Hamilton échappe à la pénalité et conserve son podium !

Après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de Formule 1, Lewis Hamilton était sous enquête des commissaires pour une infraction potentielle sous drapeau jaune. Verdict : le septuple champion du monde a échappé à la pénalité et conserve son podium.

Toutefois, les commissaires ont décidé de lui infliger une réprimande, sa première de la saison : s'ils ont jugé, pour le disculper en partie, qu'il était entré dans la zone avant que celle-ci ne passe sous drapeau jaune et qu'il avait peu de temps pour réagir ensuite, ils ont en revanche noté qu'une fois le drapeau jaune clairement affiché, le pilote Ferrari n'avait factuellement pas suffisamment ralenti.

Voici leur justification complète : "HAM [Hamilton] est entré dans le secteur concerné avant qu'un drapeau jaune ou un panneau lumineux jaune ne soit affiché, aucune indication de ce type n'étant présente avant le virage 9. Le premier panneau lumineux rencontré après le virage 9 affichait du vert juste avant le virage 10. L'indication jaune sur l'écran du volant n'est apparue qu'une fois que le pilote se trouvait déjà dans la ligne droite menant au virage 10 et près de la fin de la zone de drapeau jaune."

"Les éléments de preuve ont montré qu'aucun panneau lumineux jaune d'avertissement ne se trouvait dans le champ de vision immédiat du pilote et que l'indication jaune sur l'écran du volant n'est restée visible que pendant un laps de temps très court. Les commissaires ont donc estimé que le temps dont disposait le pilote pour réagir à l'indication de drapeau jaune était très limité."

Lewis Hamilton a donc officiellement signé son 207e podium en F1. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Les commissaires admettent également que, juste avant d'entrer dans ce secteur, HAM avait été impliqué dans une manœuvre de dépassement avec VER [Verstappen] et que le pilote s'attendait à une contre-attaque. De ce fait, son attention est restée concentrée sur ses rétroviseurs pendant la majeure partie de la ligne droite menant au virage 10, plutôt que sur le panneau lumineux vert situé à la fin du secteur. Les commissaires ont tenu compte de cet élément lorsqu'ils ont examiné si la visibilité du panneau lumineux vert aurait dû, à elle seule, indiquer clairement au pilote qu'il se trouvait toujours dans une zone de drapeau jaune."

"Les commissaires ont néanmoins estimé qu'après l'affichage du drapeau jaune sur l'écran du volant et l'allumage du panneau lumineux vert juste avant le virage 10, HAM n'avait pas réduit sa vitesse de manière perceptible et n'avait donc pas pleinement respecté les exigences applicables en cas de drapeau jaune unique."

"Pour déterminer la sanction, les commissaires ont tenu compte du fait que HAM était entré dans le secteur avant l'affichage du drapeau jaune, que l'indication jaune n'est parvenue au pilote que lorsqu'il se trouvait déjà près de la fin du secteur, que le temps et la distance disponibles pour réagir étaient très limités, et que l'attention du pilote avait, pour des raisons compréhensibles, été accaparée par la bataille qui venait de se dérouler avec une autre voiture."

"Dans ces circonstances, les commissaires ont estimé qu'une réprimande était la sanction appropriée."

Au sortir de la course, au micro de Sky Sports, Hamilton affichait pourtant un certain fatalisme et un certain abattement, certain qu'il était de subir une sanction : "Je vais sans doute recevoir une pénalité, donc je vais probablement perdre ma place. Je suis passé sous un drapeau jaune sans le voir."

"J'ai donc fait un départ anticipé, puis il y a eu le drapeau jaune. Les ennuis volent en escadrille. Je viens juste d'aller voir [les commissaires], c'est tout. Je n'ai pas encore de réponse, mais je vais très certainement recevoir une sanction. Je vais probablement écoper d'une pénalité, j'en suis sûr."