime moteur à la corde - bien que Max Verstappen, interrogé par Motorsport.com, ait précisé que le problème est désormais résolu.

Par ailleurs, l'équilibre de la voiture n'était pas au niveau souhaité par l'équipe vendredi. La situation s'est améliorée pour les qualifications, avant l'entrée en vigueur du parc fermé, même si Laurent Mekies a reconnu que Red Bull est encore en phase d'apprentissage avec son nouveau package d'évolutions.

"Avec toute évolution significative, il ne s'agit jamais d'un simple plug-and-play. Le vrai défi est de comprendre le package, d'identifier sa fenêtre de fonctionnement optimale et d'en maximiser le potentiel au fil du week-end. Nous apprenons encore, mais aujourd'hui a été une première étape encourageante. Le rythme amélioré dont nous avons fait preuve a démontré les progrès accomplis avec le package que nous avons apporté en Autriche."