Antonelli regrette une erreur de sa part : "J'ai cru voir un double drapeau jaune"

Il était clairement le favori à la pole position en abordant les qualifications du GP d'Autriche 2026 de F1, mais finalement Kimi Antonelli (Mercedes) devra se contenter de la quatrième place sur la grille de départ. La faute à ce qu'il considère comme une "erreur" d'appréciation dans son dernier tour lancé, au moment de passer dans la zone de l'accident de Max Verstappen.

Le Néerlandais s'est en effet accidenté dans le virage 9 de son dernier tour lancé, en perdant l'arrière de sa voiture avant de la voir traverser le bac à gravier pour finir sa course contre les barrières.

Cette sortie de piste a provoqué un drapeau jaune simple dans ce secteur, dans lequel sont passés, tour à tour, les pilotes Mercedes. Si George Russell a suffisamment levé le pied, tout en poursuivant son effort, pour éviter d'être inquiété par les commissaires, Antonelli a pour sa part carrément avorté sa tentative, pendant toute chance d'améliorer.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Russell échappe à toute enquête après sa pole sous drapeau jaune

Au sortir de la séance, conformément à ce que Toto Wolff, son patron, avait déjà envisagé, le leader du championnat a confirmé qu'il avait commis une erreur d'appréciation en pensant qu'il s'agissait d'un double drapeau jaune - qui aurait de toute façon automatiquement annulé toute tentative.

"Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru voir un double drapeau jaune, alors oui, j'ai complètement coupé et j'ai raté la première ligne", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Je n'aurais pas dû", a-t-il poursuivi. "C'était une erreur de ma part. J'ai donc interrompu le tour. J'aurais été très proche de George. Il n'y avait qu'un dixième d'écart entre nous ; il aurait été légèrement en tête, mais j'aurais tout de même été en première ligne. Donc oui, c'est vraiment dommage."

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Expliquant devant la presse internationale, dont Motorsport.com, comment l'information lui était parvenue et ce qu'il avait fait dans ces instants cruciaux, Antonelli a précisé : "J'ai entendu 'jaune, jaune' [à la radio], mais j'ai regardé le commissaire de piste et, probablement que - je ne sais pas - j'ai mal vu et j'ai simplement vu deux drapeaux au lieu d'un seul, alors j'ai interrompu mon tour."

Antonelli a expliqué qu'il avait fait le choix de regarder le commissaire plutôt que l'affichage de son volant pour des raisons de visibilité à ce moment-là : "C'était difficile à voir [sur le volant] car j'avais le soleil dans les yeux et j'ai simplement regardé le commissaire de piste, car je pense que le panneau était passé au jaune."

"Mais bien sûr, on ne sait pas s'il s'agit d'un drapeau simple ou double, alors j'ai regardé le commissaire et c'était difficile à distinguer. J'ai simplement vu deux drapeaux jaunes au lieu d'un seul et j'ai complètement stoppé mon effort."

Quand il lui est souligné qu'en dépit du fait qu'il prenne sur lui une erreur de jugement, la situation dans son ensemble peut être considérée comme dangereuse car une voiture accidentée se trouvait dans la zone concernée, Antonelli n'a pu qu'acquiescer.

"C'est sûr qu'il y avait une voiture encastrée dans le mur dans un virage rapide, donc je pense que dans cette situation, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas immédiatement déclenché le double drapeau jaune, car c'est un virage extrêmement rapide et si plusieurs pilotes sortent de la piste en même temps, ça peut très mal finir. Donc, oui, c'était un peu déroutant, mais c'est comme ça."

Lire aussi : Formule 1 La grille de départ du Grand Prix d'Autriche F1 2026