Crash de Verstappen : l'absence de double drapeau jaune pose question, la FIA s'explique

La fin de la séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1 va sans doute faire parler. L'accident de Max Verstappen dans les dernières minutes a semé le trouble et, surtout, en dépit du passage de George Russell dans une zone placée sous drapeau jaune - précisément en raison de l'accident à haute vitesse du Néerlandais - le pilote Mercedes a signé la pole, qui a été validée ensuite par les commissaires.

Elle a été un temps en suspens, quelques minutes en réalité, le tour du Britannique ayant été "noté" pour une infraction potentielle sous drapeau jaune. Cependant, sa responsabilité a vite été écartée, à tel point que les commissaires n'ont même pas jugé bon d'enquêter en détail sur l'incident.

Le nœud du problème, comme nous vous l'avons expliqué après la séance, résidait dans le type de drapeau jaune qui avait été présenté à Russell au moment de son passage.

Dans ce cas précis, c'est un simple drapeau jaune qui était brandi au virage 9 du tracé de Spielberg, ce qui voulait dire qu'à partir du moment où il était jugé que le pilote avait suffisamment ralenti dans la zone concernée (que ce soit en freinant ou en relâchant l'accélérateur plus tôt), il était tout à fait possible pour lui d'aller au bout de son tour - et même d'améliorer son temps global - sans que celui-ci ne soit annulé.

En revanche, s'il était agi d'un double drapeau jaune, alors la question aurait été réglée très rapidement : en pareil cas, les tours lancés des pilotes passés dans une zone sous double drapeau jaune sont automatiquement annulés. Une mesure qui date d'une dizaine d'années et qui avait été prise pour inciter les pilotes à relâcher leur effort dans de telles circonstances, dans la foulée de la pole signée au Grand Prix de Hongrie 2016 par Nico Rosberg, alors même qu'il était passé dans une zone sous double drapeau jaune.

Toutefois, au-delà de ces questions purement réglementaires et procédurales, un certain nombre d'acteurs s'interrogent après la séance du jour : l'accident de Verstappen est survenu dans une zone à haute vitesse et s'est achevé par une Red Bull qui a fini de façon assez violente dans les barrières de sécurité. Ainsi, n'y avait-il pas là matière à ce que le drapeau jaune soit d'emblée double au lieu d'être simple ?

Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas immédiatement déclenché le double drapeau jaune, car c'est un virage extrêmement rapide et si plusieurs pilotes sortent de la piste en même temps, ça peut très mal finir.

Verstappen lui-même n'a pas manqué d'être surpris par ce choix de la direction de course. "Je viens seulement de l'apprendre", a-t-il expliqué devant la presse, dont Motorsport.com, quand il a été questionné sur l'absence de double drapeau jaune. "C'est assez dingue."

Kimi Antonelli, son homologue chez Mercedes et qui a été l'un des perdants de cette situation puisqu'il a cru au déploiement d'un double drapeau jaune et a donc avorté sa tentative, s'est pour sa part montré circonspect face à ce choix au vu du contexte.

"C'est sûr qu'il y avait une voiture encastrée dans le mur dans un virage rapide, donc dans cette situation, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas immédiatement déclenché le double drapeau jaune, car c'est un virage extrêmement rapide et si plusieurs pilotes sortent de la piste en même temps, ça peut très mal finir. Donc, oui, c'était un peu déroutant, mais c'est comme ça."

Ferrari dans l'incompréhension, Vasseur ironise

Frédéric Vasseur (Ferrari) Photo de: Eric Le Galliot

Dans le clan Ferrari, qui a un temps pu entrevoir la possibilité de récupérer la pole position sur tapis vert puisque Charles Leclerc a réalisé le second temps de la séance, un chrono ne souffrant d'aucune contestation puisque réalisé avant l'incident de Verstappen, l'incompréhension est également de mise.

Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, n'a cependant pas tant contesté le maintien de la pole de Russell que le fait qu'un simple drapeau jaune ait été brandi suite au crash de la Red Bull.

"Concernant cet incident, tout d'abord, je suis un peu surpris qu'ils n'aient pas sorti le double drapeau jaune, ou qu'ils aient d'abord sorti le double drapeau jaune puis un drapeau jaune simple ; en effet, lorsque l'on déploie la voiture médicale, on peut imaginer qu'il faille le double drapeau jaune, mais c'est une autre histoire", a-t-il lancé pour Sky Deutschland.

Ça crée un précédent et je pense qu'il ne faudra pas qu'il se plaignent que les pilotes ne réduisent pas la vitesse la prochaine fois.

"George a réalisé un tour fantastique, et cela n'a rien à voir avec sa performance. Il existe par ailleurs une règle selon laquelle il faut ralentir de 5% dans le mini-secteur, mais nous n'avons pas accès aux données. Je pense que c'est ce qui a déterminé l'issue [de l'enquête]."

Relancé sur l'absence de double drapeau jaune, Vasseur a d'abord botté en touche : "Il y a un directeur de course [Rui Marques], il fait son travail et je fais le mien." Puis, il a tout de même ajouté : "Je pense que l'inconvénient, c'est que lors des prochaines qualifications, en cas d'accident, tout le monde va continuer d'attaquer."

Concernant la décision de ne pas sanctionner Russell, Vasseur a ensuite ajouté à propos de la direction de course et des commissaires : "Non mais je leur fais confiance. Si l'on ne peut pas faire confiance à la direction de course, c'est un désastre. Cela signifie donc que j'ai pleinement confiance en eux."



"S'ils ont décidé de ne pas prendre de sanction, c'est qu'ils ont vérifié. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas eu de double drapeau jaune dans ce cas-là."

Au micro de Canal+, Vasseur a ajouté non sans ironie : "Si vous voulez discuter de l'affaire de Russell, il y a deux aspects. Il y a le principe : faire la pole sous drapeau jaune quand on déploie la voiture médicale et que le directeur de course ne met pas le double drapeau jaune, c'est discutable, plus que discutable. Ça crée un précédent et je pense qu'il ne faudra pas qu'il se plaignent que les pilotes ne réduisent pas la vitesse la prochaine fois.

L'explication de la FIA

Rui Marques, le directeur de course de la F1. Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Du côté de la FIA, il a été indiqué après la séance que la procédure standard avait été suivie. À savoir que, dès le moment où Verstappen a perdu le contrôle de sa voiture - quand il était encore sur la piste - le drapeau jaune simple a été déployé.

Ensuite, la direction de course a pris le temps d'analyser la situation et le niveau de danger - une fois la voiture dans les barrières donc - afin de déterminer s'il fallait passer à un double drapeau jaune.

Selon la fédération, c'est d'ailleurs bien ce qui a fini par se passer, 15 à 20 secondes après le déploiement du premier drapeau jaune simple. Durant cet intervalle, les deux pilotes Mercedes sont passés au niveau de l'accident, dans un secteur qui n'était donc que sous drapeau jaune simple.

Avec Ronald Vording