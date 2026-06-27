Pourquoi Russell échappe à toute enquête après sa pole sous drapeau jaune

Malgré la polémique, George Russell ne fera pas l'objet d'une enquête de la part des commissaires de course de la FIA après avoir décroché la pole position du Grand Prix d'Autriche sous drapeau jaune, quand il est passé dans la zone de l'accident de Max Verstappen. En effet, il a été jugé par les commissaires que le pilote Mercedes avait suffisamment levé le pied au virage 9.

Verstappen s'est accidenté dans les derniers instants des qualifications alors qu'il tentait un dernier coup pour disputer la pole aux pilotes Mercedes ; il n'était qu'à un peu plus d'un demi-dixième du leader Russell après les deux premiers secteurs.

Mais c'est alors que Verstappen a subi un violent décrochage dans le rapide virage 9, le quadruple champion du monde partant en tête-à-queue et percutant les barrières après un passage dans le bac à gravier, mettant ainsi fin à sa tentative de pole et provoquant le déploiement d'un simple drapeau jaune.

Ce drapeau jaune a bien failli compromettre le tour de Russell, le pilote Mercedes franchissant alors un panneau lumineux affichant un drapeau jaune simple avant d'aborder le virage 9.

Russell a ensuite poursuivi son effort jusqu'à l'arrivée pour signer le meilleur temps, tout en ayant la lucidité d'informer immédiatement son ingénieur - et donc la direction de course - qu'il avait bien respecté le drapeau jaune. "J'ai levé le pied à l'entrée de ce virage, j'ai perdu beaucoup de temps", lançait-il à la radio.

Devant la confusion, la potentielle infraction de Russell au drapeau jaune a toutefois été "notée" par la direction de course, mais les commissaires ont rapidement décidé de ne pas enquêter sur l'incident.

Après avoir comparé les données de Russell avec son meilleur temps précédent, les commissaires ont estimé que Russell avait suffisamment réduit sa vitesse dans les secteurs concernés. Cela a suffi au pilote Mercedes pour échapper à toute sanction, car il s'agissait d'un drapeau jaune simple et non d'un double drapeau jaune.

L'accident de Max Verstappen Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

L'article B1.8.4 du Règlement sportif 2026 dispose que : "Tout pilote passant dans un secteur signalé par un drapeau jaune agité doit réduire sa vitesse et se tenir prêt à changer de direction. Pour que les commissaires puissent s'assurer qu'un pilote s'est conformé à ces exigences, celui-ci doit avoir freiné plus tôt et/ou réduit sa vitesse de manière perceptible dans le secteur concerné."

S'il y avait eu un double drapeau jaune agité, Russell n'aurait pas été autorisé à réaliser un meilleur temps au tour car son chrono aurait tout bonnement été annulé.

"C'est un drapeau jaune simple et [il y a eu] un relâchement de l'accélérateur sur 100 mètres, George perd un dixième et demi. C'est tout à fait dans les clous", a justifié Toto Wolff, le directeur de Mercedes, auprès de Sky Sports.

"C'était un tour incroyable, et cela se voit dans les données. C'est une amélioration considérable par rapport à tous les tours précédents, alors bravo à lui. Je suis vraiment heureux pour lui, pour la façon dont il a réussi ça."

La situation de Russell a semé la confusion, car son coéquipier Kimi Antonelli a de son côté bel et bien interrompu sa tentative et est rentré aux stands. Mais selon Wolff, l'Italien a confondu le drapeau jaune simple avec un double, et a donc abandonné trop vite son tour. "Je pense qu'il avait l'impression qu'il s'agissait d'un double drapeau jaune", a expliqué Wolff.

Le tour de Russell, réalisé en 1'06"113, lui a permis de devancer de plus de deux dixièmes les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, décrochant ainsi sa deuxième pole position consécutive.

Pour rappel, ce cas n'est pas une première puisqu'en 2016, Nico Rosberg avait signé la pole position du Grand Prix de Hongrie - validée par la suite par les commissaires - alors même qu'il était passé dans une zone sous double drapeau jaune suite à un tête-à-queue de Fernando Alonso. La polémique créée par cette situation avait conduit, à l'époque, à un durcissement réglementaire et procédural pour les cas sous double drapeau jaune.